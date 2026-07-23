La Noche de Museos de julio ofrecerá exposiciones, talleres y conciertos

Noche de Museos. El concierto de jazz en el MAM.

La séptima Noche de Museos del año, que se llevará a cabo el miércoles 29 de julio, a partir de las 18 horas, en los espacios de la Red de Museos del INBAL, con horario extendido y entrada libre, incluye visitas guiadas, talleres, activaciones, conciertos y espectáculos de sonido, luz y movimiento.

Mediante un comunicado, el INBAL dicque que esta actividad mensual fue concebida como una experiencia que trasciende el horario habitual de visita. Así, la Noche de Museos reúne propuestas artísticas y educativas que invitan a recorrer los recintos desde nuevas perspectivas y favorecen el encuentro entre los públicos y el patrimonio cultural.

El Museo del Palacio de Bellas Artes se suma a la velada con visitas guiadas a la Colección de Murales, al recorrido Historia y arquitectura del Palacio de Bellas Artes y a las exposiciones temporales AztLÁn, túnel del tiempo y Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma. Los recorridos se realizarán a las 18, 19 y 20 horas, con cupo limitado.

En el contexto de esta última muestra se llevará a cabo la actividad mediada Jugar a lo Montenegro, de 18 a 20:40 horas, donde el público elaborará un juguete de terracota para evocar experiencias de la infancia y conocer la labor educativa y de gestión cultural de Roberto Montenegro, considerado uno de los pilares del movimiento muralista y pionero de la estética modernista en México.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo realizará a las 18 horas el taller Autorretrato. A través de Frida: reflejo y memoria, a cargo de Mariana Karey, en conmemoración del natalicio de Frida Kahlo (6 de julio de 1907-13 de julio de 1954). La actividad propone explorar la identidad, las emociones y la expresión artística a partir del arte, además de conocer el estilo y las técnicas de la artista mexicana mediante la creación de una pieza propia.

El Museo de Arte Carrillo Gil presentará a las 19 horas el concierto Retroextinciones, del colectivo Nohoch, que reúne música experimental, performance, video y sátira a través de siete composiciones originales que abordan las contradicciones de la crisis ecológica contemporánea y la desaparición de especies, mediante la combinación de paisajes sonoros de entornos naturales amenazados con sonidos de industrias extractivas y conflictos bélicos.

El Museo Tamayo invita a participar en las visitas guiadas por sus exposiciones temporales Ante el eclipse. Arqueologías del arte en México, Con todo y mi tristeza, instalación de Fátima Rodrigo, y Tamayo Horizontes, a las 18 y 19 horas. Además, será posible recorrer libremente sus salas entre las 18 y las 20:45 horas. Asimismo, el público podrá disfrutar de su programa Noche de Jazz, a las 20 horas, con la participación de la agrupación Annominatio, cuya sonoridad abreva del jazz, la improvisación libre, el rock y la música electrónica.

El Laboratorio Arte Alameda realizará de 19 a 20:30 horas la activación Cuentos para dormir, en el marco de la exposición Fábulas para dormir, de Josué Mejía, a cargo de los artistas invitados Alan Sierra y Elisa Malo. A partir de una obra concebida específicamente para el espacio, que dialoga con el mural Los informantes de Sahagún, la actividad propone una lectura crítica de la tradición muralista y sus implicaciones en la construcción del imaginario nacional.

La Sala de Arte Público Siqueiros presentará a las 18 horas la acción performática Después del lodo, la poesía de una larva, del artista Rafiki Sánchez, quien activará una serie de vestidos escultóricos en el espacio expositivo mediante el cuerpo y el lodo como metáfora de la memoria, para explorar los procesos de transformación, sedimentación y los vínculos entre lo humano, lo animal y el entorno natural.

El Museo Nacional de la Estampa presentará a las 19:30 horas Chromatik Project, un espectáculo de sonido, luz y movimiento que adapta archivos sonoros de los cancioneros y volantes ilustrados por José Guadalupe Posada. La propuesta incorpora música de la época con piezas electrónicas y recursos lumínicos mezclados en vivo para evidenciar la vigencia de las temáticas plasmadas por el grabador.

El Museo Nacional de San Carlos llevará a cabo una rodada por la colonia Tabacalera y visitas guiadas por sus exposiciones temporales. Durante el paseo ciclista se recorrerán algunos inmuebles históricos de esta emblemática zona y se propiciará una reflexión sobre la movilidad, el patrimonio y la responsabilidad ciudadana compartida para la conservación de la ciudad. Quienes prefieran permanecer en el museo podrán recorrer las exposiciones El imaginario del cuerpo heroico y sus avatares y La vida de las cosas: naturaleza muerta y cultura material. Las actividades se realizarán a las 19 horas, con entrada libre.

El Museo de Arte Moderno presentará a las 19 horas el concierto de Es Purio Jazz Quarteto, una propuesta que fusiona barroco y jazz. El programa ofrecerá un recorrido por obras de Claude Bolling, referente indispensable en la convergencia de ambos lenguajes musicales, junto con piezas de Lee Ritenour, Henry Mancini, Wes Montgomery y Djavan, además de composiciones originales de Mireya González y Óscar Cárdenas.

La Tallera, en Cuernavaca, ofrecerá a las 18 horas un recorrido por la exposición IN SITU, en el que el público podrá explorar cómo el cuerpo, la cámara y el espacio se moldean mutuamente en un proceso colectivo sin guion previo. La actividad será de entrada libre.