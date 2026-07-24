El MNCM abre ventana virtual para admirar el patrimonio cultural en peligro de Serbia

Serbia. Una vista de como “viajar” para conocer este patrimonio de Serbia en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. (Melitón Tapia.)

Tres monasterios y una iglesia de la región de los Balcanes, inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial (2004) e identificados como monumentos en peligro (2006) por la UNESCO, “llegan” mediante tecnología de realidad virtual al Museo Nacional de las Culturas del Mundo:

El Monasterio de Dečani, donde se ubica el mausoleo del rey Stefan Dečanski; el Monasterio Patriarcal de Peć, un complejo unificado de cuatro iglesias con cúpula, ornamentadas con pinturas monumentales; el Monasterio de Gračanica, compuesto de cinco cúpulas escalonadas sobre una planta de cruz y su estilo paleólogo-gótico; y la Iglesia de Nuestra Señora de Ljeviš, cuyos frescos manifiestan el estilo paleólogo-bizantino, donde se mezclan el arte ortodoxo oriental y el románico occidental.Son los recintos que se pueden conocer.

Representan el arte bizantino tardío, el cristianismo ortodoxo serbio y la arquitectura románica-gótica, entre los siglos XIII y XIV y se erigen como testimonios de la vida espiritual y artística en la región de los Balcanes durante la Edad Media.

En el marco del 80 aniversario del establecimiento de Relaciones Diplomáticas Serbia-México, esta propuesta museográfica aborda el patrimonio, así como los importantes desafíos y responsabilidades para su preservación.IR A VER UNA EXPOSICIÓN VIRTUAL

Al cruzar el patio del Museo Nacional de las Culturas del Mundo e ingresar a “Patrimonio medieval serbio en peligro”, letreros y volantes comparten la contraseña de internet e indican la app que hay que descargar para poder ver la muestra.

Los guías, con tablets en mano para apoyar a quienes no logren acceder desde sus celulares, dan indicaciones a los visitantes reunidos frente al primer monasterio, el cual en realidad es solo una base vacía.“Todo aquello que lleva un distintivo azul puede explorarse mediante realidad aumentada”, explican, pero antes hay que descargar el contenido de la aplicación. La espera es inevitable.

La descarga tarda y la demostración se interrumpe mientras el dispositivo procesa la información.Cuando el aparato finalmente responde, la impresión cambia de inmediato, ya que se puede recorrer virtualmente el interior de un monasterio. La reacción de los visitantes es positiva, la realidad aumentada consigue acercar al visitante a espacios inaccesibles, “¿cómo exhibes un monasterio a un museo?”, pues así.

INAUGURACION

“Este es uno de los cinco más importantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la institución que articula el patrimonio nacional desde 1939 y que ha construido en gran medida la identidad de nuestro país: seguramente esta muestra detonará colaboración e intercambio entre nuestro amplio corpus de expertos y los académicos de Serbia”, manifestó la antropóloga Alejandra Gómez Colorado, directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM).

Durante la inauguración de “Patrimonio medieval serbio en peligro”, muestra organizada en colaboración con la República de Serbia, a través de su Ministerio de Cultura y su Embajada en México, la directora del MNCM indicó que desde hace 60 años el recinto resguarda una importante colección etnográfica procedente de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia, “conformada gracias a los intercambios culturales desarrollados entre México y ese país durante los años 60 y 70”.

“Ayer justamente revisamos algunos de los objetos de Serbia junto con el viceministro de cultura. Tras aquella importante donación, este diálogo cultural se reactiva a través de esta exposición representativa del patrimonio cultural e histórico de Serbia, cuyo estudio y protección nos atañe a todos”, anunció.

Por su parte, la Primera Dama de la República de Serbia, Sra. Tamara Vučić destacó que durante ocho décadas, ambos países cultivaron las relaciones fundamentadas en el diálogo, el entendimiento mutuo y la solidaridad, mientras que la cultura siempre fue uno de los puentes más sólidos que conectaron a nuestros pueblos.

Relató que en el siglo XVII, los invasores extranjeros incendiaron los monasterios, en un intento de borrar la cultura y el arte serbios.

Por más de dos siglos, las paredes permanecieron sin techo, expuestos a los inviernos, a las lluvias y a la nieve implacable.Luego, en el pogromo en marzo de 2004 contra los serbios en Kosovo y Metohija, treinta y cinco iglesias y monasterios cristianos fueron incendiados o severamente dañados.

“En el transcurso de esos tres días trágicos, más de 4000 serbios abandonaron forzosamente sus hogares, 16 personas perdieron sus vidas y más de 900 resultaron heridas”, recordó.En ese sentido, estos monumentos medievales serbios que buscan difundir representan obras de arte del patrimonio cultural, testigos de la continuidad y el legado perdurable de la cultura serbia en un sinfín de generaciones.

“Son la evidencia tangible de que la cultura serbia se encuentra entre las más antiguas de Europa y cuenta con una de las tradiciones culturales cristianas más ricas del mundo. Son el punto de encuentro en el cual convergen las influencias del Oeste y Este”, apuntó.

Añadió que el patrimonio de cada nación merece la protección, “porque el mosaico del patrimonio que la humanidad comparte será completo sólo cuando cada una de sus piezas quede en el lugar que le pertenece.

Eso debe ser uno de los principios de la supervivencia de nuestra civilización”.Al terminar el acto protocolario, las autoridades cortaron el listón que inauguró la muestra, hicieron una breve visita guiada y procedieron al concierto inaugural de música binacional. La inauguración finalizó con un brindis.

¿ALGO ASÍ EN MÉXICO?

La novedad tecnológica de esta muestra que permite difundir la arquitectura y la experiencia de visitar edificios ubicados en otro país, abre la conversación sobre las posibilidades actuales de resguardo del patrimonio nacional.

Al preguntarle al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Joel Omar Vázquez Herrera informó que el instituto no tiene actualmente planes ni proyectos afines a una digitalización similar de recintos en riesgo, ya sea arqueológicos o históricos.

“Hace algún tiempo que hemos venido explorando con recorridos virtuales en los museos nacionales que administra el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitamos a que acudan a ellos”.

Asimismo, “tenemos registro de monumentos históricos y arqueológicos, ambos contemplan una parte normativa que implica catálogos, fichas que permitan la conservación, preservación y sobre todo el estudio, la información más importante de estos monumentos”, comentó.

-Eso en términos de información técnica. Para tener experiencias similares a lo que acabamos de ver, con el patrimonio mexicano, ¿hay viabilidad o proyecto en puerta?

“En este momento no tenemos un proyecto en puerta, pero por supuesto que lo podemos tener. La idea sería tomar como ejemplo la exposición que estamos inaugurando el día de hoy y, por supuesto que podríamos poner en valor alguna de las grandes zonas arqueológicas del país o alguno de los grandes monumentos históricos con los que contamos, seguramente será una gran experiencia para la visita”.

-¿Se abriría otra conversación en torno a usos de imagen del patrimonio?

“No. Podríamos hacerlo con todos los cuidados y con los derechos que merece el patrimonio cultural mexicano y todo pues sería con base en la norma de la Ley Federal sobre Monumentos”.

VISITA

“Patrimonio medieval serbio en peligro” se puede visitar desde ahora y hasta octubre de 2026 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en Moneda 13, Centro Histórico, cerca de las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, del Metro y República de Argentina, del Metrobús. Abierto de martes a domingo, de 10am a 6pm. Entrada libre.