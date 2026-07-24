Unesco declara Patrimonio Mundial en Peligro los castillos del monte Amel en el Líbano

Patrimonio. La Unesco decidió este viernes inscribir directamente en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro a los castillos del monte Amel en el sur del Líbano, donde se han registrado bombardeos israelíes ante su conflicto con Hizbulá por la guerra en Oriente Medio. (Ibrahim Safieddine/EFE)

La Unesco decidió este viernes inscribir directamente en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro a los castillos del monte Amel en el sur del Líbano, donde se han registrado bombardeos israelíes ante su conflicto con Hizbulá por la guerra en Oriente Medio.

“Esta decisión reconoce el valor universal excepcional de un bien que incluye cinco castillos históricos (...) Son un testimonio de más de cinco mil años de historia política y militar”, celebró la delegación del Líbano desde la ciudad surcoreana de Busán, donde se celebra hasta el 29 de julio la 48.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial.

Las fortalezas, que fueron evaluadas mediante un procedimiento de urgencia, fueron incluidas simultáneamente a la Lista del Patrimonio Mundial.

En la sesión, la delegación israelí cuestionó la afirmación recogida en la candidatura de que el sitio está amenazado por la ocupación de Israel, mientras que señaló al grupo chií Hizbulá como el responsable de que el sitio se haya convertido “en un objetivo militar”.

Los castillos de Beaufort, Toron, Dubieh, Maron y Chama fueron establecidos como fortificaciones medievales en el siglo XII, aunque algunos conservan vestigios de ocupaciones mucho más antiguas.

Las edificaciones reflejan el intercambio cultural y arquitectónico del Oriente Próximo medieval y documentan la evolución de la arquitectura fortificada durante casi nueve siglos, según la Unesco,La candidatura fue examinada por el mecanismo de emergencia ante las amenazas derivadas del conflicto en la zona.

La Unesco expresó en mayo su alarma por los daños verificados en la ciudadela de Chama y por los ataques registrados en las inmediaciones del castillo de Beaufort.

La Lista del Patrimonio Mundial en Peligro incluye bienes amenazados por riesgos graves, como conflictos armados, catástrofes, deterioro acelerado o proyectos urbanísticos, y permite al Comité movilizar de inmediato asistencia internacional y medidas urgentes de conservación.

La inclusión de los castillos se produce dos días después de que la Unesco declarara Patrimonio en Peligro la ciudad de Tiro, también en el sur del Líbano, señalando que tras el estallido de las hostilidades en Oriente Medio el 28 de febrero de 2026, se ha “informado y confirmado un impacto directo de este conflicto en la propiedad y sus inmediaciones”.