Festival Internacional Sor Juana Inés de la Cruz regresa con una mirada contemporánea al legado barroco

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentó la segunda edición del Festival Internacional Sor Juana Inés de la Cruz. Escena Barroca. Disecciones contemporáneas y devenires sin límites 2026, un encuentro que busca poner en diálogo el patrimonio escénico barroco con las propuestas del teatro contemporáneo a través de funciones, actividades académicas y espacios de formación.

Carteles Festival Barroco (Cortesía)

Organizado por el Centro Cultural Helénico, en colaboración con la Universidad del Claustro de Sor Juana A.C., la Secretaría de Cultura del estado de Hidalgo y, por primera vez, la Casa de las Humanidades de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM, el festival se llevará a cabo del 28 de julio al 27 de agosto.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que este encuentro permite reinterpretar el barroco desde una perspectiva actual.

“El Festival Internacional Sor Juana Inés de la Cruz permite mirar el barroco no como una tradición cerrada, sino como un patrimonio escénico vivo que sigue dialogando con las preguntas del presente. En esta segunda edición, el Centro Cultural Helénico articula creación, investigación y formación con montajes nacionales e internacionales, mesas de reflexión, clases magistrales y talleres, y amplía su alcance hacia Hidalgo mediante una colaboración interinstitucional que fortalece la circulación cultural y el encuentro entre artistas, especialistas y públicos diversos”.

Tras reunir a más de mil asistentes en su primera edición, el festival regresa bajo el eje curatorial “Disecciones contemporáneas y devenires sin límites”, con el propósito de generar nuevas aproximaciones al legado de Sor Juana y del barroco mediante propuestas escénicas que dialogan con problemáticas actuales.

La programación incluye cinco montajes: Mi barrio ñero no se vende por dinero, del Colectivo Desde los Huesos; La hija del aire, de Luna de Plata, reflejos del arte; El gran teatro del mundo, de Teatro UNAM y Cabaret Misterio; ¡Ay que me abraSo, ay! Farsa y sainete musical novohispano, de Ensamble Áureo; y La vida es sueño, de la compañía española El Aedo Teatro, que además ofrecerá una función especial el 28 de agosto en el Teatro Guillermo Romo de Vivar, en Pachuca, Hidalgo.

Las funciones se realizarán los martes en el Teatro Helénico y los jueves en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana. La inauguración será el 28 de julio, con una ceremonia de apertura y la charla “Introducción al barroco”, impartida por Arnulfo Herrera Curiel, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

Como parte de las actividades paralelas, el festival ofrecerá cuatro mesas de disección, espacios de diálogo entre artistas, investigadores y público para reflexionar sobre los procesos creativos y la vigencia del repertorio barroco en la escena contemporánea.

Asimismo, se impartirán dos clases magistrales en la Casa de las Humanidades de la UNAM: “El ritmo del verso, el ritmo del universo”, a cargo de Roxana Elvridge-Thomas, y “Formatos escénicos novohispanos (siglos XVII y XVIII)”, impartida por Óscar Armando García Gutiérrez.

La oferta formativa también contempla los talleres “Introducción a la obra de Calderón de la Barca”, impartido por Jorge Ávalos, y “El oficio del Bululú: creación y desarrollo de un espectáculo unipersonal”, dirigido por Jesús Torres en Pachuca. Quienes acrediten el 80 por ciento de asistencia a los talleres y el 100 por ciento a las clases magistrales recibirán constancias con valor curricular.

Los boletos para las funciones tendrán un costo de 109 pesos para público general y 75 pesos para estudiantes y docentes con credencial vigente, mientras que las mesas de reflexión, talleres y clases magistrales serán de entrada libre.

Con esta segunda edición, el Festival Internacional Sor Juana Inés de la Cruz busca consolidarse como un espacio dedicado a la creación, la investigación y la difusión del patrimonio escénico barroco, al tiempo que amplía su alcance territorial con actividades en Hidalgo y fortalece el diálogo entre artistas, especialistas y públicos.