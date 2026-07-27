La Cultura es puente de Paz, Bellas Artes reúne Vanguardia Chicanx para Sanar Memoria Migratoria

Casi todas las familias en México poseen un vínculo directo con alguien que vive en EEUU; sus historias, tejido íntimo y cotidiano de la nación, dice Joshua Sánchez —

Arte Chicanx Bellas Artes Los creadores Chaz Bojórquez y Said Dokins reflexionarán sobre la gráfica urbana como lenguaje de identidad y reclamo del espacio público. (Gerardo González Acosta)

En momentos de renovadas tensiones migratorias, la cultura es el camino más sólido para el entendimiento y la paz, dijo el Curador en Jefe del Palacio de Bellas Artes, Joshua Sánchez.

Por ello y para traer a México a los artistas y curadores que se encuentran en la primera línea de creaciónen el territorio estadounidense, el Palacio de Bellas Artes inaugura este martes el Encuentro Internacional de Arte Chicanx, un evento que redefine la relación cultural entre México y la diseminación de sus pueblos en Estados Unidos.

En entrevista exclusiva para Crónica, dijo que se trata de escuchar de viva voz las experiencias y procesos creativos de los artistas, para permitir que el público local conecte con sus raíces compartidas en ambos lados.

Al señalar la relevancia de este movimiento en la historia contemporánea, dijo que la programación será implementada del 28 de julio al 1 de agosto como una pieza fundamental para comprender la identidad de los 40 millones de mexicanos en EE.UU.

Explicó que el encuentro funciona como una extensión crítica de la magnífica muestra AztLÁn, Túnel del Tiempo, para ampliar el debate sobre la migración y la resistencia.

Sánchez resaltó que este sector poblacional configura uno de los movimientos culturales más significativos de los siglos XX y XXI, porque logró traspasar las fronteras geográficas y estéticas.

Memoria Urbana y Resistencia Estética

Arte Chicanx Bellas Artes Creadores chicanos confrontan los prejuicios estéticos del pasado para exigir dignidad, respeto a los derechos humanos y el fin de la discriminación hacia los connacionales en el norte. (Gerardo González Acosta)

Joshua Sánchez reveló que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Terra Foundation for American Art, que subraya el interés internacional por fomentar un diálogo que supere los prejuicios históricos y el clasismo.

El curador insistió en que, “en momentos de renovadas tensiones migratorias, la cultura es el camino más sólido para el entendimiento y la paz”.

Para el curador experto, el arte chicano dejó de ser una expresión periférica para ocupar un lugar central en la narrativa institucional.

Durante la conversación periodística, comentó que “el área metropolitana de Los Ángeles, California, se mantiene como la capital indiscutible de esta vasta diáspora latina; desde ese epicentro, el arte surgió como un espacio de imaginación crítica frente al desplazamiento, la discriminación y las tensiones políticas”.

Dijo que el encuentro reconoce la heterogeneidad de una comunidad que, aunque distribuida en innumerables ciudades y zonas rurales, comparte una memoria histórica marcada por la lucha.

“Para el Palacio de Bellas Artes este evento representa un acto de justicia hacia narrativas que durante décadas permanecieron al margen de los relatos oficiales”, expresó.

Señaló que el programa académico y artístico fue dividido en dos vertientes principales; una serie de conversatorios de alto nivel y un ciclo cinematográfico exhaustivo que recorre más de un siglo.

Informó que las actividades matutinas tendrán lugar en la Sala Manuel M. Ponce, mientras que las vespertinas se trasladarán a la Cineteca Nacional México.

“La importancia de ocupar la Sala Ponce radica en el peso simbólico de este espacio, tradicionalmente reservado para la alta cultura institucional; al abrir sus puertas al grafiti, al punk y a la estética del barrio,Bellas Artes reconoce la validez política y estética de estas manifestaciones”, explicó.

Uno de los pilares del encuentro es el ciclo de cine curado por Jesse Lerner, el cual inicia con el contundente programa titulado Al carajo con Hollywood.

“Esta selección busca confrontar los estereotipos denigrantes y las calumnias que la industria fílmica burguesa impuso históricamente sobre la comunidad mexicana”, afirmó.

El curador también señaló la participación de figuras legendarias como Chaz Bojórquez, pionero del estilo de escritura cholo y del grafiti con reconocimiento en museos internacionales.

Bojórquez dialogará con el artista Said Dokins sobre la escritura urbana como un lenguaje estético que reclama y disputa el espacio público, informó.

Arte, reencuentro Familiar transnacional

Arte Chicanx Bellas Artes La diáspora asentada en el área metropolitana de California convierte su memoria migratoria en arte visual, frente al racismo histórico y el desplazamiento en Estados Unidos. (Gerardo González Acosta)

Enseguida expresó algo que toca las fibras y cala hondo; “casi todas las familias en México poseen un vínculo directo con alguien que vive en los Estados Unidos, por ello, las historias que se contarán en este encuentro no son ajenas, sino que forman parte del tejido íntimo y cotidiano de nuestra nación compartida”.

“El Encuentro Internacional de Arte Chicanx se perfila como el evento cultural del año, porque convierte al Palacio de Bellas Artes en un territorio híbrido de paz”, afirmó.

Durante estos cinco días, la CDMX es a partir de este martes el escenario donde la diáspora y la Patria se encuentren finalmente para imaginar otras formas de habitar el presente.

La Cultura es puente de Paz, Bellas Artes reúne Vanguardia Chicanx para Sanar Memoria Migratoria