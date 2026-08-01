Anti-Globalidad a la Mexicana

Argenetic Margolles en Londres en Trafalgar Square con su instalación, Mil Veces un Instante, 2024; Bolívar en la Gaceta UNAM, (06MAY1991), retrato de Peñaloza y la Selección Nacional en un billete de Lotería del 2026. (Fotos: AP, UNAM, CP IG y LN)

En la columna, FONCA y Arte Oficial (ver columna Artgenetic y su discusión en Facebook, ambas del 16 de Mayo de 2020), abordo la enorme distancia entre el artista mexicano insertado en el ecosistema global del arte y quien al quedarse en México tiene escaso mercado de arte, se convierte en artista oficial, es docente o vive de becas (FONCA - SACPC); limitaciones relacionadas a que a pesar de aportaciones como las de Francisco Toledo en diseño o Manuel Felguérez como precursor de la Inteligencia Artificial, en México se carece de una cultura de investigación estética formal en arte, anomalía que resulta paralela a la desconexión entre investigación científica y tecnológica respecto al sector productivo y su aportación al Producto Interno Bruto, PIB.

México destina 0.5% de su PIB a Investigación y Desarrollo, siendo que los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en promedio invierten 2.5% de su PIB; lo cual lleva a una pobre integración a la producción nacional del conocimiento producido en universidades.

Gabriel Orozco es el más importante heredero del Arte Povera Italiano (Ver Artgenetic 15Feb,2025), Teresa Margolles es la más destacada artista global en usar literalmente al cuerpo humano como material escultórico — ver análisis en mi ensayo Del Cuerpo Expandido al Cadáver como Idea, Arte al Día México 5.4, ene-feb, 2012— siendo que ambos artistas cuentan con amplia carrera internacional, mientras la gran mayoría de los becarios del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SACPC, no producen arte con el suficiente nivel como para ser considerados internacionalmente; ¿Existe un vínculo en México entre el desarrollo de la ciencia y tecnología e incluso el deporte y la simultánea influencia global de estos ámbitos?.

¿Por qué la Selección Nacional de Fútbol nunca pasa del 5° partido en el mundial?, ¿Será que son muy pocos los futbolistas mexicanos de carrera internacional?, como Hugo Sánchez, Rafael Márquez o Javier Hernández “Chicharito”; siendo que la mayoría prefiere los buenos sueldos de la Liga BBVA MX que empezar desde abajo en Europa, dinero que torna dóciles a los jugadores ante imposiciones de los empresarios.

¿Cuál es la relación entre el Dr. Francisco Bolivar Zapata, fundador de la Biotecnología en México, e importante pionero de la ingeniería genética global defensor de los transgénicos o la criticada Dra. María Elena Álvarez-Buylla quien no cuenta con investigaciones científicas globales realmente influyentes y quien se opone abiertamente a los transgénicos?.

El rechazo que infringió durante 5 ocasiones el Conacyt al neuro tecnólogo Christian Peñaloza, contrasta con el rápido apoyo que obtuvo en Japón, ninguneo que nos recuerda que los Tratados de Bucareli de 1923, en los cuales a pesar de que no se ha demostrado que México firmó limitar su propio desarrollo tecnológico —como el diseño y fabricación de motores de combustión interna— estos acuerdos se debaten entre ser metáfora de la ineptitud estatal y privada mexicana para impulsar talentos o demostración de cómo más allá de los tratados estos finalmente resultaron premonición del yugo norteamericano que finalmente priva sobre México.

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