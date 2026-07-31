“(esc)afandra”, una expedición escénica al fascinante mundo de la Fosa de las Marianas

Fosa Mantenemos (esc)afandra en nuestro repertorio porque permite hablar con las infancias sobre la diferencia sin convertir la experiencia en una lección, expresa Patricia Marín.

En las zonas más abismales del planeta, donde la presión aplastaría a casi cualquier ser vivo y la luz apenas penetra, habitan criaturas que no solo sobreviven: reinventan la vida. Sus cuerpos extraños, sus movimientos imprevisibles y sus formas de relacionarse con el entorno inspiran (esc)afandra, el espectáculo de la compañía Danza Visual que, regresa a escena con un nuevo elenco y una invitación clara: lo diferente no tiene por qué generar temor.

Estrenada en 2009 y conservada en el repertorio de la compañía por la vigencia de su propuesta artística y social, la obra convierte la Fosa de las Marianas en una expedición escénica de 60 minutos dirigida a niñas y niños a partir de los cuatro años.

La Lengua de Señas como dramaturgia física

Uno de los ejes de la obra radica en la incorporación de la Lengua de Señas Mexicana (LSM). Lejos de operar como un recurso de accesibilidad superpuesto, la LSM se integra directamente en la arquitectura del movimiento, moldeando la gestualidad, la dinámica corporal y la construcción de los personajes como un lenguaje artístico que da identidad al montaje y forma parte del movimiento. No es un discurso didáctico sobre inclusión, se propone experimentarla.

“Mantenemos (esc)afandra en nuestro repertorio porque permite hablar con las infancias sobre la diferencia sin convertir la experiencia en una lección. El océano profundo despierta su curiosidad y nos ayuda a recordar que el verdadero tesoro está en respetar la diversidad de quienes somos”, expresa Patricia Marín y Leonardo Belrán directores escénicos y coreógrafos de la obra.

Fosa (esc)afandra se presenta en el Foro Shakespeare, los domingos 2, 9 y 16 de agosto a las 13:00 horas, concluyendo el domingo 23 de agosto con dos funciones a las 11:30 y 13:30 horas.

Trayectoria

La compañía ha decidido conservar la obra precisamente por su capacidad de generar, desde el cuerpo y la imagen, conversaciones sobre convivencia, inclusión y diversidad funcional. Por su participación en este montaje, Patricia Marín recibió el Premio Nacional de Danza 2016 a mejor intérprete femenina, además la pieza fue finalista del Premio INBA-UAM y formó parte recientemente del Festival El Aleph de la UNAM. La compañía Danza Visual, radicada en la Ciudad de México desde 2009, explora las posibilidades expresivas del cuerpo, la imagen y el movimiento, así como la relación con públicos que se aproximan al hecho teatral de maneras distintas.

La temporada incluirá una función relajada, con condiciones más flexibles para quienes requieren mayor libertad de movimiento o una experiencia sensorial adaptada. Su objetivo no es entregar una respuesta única, sino abrir preguntas sobre cómo miramos, nombramos y recibimos a quienes se comunican, se mueven o perciben el mundo de formas distintas, es decir en el teatro se permiten otras formas de estar, reaccionar y habitar la obra.

Producción de Patricia Marín, Leonardo Beltrán y Rogelio Marín, realizada con el estímulo fiscal del artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (EFIARTES). (esc)afandra se presenta en el Foro Shakespeare, los domingos 2, 9 y 16 de agosto a las 13:00 horas, concluyendo el domingo 23 de agosto con dos funciones a las 11:30 y 13:30 horas. (esc)afandra es una invitación a descender, con curiosidad y empatía, a un territorio donde la diferencia no es amenaza, sino parte del ecosistema.