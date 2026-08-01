Inicia este domingo 2 de agosto el “Festival Internacional de Narración Oral Cuéntalee: Las voces de la oralidad y la literatura”

Cuento. El cartel de la inauguración del festival.

La edición 37 del Festival Internacional de Narración Oral Cuéntalee será inaugurado el domingo 2 de agosto, a las 12:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y estará presente en diversos recintos de la Ciudad de México con la participación de narradores de Argentina, Cuba, España-Canadá, México y Panamá..

Con la gala de inauguración Voces que vienen de lejos iniciará el festival con la participación de Beatriz Quintana (Cuba), Rubén Corbett (Panamá), Marta Sáenz de la Calzada de España-Canadá), Marcela Sabio y Viviana Gerboni (Argentina), Gabriela Villa, Pedro Flores, Brisa Rossell (México) y Elizabeth Márquez, que compartirá poemas en náhuatl su lengua originaria.

Durante la semana se realizarán diversas funciones de narración oral con entrada libre en distintas sedes:

-Martes 4 de agosto, 18:00 horas. en el Salón de Cabildos del Palacio del Antiguo Ayuntamiento. (Plaza de la Constitución # 2. Previo registro al correo: registroscabildos@gmail.com).

-Miércoles 5 de agosto, 18:00 horas, en el Instituto Mora (Plaza Valentín Gómez Farías # 12. San Juan Mixcoac.)

-Jueves 6 de agosto, a las 11:00 horas, en Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia-INBAL (Nuevo León 91, colonia Condesa.)

-Viernes 7 de agosto, 17:30 horas en la Cámara de Diputados. (Previo registro: gabriela.lagunas@diputados.gob.mx 55 5036 0000 ext. 68433)

-Sábado, 8 de agosto, a las 12:30 horas, en la Casa Marié Jose y Octavio Paz (Felipe Carrillo Puerto # 445, Tacuba. Ciudad de México)

El Festival CUÉNTALEE México reúne a 60 narradores entre mexicanos y extranjeros, lo que se consolida como una de las muestras artísticas sobre oralidad y literatura más importantes de nuestro país e Iberoamérica, una propuesta que fortalece el ejercicio de la narración oral artística como forma de divulgar las fuentes literarias y autores, así como preservar un arte milenario que apela al imaginario y a la lectura como hábito.

En el Festival CUÉNTALEE la literatura y las tradiciones orales, la palabra y la imaginación son los protagonistas y fortalece el interés en la formación de profesionales que dignifiquen este arte, logrando el reconocimiento de la sociedad realizando una labor de divulgación de la cultura en distintos ámbitos y en la búsqueda de propiciar inclusión, identidad, empatía y solidaridad social a través del arte.

El Festival Internacional de Narración Oral CUÉNTALEE México, es organizado por el Foro Internacional de Narración Oral (FINO) y la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL.