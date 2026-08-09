Cerámica y autoría

Argenetic Tinaja, ca 1930, Nahua, municipio Eduardo Neri, Guerrero, Tinaja, ca 1950, Berebere, Marruecos, platos Prehispánicos y Julián Acero, Banda de Monos, ca1950 y Teodora Blanco, Personaje Fantástico, ca1970. Cerámica China siglos XVII y XVIII y Poblana Siglos XVIII al XX. Vista de Edwards y Wilmot y debajo Zeisel.

Ana Elena-Mallet y Juan Rafael Coronel Rivera plantean la historia de la cerámica en México al evocar al arte prehispánico y centrarse en los siglos XVI al XXI; subvirtiendo con los 24 ejes temáticos de esta expo el límite entre arte, artesanía y diseño industrial. Muchas piezas las donó Coronel al Banco de México, fiduciario del Fideicomiso para los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo.

Esta curaduría muestra la influencia Mozarabe y Múdejar desde el Siglo XVI en la cerámica mexicana de raíz indígena que absorbió en Puebla y Tlaxcala la influencia de artesanos de la península ibérica llegados a México con técnicas como el vidriado estannífero; pero además se generó en la Talavera y la Mayólica mexicanas un doble sincretismo al recibir la influencia asiática de la porcelana que trajo la Nao de la China; esta hibridación en la cerámica indígena se extiende a la llegada en Guerrero de 350,000 africanos desde Angola, Guinea, El Senegal y otras culturas como la Berebere del Norte de Marruecos, Burkina Faso, Nigeria, etc.

Esta hibridación cultural anticipa la sistematización en la producción y consumo de cerámica en fábricas especializadas como el Taller de Miguel Hidalgo y Costilla ca1793-1803, el Taller Talavera Uriarte, 1824, la Fábrica del Niño Pérdido del siglo XIX, El Ánfora fundada en 1920, y después, la Nueva San Isidro, Santa Anita y Cerámica y Porcelana de Cuernavaca. La gran diseñadora húngara Eva Zeisel (1906-2011) creó una vajilla para Sears Roebuck México producida por LOFISA, Loza Fina de México, S.A. quienes explotaron su diseño sin darle regalías.

Este caso de Zeisel, más la gran expresividad en artesanos del siglo XX como Julián Acero, Teodora Blanco, Marcelino Vicente, Candelario Medrano, la Familia Soteno y Carlomagno Pedro Martínez, etc.; o la construcción del primer horno en México de Alta Temperatura (1957-58) en Guadalajara por Ken Edwards, quien conoció a Jorge Wilmot en 1960 cuando organizó la Cooperativa Talleres Tonalá, apuntan en esta expo al nacimiento del ceramista como autor, individualidad que se analizará en la producción contemporánea en la siguiente columna.

Argenetic Eduardo Egea.

IG: @egea.eduardo