El Lirio Danza Escénica es una puerta Para conocer la creación independiente en el país

Danza. El Lirio Danza Escénica debuta en el Teatro Varsovia.

Este sábado 15 de agosto, a las 7pm, en el Teatro Varsovia, la nueva compañía independiente El Lirio Danza Escénica, hará su debut oficial. Su nombre viene del gusto que su fundador y director Luis Tavera siente por las flores, en particular la categoría de “lirio” que abarca a distintas especies.

Se usa en particular para designar a ciertas plantas que nacen y crecen en pantanos o agua estancada. “En agua caliente de oxígeno, en agua lodosa, son condiciones muy adversas donde muchas de las plantas no pueden no pueden afianzar, no pueden crecer, sin embargo, ahí están los lirios: podemos apreciar que en ese estancamiento, esa hostilidad para la vida, aún ahí hay belleza”, según expresa en entrevista.

Agrega que su intención con el grupo que ha conformado es “que sin importar las condiciones externas o de pronto las condiciones internas de cada uno de los integrantes, a pesar de todas las adversidades podamos crear belleza, algo que sea significante para nosotros”.

El Lirio Danza Escénica está conformada por ocho bailarines mexicanos procedentes de diferentes estados del país. Sus integrantes combinan el trabajo artístico con otras actividades laborales que les permiten sostener económicamente el proyecto.

Ixchel Rivera (Durango), Laura Valenzuela (Tamaulipas), Abraham Bailón (CDMX), René Mendoza (Veracruz), Orlando Ceballos, Rolando Guevara y el propio Luis Tavera (Estado de México) son los 8 bailarines de distintos estados que integran la compañía.

Cada uno de ellos tiene un trabajo externo que les permite solventar los gastos de su proyecto, además de apoyos que han conseguido, como el programa Escenarios IMSS Cultura, el Sistema Colectivo Metro y la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“Es una invitación al público general y a la gente fanática de la cultura, especialmente gestores: hay cierta distancia entre la gestión y la creación independiente, asistan a ver los trabajos de los grupos independientes”, incita Luis Tavera.

“Uno nunca sabe si en la cochera de un vecino puedes encontrar algo que te cautive o te interese promover, hay que darnos la oportunidad de mirar lo que está haciendo la escena independiente”, añade.

PRIMERA PRESENTACIÓN

“Más que tratar temáticas exclusivamente, creo que lo interesante que ofrecemos es la forma. Apuesto por la claridad y la danza primero, que para mí tiene que ver con el cuerpo, el movimiento y el ritmo”, adelanta Luis Tavera sobre el perfil de la compañía.

Para darse a conocer, Lirio Danza Escénica preparó un programa de cuatro coreografías que buscan anunciar el espíritu de la compañía: “Entelequia”, que propone una mirada contemplativa de momentos íntimos de personas; “Tarde de cigarras”, que retrata la parte autodestructiva de los seres humanos; “Procesión” es un llamado a la resiliencia, con la cual el grupo participó dentro del Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea Inbal-UNAM en 2024; así como “Sones y Claveles” inspirada en los sones veracruzanos donde los elementos tradicionales se mezclan con la danza moderna mexicana.

“Mucho de lo que hago es como un retrato, más que un cuestionamiento o indagación filosófica sobre las cosas, son simplemente lo que yo veo que sucede en la realidad plasmado en la escena”, ahonda Tavera.

El Teatro Varsovia se encuentra en la calle de Varsovia 9, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. A unas cuadras del Ángel de la Independencia.

¿Quién es el director de El Lirio Danza Escénica?

Luis Tavera es egresado de la Licenciatura en Danza por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Fue aprendiz del Maestro José Rivera Moya, acreedor de la beca “Elisa Carrillo” en 2012 y solista de la compañía La Cebra Danza Gay, de la cual todavía forma parte.

Aunque El Lirio ya ha desarrollado algunos proyectos y presentaciones, su encuentro oficial con el público y los medios tendrá lugar el sábado 15 de agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro Varsovia, ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México.