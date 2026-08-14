Gala de Concertistas de Bellas Artes ofrece recorrido por la música de México, Iberomérica y Europa

Gala. La Segunda Gala de Concertistas de Bellas Artes 2026 es organizada y producida por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL.

La segunda gala de Concertistas de Bellas Artes 2026 se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, a las 17 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con un programa que celebrará la diversidad de la música de distintas latitudes y épocas.

En un comunicado, el INBAL señala que la gala reunirá al violonchelista Miguel Ángel Villeda, la soprano Zulyamir Lopezríos, la mezzosoprano Encarnación Vázquez, el guitarrista Arody García y los pianistas Salomé Herrera, Alexander Pashkov y Armando Merino.

Se trata de un recorrido por diversas tradiciones musicales que abarca obras fundamentales de los siglos XIX y XX, así como piezas representativas de la música mexicana e iberoamericana. El programa propone un diálogo sonoro entre el nacionalismo europeo, la canción de concierto, el romanticismo pianístico y la riqueza de la tradición popular.

“La diversidad del programa convierte esta gala en una celebración del virtuosismo y de la riqueza cultural de la música de concierto. Además, pone de manifiesto la vigencia y actualidad de la guitarra en este ámbito”, explicó el guitarrista Arody García, quien participa por primera vez en una Gala de Concertistas de Bellas Artes.

García interpretará El último trémolo, de Agustín Barrios Mangoré, una de las piezas más emblemáticas de la literatura guitarrística latinoamericana, así como Libra Sonatina, del compositor francés Roland Dyens, obra fundamental del repertorio contemporáneo que integra influencias del jazz, la improvisación y la tradición clásica.

La velada incluirá el tercer movimiento de la Sonata para violonchelo solo, Op. 8, de Zoltán Kodály, una de las obras más complejas y trascendentes del repertorio para este instrumento. Escrita en 1915, la pieza marcó un hito en la escritura para violonchelo por sus innovaciones técnicas y la incorporación de elementos de la tradición musical húngara. Su interpretación estará a cargo de Miguel Ángel Villeda.

“Es una obra excepcional, gracias al profundo conocimiento que Kodály tenía del violonchelo. Es monumental y en muy raras ocasiones se interpreta. Tiene uno de los niveles de dificultad técnica más altos del repertorio y, al mismo tiempo, una enorme profundidad musical inspirada en la tradición húngara”, señaló el violonchelista.

El programa continuará con dos piezas de Carlos Jiménez Mabarak, compositor fundamental de la música mexicana del siglo XX, seguidas por tres canciones de José Alfredo Jiménez, con arreglos del pianista Alexander Pashkov e interpretadas por la soprano Zulyamir Lopezríos. La propuesta lleva la canción ranchera al ámbito del recital de concierto.

Por su parte, la pianista Salomé Herrera ofrecerá dos obras representativas del universo pianístico de Franz Liszt: el Vals-Caprice núm. 6 y Consolación núm. 3. Finalmente, la mezzosoprano Encarnación Vázquez, acompañada por el pianista Armando Merino, cerrará el concierto con las Siete canciones populares españolas, de Manuel de Falla, una de las obras más representativas del repertorio vocal del siglo XX.

La Segunda Gala de Concertistas de Bellas Artes 2026 es organizada y producida por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL y reúne a integrantes de Concertistas de Bellas Artes en un programa que destaca la diversidad y riqueza del repertorio de concierto.

Los boletos tienen un costo de 250, 200, 120 y 100 pesos. Pueden adquirirse en la taquilla del Palacio de Bellas Artes, donde se aplican descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores con credencial vigente del INAPAM, o a través de Ticketmaster, donde los jueves hay promoción 2x1.