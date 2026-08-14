Rito y Ring se encuentran en la Universidad del Claustro, Máscara como Lienzo Vivo

Tanto el danzante ceremonial como el luchador dejan atrás su identidad cotidiana para convertirse en una figura colectiva, señala Armando Valdivieso —

Universidad del Claustro Indumentarias de danzas tradicionales de Michoacán, Sonora y Guerrero exhiben la riqueza ritual y la diversidad regional de México. (UCS)

La Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) inauguró la exposición Máscaras: tradición, ritualidad, identidad y lucha libre mexicana, muestra que expone la devoción comunitaria y el mito urbano en el Museo de la Indumentaria Mexicana (MIM).

La exhibición integra 32 piezas históricas de la Colección Luis Márquez Romay, provenientes de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Sonora.

Las indumentarias representan a diablos, viejitos, animales y seres sobrenaturales, son complementadas con 10 fotografías originales que documentan su uso en danzas como los Kurpites o los Tlacololeros.

Armando Valdivieso, curador del acervo, dijo que cada máscara responde a una memoria culturalespecífica que exige ser comprendida dentro de su propio calendario ceremonial y no como un mero objeto ornamental.

Entre el Altar y el Cuadrilátero

Explicó que el montaje establece un puente directo con la cultura popular al incorporar 16 máscaras originales del Museo de la Lucha Libre Mexicana (MULLME) de Tijuana.

La muestra exhibe piezas icónicas de leyendas de los encordados como El Hijo del Santo, Blue Demon Jr., Atlantis, Místico y Espectro Jr.

Dijo que entre los tesoros expuestos destaca la máscara de “El Ángel”, personaje al que dio vida el célebre gladiador René “El Rey Moro” Guajardo exclusivamente para el cine de culto en 1964.

De acuerdo con el cronista Marco Eduardo Jiménez Cabrera, en el ring la máscara adoptó la mística del justiciero tradicional para encarnar el eterno combate entre el bien y el mal.

Mosaico de Identidades Compartidas

Universidad del Claustro Gracias al acervo del MULLME de Tijuana, la exposición presenta indumentarias originales de figuras como El Santo y Místico. (UCSJ)

“Sin igualar el valor ceremonial con el espectáculo deportivo, la propuesta curatorial invita a reflexionar sobre cómo el ser humano suspende su individualidad para dar vida a un símbolo colectivo”, indicó.

Añadió que cada pieza refleja que no existe una sola visión de la identidad nacional, sino un universo diverso donde el rostro oculto se convierte en la manifestación más pura de la memoria histórica.

La UCSJ informó que la exposición será mostrada hasta el 9 de octubre, con horarios de lunes a viernes de 10 a 18 horas, sábado de 10 a 15 horas; con entrada libre.

Rito y Ring se encuentran en la Universidad del Claustro, Máscara como Lienzo Vivo