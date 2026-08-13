María Katzarava apunta a las óperas de Wagner; “estoy lista para este reto”

María Interpretar boleros exige mismo rigor técnico que la ópera, señala María Katzarava.

Con nuevas grabaciones y docencia, la soprano mexicana María Katzarava continúa la celebración de un cuarto de siglo de trayectoria artística y se consolida como una de las figuras más versátiles de la lírica actual.

Durante una entrevista exclusiva con Crónica, compartió que luego de una exitosa gira por Costa Rica, la intérprete compartió detalles sobre sus próximos retos y su firme compromiso con el impulso a las nuevas generaciones.

La Premio Crónica 2018 describió su reciente paso por tierras ticas como una “aventura musical enorme”, que marcó su debut oficial en Centroamérica con la Orquesta Sinfónica de Heredia.Bajo la dirección del maestro Edy Mora, la soprano grabó obras inéditas del compositor Benjamín Gutiérrez, piezas históricas de 1977 que verán la luz el próximo año.

Dijo que durante su estancia, ofreció una clase magistral en la Universidad Nacional de Costa Rica, donde quedó “impactada por el enorme talento y potencial vocal encontrado”.

Para la soprano, “es vital hermanar proyectos entre México y Centroamérica para potenciar la riqueza cultural que comparten ambas regiones con intercambios artísticos y educativos constantes.

EL RIGOR DEL BOLERO

Respecto al impulso de nuevos valores, la Maestra Katzarava señaló que “los artistas veteranos tienen la responsabilidad imperante de apoyar a las jóvenes promesas en su proyección profesional”.

Advirtió que construir una carrera sólida en la ópera de manera individual es prácticamente imposible, por lo que es necesario generar acompañamiento experto.

La maestra habló enseguida del bolero, género que defiende desde su infancia, y que ocupará un lugar central en las “celebraciones por sus bodas de plata” sobre los escenarios del mundo.

Reveló que “interpretar boleros exige el mismo rigor técnico que la ópera”, al incursionar en este patrimonio de la humanidad con el respeto que su lírica demanda.

EL TRIBUTO QUE VIENE Y AGENDA DE PRESENTACIONES

En este contexto, reveló que recibirá un “significativo reconocimiento de manos de Rodrigo de la Cadena, el máximo embajador del bolero a nivel mundial, el próximo 22 de agosto”.

El tributo tendrá lugar en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 18:00 horas, donde la comunidad artística celebrará su destacada y fructífera carrera.

La agenda inmediata de la soprano incluye una gala de ópera este sábado 15 de agosto en el Teatro Ángela Peralta, dentro del Festival de las Artes de San Miguel.

“Estaré acompañada por el pianista polaco Józef Olechowski y la soprano Lluvia Ruelas, interpretando un programa que incluye ópera, zarzuela, boleros y canción tradicional mexicana”, señaló.

Posteriormente, el 19 de agosto, la Maestra se presentará en el Teatro Varsovia junto a los integrantes de su ensamble vocal, el Studio Katzarava, para un concierto especial.

El programa será dedicado a piezas de revista musical, opereta y zarzuela, para mostrar la versatilidad interpretativa que la soprano busca fomentar en sus alumnos y colaboradores.

EL DESAFÍO WAGNERIANO Y RESCATE DE MEMORIA LÍRICA

Mirando hacia el futuro, la búsqueda artística de María Katzarava apunta ahora hacia el complejo universo de las óperas de Richard Wagner, pues se sabe vocalmente lista para tal reto.

“La potencia y el aguante requeridos para el repertorio wagneriano representan el nuevo desafío técnico” que la soprano anhela abordar en los grandes escenarios internacionales.

Laa magistral intérprete enfocará su taleto también en el rescate de la ópera mexicana y latinoamericana que “permanece guardada en archivos sin haber sido interpretada durante décadas por falta de difusión”.

Su visión es “dar voz a piezas contemporáneas y canciones de arte de la región que actualmente se encuentran en un estado de abandono artístico muy significativo”.

Katzarava resaltó que, tras 25 años de éxito, las lecciones más valiosas adquiridas son “la resistencia, la disciplina y la humildad ante el infinito camino del arte”.

Para la soprano, “el crecimiento es constante y requiere mantener siempre los pies en la tierra para seguir aprendiendo y mejorando en cada una de las interpretaciones”. Con profunda gratitud, María Katzarava prepara un magistral cierre de año lleno de eventos que honran su legado e inagotable pasión por la música universal.