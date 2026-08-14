Premio Internacional Alfonso Reyes 2026 para el poeta y filólogo español José María Micó

Premio. JoséMaría Micó, poeta, filólogo y traductor barcelonés se ha especializado en autores del Siglo de Oro, la Edad Media y el Renacimiento.

La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Sociedad Alfonsina Internacional anunciaron que el Premio Internacional Alfonso Reyes 2026 fue otorgado al poeta y filólogo español José María Micó.

Mediante un comunicado, el jurado calificador, integrado por Sara Poot Herrera, Adolfo Castañón y José María Espinasa, dijo que determinó otorgar el Premio Internacional Alfonso Reyes 2026 a José María Micó, por considerar que “su perfil manifiesta el carácter ecuménico del galardón, respetando el rigor de su trabajo en distintas áreas, tanto en la investigación y el ensayo como en la traducción y la creación, en sintonía con Alfonso Reyes”.

“Poeta de voluntad sutil y en busca de una síntesis entre la poesía popular y la culta, la obra lírica de José María Micó muestra un amplio conocimiento de las formas y una voluntad de comunicación con el público, incluso recuperando la condición cantada de la lírica. Académico riguroso y de amplias miras, Micó se ha ocupado por igual de escritores clásicos como de voces nuevas, sin perder la pasión por la lectura que da sentido al trabajo erudito y a la voluntad académica. Su extraordinaria labor como investigador y traductor, de la cual destaca su versión de la Divina comedia (comedia, edición y traducción de José María Micó) lo acerca a la concepción que de la traducción tenía Alfonso Reyes”, agregó el jurado.

Respecto del galardón, José María Micó señaló que “el nombre de Alfonso Reyes me acompaña desde que en 1980 empecé a interesarme por la poesía de Luis de Góngora y comprendí que Reyes se había adelantado con lúcidos ensayos y rigurosos estudios a la atención de los poetas del 27; de manera que ganar un premio instituido en su memoria y cuya lista de galardonados empieza por Jorge Luis Borges y pasa por Octavio Paz, Jorge Guillén, Margit Frenk Alatorre, George Steiner, Ida Vitale, Carlos García Gual y tantos admirables escritores y humanistas de México y del mundo, es una emoción difícil de explicar, aunque aquel joven intuía que el mejor camino era el señalado por esos nombres”.

El poeta y traductor afirmó que haberse especializado en autores del Siglo de Oro, la Edad Media y el Renacimiento “ha sido la consecuencia natural de mi vocación: el interés por la poesía me llevó a desear comprender, con la mejor preparación filológica posible, nuestra historia literaria para explicarla a través de mis ensayos y la dedicación a los clásicos españoles, ¿cómo no sucumbir a los encantos de Garcilaso, Cervantes, Lope o Quevedo?, me acabó convenciendo de que debía ocuparme también de los que fueron sus modelos: Tasso, Ariosto, Petrarca y Dante. A final hallé en la traducción el lugar de encuentro ideal entre la inspiración poética, el rigor filológico y la conciencia formal de unos textos eufónicos y musicales como lo han sido pocos en la historia universal de la literatura”.

“Con este reconocimiento, celebramos una trayectoria que, mediante la poesía, la investigación y la traducción, ha acercado a nuevas generaciones obras fundamentales de la literatura universal. Su labor prolonga el espíritu humanista de Alfonso Reyes y confirma que el conocimiento y la palabra construyen puentes entre lenguas, épocas y culturas”, destacó la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Trayectoria

José María Micó (Barcelona, 1961) es poeta, músico y traductor. Su carrera académica se ha desarrollado en varias universidades, principalmente en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, donde es catedrático de literatura española; y donde fundó y codirige el máster en Creación Literaria. Su poesía se halla reunida en el volumen Primeras voluntades. De su extensa obra filológica y ensayística destacan diversas ediciones de clásicos españoles, antologías y libros como Clásicos vividos, Para entender a Góngora y De Dante a Borges.

Ha traducido a autores europeos antiguos como Ramon Llull, Petrarca, Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, Ludovico Ariosto y Torquato Tasso; además de varios poetas contemporáneos catalanes e italianos. Su versión de la Comedia de Dante, ha tenido gran reconocimiento y enorme difusión en los países de habla hispana.

Su trayectoria ha sido reconocida con diversos premios, entre ellos los de literatura Hiperión y Generación del 27; el Premio Nacional de Traducción de España y, en Italia, el Premio Diego Valeri, además del Premio Ángel Crespo y el Premio Zenda. En el ámbito de la investigación ha recibido el reconocimiento ICREA/Acadèmia, además del Premio Museo Liceo Egipcio de Humanismo y el Premio per la Cultura Mediterranea.

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