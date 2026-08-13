La FIPEM es una ventana para la visibilización de nuestro trabajo: Guadalupe Díaz Castellanos

FIPEM Una vista de las actividades del primer Festival Internacional Pensamiento de Mujer (FIPEM).

Para las participantes del primer Festival Internacional Pensamiento de Mujer (FIPEM), en el centro histórico de Tlalpan, este evento no se trata solo de una reivindicación histórica de referentes femeninos, sino una oportunidad de visibilización de su propio trabajo.

“Al darnos espacios para poder promocionar nuestros productos están apoyando de una u otra manera”, expresa la tallerista Guadalupe Díaz Castellanos, quien se ha interesado en el tema de género desde la universidad y a lo largo de su trayectoria.

Aunque anteriormente se enfocó en la comunicación de ideas e información novedosa en torno a las problemáticas que enfrentan las mujeres en México y Latinoamérica, actualmente Guadalupe impulsa su propio emprendimiento de jabonería artesanal “Nareni” y apoya a su primo en joyería “Cadme”.

“Tender redes entre personas es importante porque así se ha vuelto más visible el tema. Hay más expresión, más posibilidad de conectarnos y hablar de lo que nos importa, lo que nos pasa”, agrega.

Para ella, la lucha de género también implica apoyar a las mujeres a emprender y promocionar su trabajo, generando espacios seguros donde puedan obtener un ingreso, “que de repente es muy complicado”.

Además de un total de 40 talleres gratuitos de jabonería, joyería, pintura, serigrafía, grabado y reciclaje, en el 1° FIPEM se pueden encontrar proyectos como la Recaudería de Libros de Cocina, que se dedica exclusivamente a rastrear registros de cocina antigua; así como U-Tópicas, librería referente en publicaciones feministas y promoción de encuentros entre mujeres.

Este jueves la escritora Dahlia de la Cerda presenta “Medea me cantó un corrido”, seguida de la escritora Ana Lilia Cepeda, quien presenta “A donde te lleve el tiempo”.

Para más información sobre las actividades que continúan hasta el 16 de agosto, revisa las redes sociales de @fipem.mx