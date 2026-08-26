Artistas e intelectuales piden no se cambie el nombre del poeta Amado Nervo al Aeropuerto Internacional de Tepic

Tepic Una imagen del sitio con el cambio de nombre y ahora es “Aeropuerto Internacional Tepic–Riviera Nayarit”.

En el marco del 156 aniversario del natalicio de Amado Nervo que se conmemora este jueves 27 de agosto personalidades de la cultura, las letras y la vida pública respaldan la iniciativa impulsada por el Festival Letras en Nayarit que dirige Lorena Elizabeth Hernández para solicitar que se preserve el nombre del poeta en el Aeropuerto Internacional de Tepic.

La petición surge ya que la empresa Mota-Engil México ha sustituido el nombre oficial de “Aeropuerto Tepic Amado Nervo” por el de “Aeropuerto Internacional Tepic–Riviera Nayarit”, a raíz de la obra que dicha constructora ha realizado para la ampliación de la terminal en la capital nayarita. “No podemos aceptar jamás que la mercadotecnia esté por encima de la cultura”, denunció Hernández.

Firman

Aidé Partida

Alberto Chimal

Alberto Ruy Sánchez

Alejandro Barrón

Ana Clavel

Ángeles Mastretta

Armando González Torres

Bernardo Fernández BEF

Braulio Peralta

Carlos Martínez Plata

Carlos Velázquez

Claudia Marcucetti

Élmer Mendoza

Elena Poniatowska

Enrique Serna

Fabrizio Mejía Madrid

Francisco Hinojosa

Frydha Victoria

Guadalupe Nettel

Hernán Bravo Varela

Horacio Franco

Humberto Musacchio

Irma Pineda

Iván Ríos Gascón

Javier Aranda Luna

Jazmina Barrera

Jorge Comensal

Jorge Zepeda Patterson

José Gordon

Juan Villoro

Laura Esquivel

León Plascencia Ñol

Marco Barrera Bassols

Margarita de Orellana

Mariana H.

Mario Bellatin

Nacho Lozano

Natalia Toledo

Paloma Sáiz

Pura López Colomé

Rafael Villegas

Raquel Castro

Xavier Velasco

De acuerdo con la documentación disponible, el aeropuerto continúa reconocido como Aeropuerto Internacional Amado Nervo en registros aeronáuticos y no existe un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que formalice la sustitución de esta denominación.

Ante este escenario, la iniciativa plantea que la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la promoción turística de Nayarit pueden convivir con la preservación de su patrimonio cultural. La petición no busca cuestionar la inversión, la ampliación de la terminal ni los beneficios que una infraestructura renovada puede representar para la conectividad y el desarrollo turístico de la región, sino evitar que la modernización implique la pérdida de un referente histórico y cultural.

Un aeropuerto vinculado con la identidad de Nayarit

El Aeropuerto Internacional de Tepic lleva históricamente el nombre de Amado Nervo, uno de los escritores mexicanos más reconocidos y una de las figuras centrales del modernismo hispanoamericano. Su nacimiento en Tepic vincula de manera directa al poeta con la identidad cultural del estado y convierte la denominación de la terminal aérea en un elemento que trasciende su función administrativa.

Amado Nervo ocupa un lugar excepcional entre los aeropuertos de México: es el único de los principales aeropuertos comerciales del país cuyo nombre honra específicamente a un poeta y escritor mexicano de dimensión universal. Los demás aeropuertos que llevan nombres de personas rinden homenaje, fundamentalmente, a presidentes, militares, políticos, juristas, revolucionarios, aviadores o figuras de la Independencia. Quitar el nombre de Amado Nervo del aeropuerto de Tepic significaría, por tanto, eliminar uno de los escasos homenajes institucionales de esta magnitud que el sistema aeroportuario mexicano ha dedicado a un creador literario.

En este sentido, la discusión no se limita a una cuestión de nomenclatura. Se trata de decidir qué elementos de la memoria histórica de una región permanecen visibles en los espacios públicos que la representan. Al arribar a Nayarit al aeropuerto Amado Nervo te acompañaba con su poema “En Paz” por medio de palmetas hasta arribar al centro Tepic, donde se halla su estatua. Hoy todo eso ha desaparecido.

Amado Nervo, a 156 años de su nacimiento

El llamado cobra especial relevancia porque este 27 de agosto de 2026 se cumplen 156 años del nacimiento de Amado Nervo, ocurrido en Tepic, Nayarit, en 1870.

A lo largo de su trayectoria, Nervo se consolidó como una de las figuras fundamentales de la literatura mexicana y del modernismo hispanoamericano. Su nombre forma parte del patrimonio cultural de Nayarit y de la proyección internacional de la literatura nacional.

Un dato relevante es que el propio Gobierno Federal ha reconocido el nombre de Amado Nervo en otra obra estratégica de la región: la Presidencia informó que el nuevo puente entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta llevará el nombre de Amado Nervo. Es decir, mientras Mota Engil México borra al poeta del aeropuerto de la ciudad donde nació, el Gobierno Federal recupera su nombre para una infraestructura estratégica en la entidad, lo que subraya la vigencia y el valor simbólico de su legado.