Christie’s subastará la obra ‘Composición nº III’ de Mondrian en octubre, valorada hasta 35 millones de euros

Tesoro. Monedas de plata angituas. Imnagen referencial.

Obra. ‘Composición nº III’ (1920), del artista neerlandés Piet Mondrian.

La casa de subastas londinense Christie’s ha anunciado la venta del cuadro ‘Composición nº III’ (1920) del artista neerlandés Piet Mondrian, en Londres el próximo 14 de octubre. La obra sale al mercado por primera vez en su historia con una estimación de 23 y 35 millones de euros.

Así, será una de las piezas centrales de su subasta de arte de los siglos XX y XXI que se celebrará en el marco de la Frieze Week. Con ese precio de salida, el lienzo se ha convertido en el Mondrian más importante ofrecido en una subasta en Europa desde 2009.

La pieza procede de la colección del arquitecto Armand P. Bartos y su esposa Celeste y fue creada en 1920, un año “clave” en el que Mondrian alcanzó la consolidación de su estilo neoplástico tras regresar a París.

Durante ese periodo, el artista pintó únicamente ocho obras fundamentales, de las cuales cinco se conservan en instituciones como la Tate de Londres, el MoMA de Nueva York, el Museo Stedelijk de Ámsterdam, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Roma y el Museo Wilhelm-Hack de Ludwigshafen.

Antes de su subasta en la capital británica, donde la obra estará expuesta al público a partir del 8 de octubre, Christie’s exhibirá la pieza en sus sedes de Zúrich, París, Nueva York y Hong Kong durante todo el mes de septiembre.

El vicepresidente de Arte de los Siglos XX y XXI de la entidad, Keith Gill, ha destacado que la obra representa la llegada del artista a un “idioma abstracto radical que reconfiguró el lenguaje del arte moderno”, calificándola como una de sus pinturas “más importantes y raras” jamás comercializadas.