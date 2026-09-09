“Aztlán y las siete cuevas”: una mirada a la concepción mesoamericana del tiempo

AML Patrick Johansson, historiador y académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua .

¿Cómo concebían el tiempo los antiguos pueblos de Mesoamérica? A esta pregunta se aproxima Patrick Johansson, investigador, historiador nahuatlato y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, durante su participación en el ciclo Lecturas Estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua.

A partir del análisis de “Aztlán y las siete cuevas de Chicomóztoc”, relato de tradición oral mexica, Johansson estudia las huellas de una concepción del tiempo distinta de la visión lineal occidental. El texto, recopilado y reescrito en español por Fray Diego Durán, conserva elementos que permiten identificar una noción de tiempo ciclo vinculado con el espacio y el movimiento.

Uno de los aspectos centrales del análisis es la relación entre tiempo y movimiento: en el relato, los habitantes de Aztlán pueden envejecer y rejuvenecer al subir y bajar por las pendientes del monte Colhuacan. De acuerdo con Johansson, en este universo el tiempo puede entenderse como un recorrido espacial, más que como una sucesión irreversible de pasado, presente y futuro.

La investigación también considera la compleja transformación que experimentó el relato al pasar de la tradición oral en náhuatl a su versión escrita en español. Pese a las modificaciones producidas por este proceso, permanecen en el texto estructuras e indicios que permiten aproximarse a la concepción indígena del tiempo.

La lectura se proyectará el próximo jueves 10 de septiembre, en punto de las 13:00 horas, a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de la AML.