Fotoseptiembre 2026, Tres Décadas de Narrativa Visual, Diplomacia Cultural e Innovación Biocultural Méxicana

Las imágenes no son solo exhibiciones; construyen memoria, producen conocimiento y permiten entender transformaciones culturales, sociales y tecnológicas, dice Claudia Curiel de Icaza —

Fotoseptiembre 2026 Los Curadores Claudia Curiel, Delphine Borione, Tamara Tamara Sosa, curadores y artistas participantes se reúnen al finalizar el acto inaugural en el auditorio principal del Centro de la Imagen. (Gerardo González Acosta)

Fue presentado el Festival Internacional de Fotografía de México 2026, conocido como Fotoseptiembre, que este año celebra más de 30 años de trayectoria con una edición centrada en el concepto de “Naturalezas no humanas”.

Bajo la organización del Centro de la Imagen, las secretarías de Cultura del Gobierno de México y del gobierno de Michoacán, y la embajada de Francia en México, este evento es descentralizado para alcanzar 30 estados del país y diversas sedes internacionales, integrando a más de mil 600 creadores en 232 exposiciones.

La programación destaca a Francia y Michoacán como invitados de honor, promueve un diálogo entre la experimentación técnica europea y la riqueza identitaria del territorio mexicano.

Durante la inauguración la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, y la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, resaltaron la colaboración cultural, la descentralización del arte y el valor social y tecnológico de la fotografía entre ambos países.

Fotoseptiembre 2026 Delphine Borione La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, durante su mensaje al inaugurar Fotoseptiembre 2026. (Gerardo González Acosta)

La diplomática gala dijo que esta edición es sumamente especial porque conmemora la celebración de los dos siglos de relaciones diplomáticas entre Francia y México, que coincide además, con el bicentenariode la fotografía como disciplina.

Explicó que este festival de Fotografía reunirá en territorio mexicano a más de 250 artistas, autores y creadores franceses.

Comentó las obras de artistas como Céline Croze, Robin Lopvet y Antoine d’Agata, de quienes resaltó su forma de explorar las realidades de nuestra época y cómo la fotografía tiene la capacidad de capturar un instante e invitarnos a mirar de otra manera, abriendo espacios de reflexión.

Agradeció el apoyo de la secretaria Curiel de Icaza para construir un programa plura, reconoció el trabajo de la directora del Centro de la Imagen, Livier Jara García, y del curador Niccolò Hébel por presentar a una nueva generación de 15 fotógrafos franceses.

También expresó gratitud al círculo de mecenas liderado por Alejandro Cardona, director de Safá México, que integra a firmas como L’Oréal, Sanofi y Sephora.

Delphine Borione afirmó que “la meta de este festejo conjunto es seguir creando espacios de encuentro, favorecer la circulación de creadores e ideas, y propiciar nuevas colaboraciones”.

Fotoseptiembre, Dimensión sin Precedentes

Fotoseptiembre 2026 Cultura La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, encabeza la presentación oficial de Fotoseptiembre junto a diplomáticas y autoridades. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, la secretaria Claudia Curiel de Icaza reconoció calurosamente a la embajadora de Francia en México, la llamó “gran aliada con quien se han desplegado múltiples actividades”, y anunció que próximamente viajará a París para ver la proyección de artistas mexicanos y abordar un tema relacionado con “el Códice”.

Explicó que el festival de Fotografía “alcanza una dimensión sin precedentes con 232 exposiciones y más de mil 600 creadores de 30 estados del país”.

Celebró que por primera vez sea implementado un Programa Nacional de Actividades en 19 estados del país, para visibilizar la diversidad del talento nacional fuera de las grandes ciudades.

En un auditorio lleno del Centro de la Imagen, rememoró que el intercambio cultural entre México y Franciaes de muy larga data; ejemplificó que el daguerrotipo (el procedimiento fotográfico de la historia) legó al país en 1839, apenas unos meses después de su presentación pública en el país galo.

Además de Francia como país invitado, también resaltó el diálogo con Michoacán como estado invitado.

Puso de relieve la muestra michoacana Futuros Abiertos, curada por Juan Carlos Jiménez Abarca, con 17 artistas, que retrata la complejidad ecológica, cultural y social de ese territorio, así como la exposición de Francia, Miradas de la fotografía contemporánea francesa.

Curiel de Icaza resaltó que “el intercambio es bidireccional, ya que varias exposiciones del Centro de la Imagen también viajarán al Centro Cultural Clavijero en Morelia”.

Concepto de “Naturalezas no humanas”

Fotoseptiembre 2026 Infancias El murmullo de los grillos. Una niña o un niño desaparece. No en la calle, no en el exilio, no en une guerra. Desaparece dentro de su propio hogar, en el mismo lugar que se suponía debía ser amoroso y seguro. Obra de Rayito Flores Pelcastre. (Gerardo González Acosta)

Enseguida explicó que esta edición “expande la noción del paisaje, entendiéndolo como un complejo biocultural atravesado por relaciones políticas, sociales e innovaciones tecnológicas como la Inteligencia Artificial”.

La titular de Cultura presentó a Guillermina Pérez, encargada de la política de archivos de la Secretaría, y anunció un fortalecimiento en la infraestructura física de la red de archivos que incluye la Fonoteca, el Centro de la Imagen, las bibliotecas y el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Foroseptiembre 2026 Talento Mexicano Los talentosos artistas mexicanos Leonardo Luna y Said Dokins presentan en Fotoseptiembre la exposición "Como una centella que brota", propuesta que fusiona caligrafía lumínica, memoria y fotografía de larga exposición. (Gerardo González Acosta)

También comentó la obra de Claudia López Terroso, El recinto: un lugar entre mundos, en torno al linaje comunitario en el Istmo de Tehuantepec; y el trabajo de caligrafía lumínica en sitios patrimoniales de los muy talentosos mexicanos Said Dokins y Leonardo Luna, quienes detallaron a Crónica la metodología y alcance de su creativa exposición Como una centella que brota.

Curiel de Icaza señaló que “las imágenes no son solo exhibiciones; también construyen memoria, producen conocimiento y nos ayudan a entender las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas contemporáneas”.

Un Michoacán Diferente

Fotoseptiembre 2026 Suspensión Estructura textil escultórica suspendida en el Centro de la Imagen, pieza representativa de las propuestas tridimensionales que integran la edición 2026 de Fotoseptiembre. (Gerardo González Acosta)

En su oportunidad, la secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, resaltó el apoyo recibido en el contexto del “Plan Michoacán por la paz y la justicia” que elaboró por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Agradeció a la secretaria Claudia Curiel y a su equipo por ser garantes de que exista un respaldo culturaltotal del Gobierno de México hacia el estado.

“El festival representa una valiosa oportunidad para proyectar un Michoacán diferente, enfocado en la creatividad de sus habitantes, enfatizando que en la entidad son mucho más de lo que lamentablemente luego se conoce a nivel nacional”.

Añadió que además de la rica historia y cultura de sus comunidades originarias,” Michoacán sigue creando activamente en la actualidad y la fotografía es un claro ejemplo de este dinamismo artístico”.

Fotoseptiembre 2026 Arte michoacano El festival representa es oportunidad para proyectar un Michoacán diferente, enfocado en la creatividad de sus habitantes, enfatizando que en la entidad, dijo Tamara Sosa. (Gerardo González Acosta)

Tamara Sosa Alanís agradeció el apoyo del director del Festival Tragaluz, Jesús Cornejo, y de todo el equipo de este evento independiente “por haber colaborado de manera fundamental para hacer realidad la presencia de Michoacán en el encuentro internacional”.

Reveló que además de las muestras presentadas en la Ciudad de México, el estado “albergará exposicionesmuy interesantes en las ciudades de Morelia y Pátzcuaro”, e invitó al público a asistir a las actividades programadas en la entidad.

El Festival Internacional de Fotografía de México 2026 inaugura este jueves 10 de septiembre a las 19:00 horas; las muestras permanecerán abiertas hasta febrero de 2027.

Estar frente a las obras permite reconocer que cada vez que se acciona el obturador de la cámara, o el botón de un dispositivo móvil, hacemos frente al olvido.

Fotoseptiembre 2026 Gildardo Gallo Composición reticular de secuencias fotográficas narrativas de Gildaro Gallo, que exploran el concepto de la búsqueda del Padre, a través de ciclos septenios. (Gerardo González Acosta)

Ese “clic” activa un recuerdo creativo, frenamos con ese disparo el deterioro de un lugar, el desvanecimiento de un instante, o detenemos acaso nuestro propio envejecimiento.

Fotoseptiembre 2026, Tres Décadas de Narrativa Visual, Diplomacia Cultural e Innovación Biocultural Méxicana