“El Festival Pixelatl es un llamado a dejar de lado el econo que rodea al mundo”

Pixelatl. La conferencia de prensa para anunciar las actividades de Pixelatl 2026.

El Festival Pixelatl 2026 enarbola el grito de la Revolución “para enfrentar al odio, encono que rodea nuestro mundo”, según expresa José Iñesta, cofundador y director de Pixelatl.

“Todos los años Pixelatl hace un manifiesto, que es como nuestro lema, nuestro grito de guerra que queremos comunicar y compartir con la comunidad audiovisual de toda América Latina”, recuerda durante el anuncio de la 15 Edición de Pixelatl, a realizarse del 7 al 14 de noviembre, en distintos municipios de Jalisco, destacando Zapopan, Tlaquepaque y Guadalajara.

En esta ocasión, las actividades se extenderán a diferentes recintos del IFAL en la República Mexicana, donde estaremos proyectando contenidos audiovisuales y largometrajes.

De acuerdo con el director del festival, el motor de este encuentro es la búsqueda de “comunidad”, entendida como un espacio que nos permite convivir y compartir historias.

Para él, se trata de poder crear mejores contenidos audiovisuales para rebelarnos ante la tecnología, “que por un lado es el gran horizontalizador, democratizador de la sociedad humana, pero que últimamente se ha convertido en un estandarizador”, describe.

“El arte no es estándar, tiene que destacar y nuestro Festival busca destacar historias y artistas capaces de contar historias a través de nuevas narrativas, ya sean secuenciales, audiovisuales o inmersivas”, ahonda.

Asimismo, José Iñesta destaca que este año uno de los ejes es la narrativa, como “única forma en la que los seres humanos pueden encontrarse unos a otros a través de las historias”.

“Muchas gracias por invitar a Francia para su edición 15, porque de cierto modo es una manera de demostrar que estamos construyendo y podemos atender bien”, manifiesta el Jean-François Guéganno, Consejero Cultural de la Embajada de Francia en México y director del IFAL.

La participación de los invitados se conformará por una delegación francesa de productores, realizadores, así como por talentos creativos y profesionales de los sectores de la animación, los videojuegos y el cómic.

“En la parte creativa nos acompañará el director y guionista Jérémy Clapin, ganador de la semana de la crítica y de diversos premios en el Festival de Annecy con J’ai perdu mon corps, película nominada al Óscar”, adelanta Jean-François Guéganno.

Indica que también está la invitada Nidia Santiago, productora de Ikki Films y se hará un “showcase panel” de una de las mejores escuelas francesas de animación, donde gracias a la beca Ani México, otorgada por Guillermo del Toro y Cinépolis, talentosos mexicanos han podido estudiar y desarrollar sus proyectos.

“En la próxima semana se irán uniendo más talento francés a los diferentes programas del Festival Pixelatl”, añade Jean-François Guéganno.

XV AÑOS DE PIXELATL

Además de ofrecer proyecciones de cortometrajes internacionales, actividades de formación y reunir artistas, a modo de marcar un momento especial, Pixelatl 2026 transforma su tradicional dinámica “cineminuto” en un cortometraje de 3 minutos.

“Este año tuvimos más de 800 cortos de 79 países participando para estar en nuestra selección oficial, así que se va a poder ver lo mejor de la animación del mundo”, adelanta el cofundador y director de Pixelatl.

Gracias a la colaboración México-Francia, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas, vendrá la directora de mercado del Festival international du film d’animation d’Annecy para presentar algunos de las mejores propuestas de este año.

“Es un festival que no es nada más está para inspirar a través de proyecciones y largometrajes, también tendremos muchísimas actividades de formación: el año pasado tuvimos más de 250 entre conferencias, talleres y paneles enfocadas en profesionalizar al sector”, agrega.

Por su parte, la directora general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura Federal Valeria Palomino destaca que este año, la convocatoria de Pixelatl reunió 886 producciones de 75 países, “la participación internacional más amplia en la historia del festival”.

La funcionaria señala que por quinta ocasión este evento cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Festivales (PROFEST) y considera que a lo largo de 15 ediciones, el festival ha tejido un puente entre creadores latinoamericanos e industrias globales de la animación, el cómic y el videojuego.

“Este alcance se sostiene en un trabajo que rara vez ocupa los reflectores y que sin embargo resulta decisivo: junto a las proyecciones de las clases maestras y los talleres, Pixelatl articula un mercado profesional con reuniones de negocios, mentorías, presentaciones de proyectos, reclutamiento y revisión de portafolios donde una idea puede volverse un proyecto viable y un talento joven puede encontrar su primera oportunidad”, ahonda.

Detalla que Pixelatl 2026 ocupará 25 foros y sedes, entre ellas el Museo Cabañas, Ciudad Creativa Digital y el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas.

El director de Ciudad Creativa Digital (sede del festival) Alfredo Aceves informa que en total son más de 20 empresas, organizaciones, asociaciones que viven, conviven, disfrutan, trabajan en Ciudad Creativa Digital.

Recuerda que para desarrollar este proyecto se contrató al Massachusetts Institute of Technology (MIT) como asesor de la creación de este plan maestro y hoy, después de 15 años, esta historia “se traduce en alrededor de 30, 000 metros cuadrados disponibles para las empresas y emprendimientos que se dedican a la economía naranja”.

Para más información sobre el XV Festival Pixelatl ingresa en lapágina oficial https://pixelatl.com/es-MX así como las redes sociales de @pixelatl