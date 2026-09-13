Santiago García Galván llama a diversificar la inversión y aportar mejores contenidos a la industria audiovisual

Foro. Santiago García Galván participó en el foro “Economía en la pantalla”, organizado por la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (CFILMA) en colaboración con EL PAÍS.

La industria audiovisual mexicana atraviesa un momento de transformación que exige nuevas formas de inversión, mayor profesionalización y una visión abierta a la colaboración internacional, señaló Santiago García Galván, empresario, fotógrafo y CEO de Itaca Films, durante su participación en el foro “Economía en la pantalla”, organizado por la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (CFILMA) en colaboración con EL PAÍS.

Ante líderes y profesionales del sector cinematográfico y audiovisual, García Galván subrayó que uno de los grandes retos de la industria consiste en construir una diversidad de fuentes de inversión que permita producir contenidos y formatos dirigidos a públicos distintos, reduciendo con ello los riesgos y ampliando las oportunidades para nuevos talentos.

“Tiene que haber una diversidad de fuentes de inversión para que puedas realmente segmentar y llegarle a los distintos segmentos de público con distintos contenidos, con distintas historias narradas de distinta forma según sea película, serie, documental, etcétera”, planteó.El CEO de Itaca Films destacó además la importancia de acompañar el crecimiento de las nuevas figuras que están surgiendo en el audiovisual.

Recordó que plataformas como Amazon y Netflix han encontrado en las nuevas generaciones de actores y creadores una vía para conectar con públicos jóvenes, pero consideró indispensable brindarles espacios, seguimiento y oportunidades para consolidar sus carreras.“Hay muchos éxitos que ha tenido Amazon, que ha tenido Netflix, hablándole a los jóvenes con estrellas nuevas. Pero a esas estrellas hay que darles un seguimiento, hay que darles un crecimiento, hay que darles un espacio y hay que ayudarlos a convertirse en esas estrellas”, afirmó.

Profesionalizar para atraer inversiónPara García Galván, la consolidación de una industria audiovisual sólida también pasa por recuperar la confianza de los inversionistas y rodear cada proyecto de los profesionales adecuados.

Explicó que uno de los principales obstáculos para atraer capital es que algunos inversionistas han tenido experiencias negativas al apostar por proyectos que no contaron con los equipos, procesos o preparación necesarios.Ante este escenario, propuso abrir más canales, espacios de encuentro, foros y mercados de pitching que permitan conectar a escritores y creadores con productores e inversionistas, pero también acompañarlos durante las distintas etapas de desarrollo.“Todos somos una misma industria y al final de cuentas tenemos que cerrar filas, tenemos que apoyarnos y tenemos que profesionalizar todas las distintas áreas”, sostuvo.

El empresario enfatizó que una buena historia requiere un proceso de desarrollo antes de llegar al rodaje. En ese sentido, consideró fundamentales herramientas como la sinopsis, el logline y un buen pitch, así como los mercados de coproducción que se desarrollan en festivales y encuentros especializados.

También señaló que existen diversas rutas para que los creadores acerquen sus historias al mercado, desde la publicación y autopublicación de obras hasta los mercados de coproducción y pitching markets de festivales como Morelia, Guadalajara y Guanajuato.“Casi todos los guiones que acabamos haciendo pasan por un proceso de desarrollo que a veces dura meses y a veces dura años”, explicó, al destacar que llevar un proyecto desde una primera versión hasta una producción requiere acompañamiento y trabajo profesional.

Inteligencia artificial: herramienta, no sustituto

Otro de los temas abordados por García Galván fue el impacto de la inteligencia artificial en la creación audiovisual.

El empresario consideró que las nuevas tecnologías pueden transformar y hacer más eficientes numerosos procesos, pero advirtió que existe una diferencia fundamental entre utilizar la IA como herramienta y pretender sustituir con ella el trabajo creativo de autores, actores o directores.

Recordó que los efectos visuales generados por computadora ya forman parte de la industria desde hace décadas y que la tecnología ha permitido hacer más eficientes procesos que anteriormente requerían equipos humanos mucho más numerosos.Sin embargo, ante el debate sobre la sustitución de los creadores, sostuvo que el verdadero desafío está en establecer un uso responsable de estas herramientas.

“Ahora mismo estamos viendo contenidos verticales que son 100% generados por inteligencia artificial, donde tienen un guion completamente mediocre, donde tienen una dirección inexistente y donde las actuaciones son absolutamente ridículas. Y entonces, estamos viendo que la gente los consume. Pero bueno, la gente también consume McDonald’s, y va a existir McDonald’s en el mundo de la gastronomía siempre, y el fast food siempre va a existir.

Entonces, yo sí creo que el uso correcto de la herramienta de inteligencia artificial hace, por un lado, toda la diferencia del mundo. En segundo lugar, siempre va a haber híbridos, con el uso correcto donde el ser humano tiene el poder y el control y lo utiliza como una herramienta.

Y también siempre va a haber este fast food de contenidos que son muy malos, pero a la gente, aparentemente, no le importa y lo sigue consumiendo. Igual que no les importa comerse una hamburguesa McDonald’s y meterse quién sabe qué al cuerpo.

”En este sentido García Galván consideró que coexistirán diferentes modelos de producción y consumo: desde contenidos generados con altos estándares artísticos y profesionales hasta producciones de consumo rápido elaboradas con herramientas de inteligencia artificial.

En su visión, el factor determinante será el uso que los seres humanos hagan de la tecnología y quién conserve el control creativo del proceso.México debe mirar hacia la coproducción internacionalEl CEO de Itaca Films también llamó a ampliar la perspectiva de la industria mexicana hacia otros mercados y fortalecer las alianzas internacionales mediante la coproducción.

Consideró prioritario profundizar la integración audiovisual con América Latina e Iberoamérica, así como aprovechar la relación con España como un puente estratégico hacia Europa. Al mismo tiempo, planteó explorar con mayor profundidad las oportunidades de colaboración con mercados asiáticos.

Para García Galván, la apertura internacional puede contribuir a ampliar las posibilidades de financiamiento, distribución y circulación de las historias mexicanas.

Un sector con impacto económicoLas propuestas del empresario se dieron en el marco de un encuentro que reunió a más de una veintena de líderes y especialistas para analizar las distintas dimensiones de la industria audiovisual: desde los procesos de producción y los contenidos hasta la inversión, la tecnología y la inteligencia artificial.Durante los seis conversatorios que integraron la jornada se puso de relieve el peso económico del sector.

De acuerdo con el economista Ernesto Piedras, la aportación del audiovisual al PIB ronda el 5%, mientras que la industria generó alrededor de 110 mil empleos durante el último año, cifras que refuerzan la necesidad de entender al cine y al audiovisual como una actividad económica estratégica, además de su evidente dimensión cultural.

En ese contexto, la participación de Santiago García Galván puso sobre la mesa una premisa central: para que México fortalezca su industria audiovisual necesita diversificar sus fuentes de inversión, profesionalizar sus procesos, acompañar al nuevo talento, aprovechar responsablemente la tecnología y abrirse a nuevas alianzas internacionales.

El desafío, concluyó García Galván, no consiste únicamente en producir más, sino en crear las condiciones para que más historias puedan encontrar financiamiento, desarrollo, talento y públicos, consolidando así un ecosistema audiovisual mexicano competitivo y sostenible.