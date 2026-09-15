Arquitectura mexicana da el grito en el mundo

Premios ICON Condesa fue reconocido en la categoría Real Estate, Construction/Residential Construction, mientras que ICON Hamburgo obtuvo la distinción en Real Estate development/Future Development.

El talento creativo de México encuentra en la arquitectura contemporánea una forma de expresar su identidad y proyectarse al mundo. En el marco de las celebraciones por la Independencia de México, la arquitectura se suma a las expresiones de orgullo nacional que trascienden fronteras. Desde sus ciudades históricas hasta sus propuestas contemporáneas, México ha construido una identidad arquitectónica que combina tradición, creatividad e innovación, y que hoy encuentra nuevos espacios de reconocimiento internacional.

Una muestra de ello son ICON Condesa e ICON Hamburgo, dos proyectos de la firma GDC Desarrollos, ubicados en la Ciudad de México que fueron distinguidos con certificaciones Gold en los GRANDS PRIX DU DESIGN 2026, certamen internacional que reconoce propuestas destacadas en arquitectura, diseño, y construcción. ICON Condesa fue reconocido en la categoría Real Estate, Construction/Residential Construction, mientras que ICON Hamburgo obtuvo la distinción en Real Estate development/Future Development. Ambos proyectos también fueron reconocidos en los London Design Awards 2026, donde ICON Hamburgo recibió Platinum e ICON Condesa Silver.

Más allá de los reconocimientos, estos proyectos representan una manera de entender la arquitectura como parte de la identidad de la ciudad. La Condesa, la Juárez y otras zonas de la capital poseen características históricas, urbanas y sociales particulares que demandan propuestas sensibles a su entorno. Desde esta perspectiva, la arquitectura contemporánea puede contribuir a preservar el carácter de los barrios, generar nuevas experiencias y responder a las formas en que hoy habitamos la ciudad.

Detrás de esta visión se encuentra GDC Desarrollos, empresa mexicana con 19 años de trayectoria que combina la creatividad y el espíritu emprendedor de México con la disciplina y la búsqueda de excelencia del diseño francés. Con proyectos residenciales y corporativos principalmente en la Ciudad de México, la firma ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por su arquitectura, diseño e innovación, entre ellos los DNA Paris Design Awards, Architecture MasterPrize, Green Good Design Awards, International Design Awards (IDA) y The Plan Award. Sus nuevos reconocimientos en Londres y Montreal representan otro capítulo de una propuesta que busca llevar la arquitectura mexicana a escenarios internacionales.