El arte y la ciencia se encuentran en el Museo de Historia Natural de París

Muestra. Los artistas acompañaban a los científicos en sus expediciones, trabajaban en los laboratorios o acudían a las colecciones de Museo de Historia Natural para observar y representar el mundo natural. (efe)

Más de 300 obras de 120 artistas, desde dibujos científicos y delicados pergaminos hasta fotografías, esculturas y películas, recorrerán desde mañana miércoles cuatro siglos de encuentros entre el arte y la ciencia en el Museo Nacional de Historia Natural de París.

La exposición ‘Artistas en el Museo’ ocupa la Gran Galería de la Evolución y reúne dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, películas y objetos procedentes principalmente de las colecciones del propio museo, aunque también de instituciones como el Museo de Orsay, el Museo de Quai Braly o la Biblioteca Nacional de Francia.

Antes de que existieran las cámaras fotográficas y las modernas técnicas de imagen, dibujar un animal, una planta o un mineral era una forma de estudiarlo y de conservar sus características.

Los artistas acompañaban a los científicos en sus expediciones, trabajaban en los laboratorios o acudían a las colecciones de Museo de Historia Natural para observar y representar el mundo natural.

En ellos hubo perfiles tan singulares como los de Charles-Alexandre Lesueur y Nicolas-Martin Petit, dos ayudantes de artillería que participaron como dibujantes en la expedición de Baudin a Australia a comienzos del siglo XIX, o las hermanas Marthe y Juliette Vesque, que desarrollaron su trabajo entre la ilustración científicas y la artes decorativas.Uno de los tesoros de la muestra son los las ilustraciones sobre vitela, pinturas realizadas sobre una fina piel de animal que forman una colección excepcional del Museo.

Decenas de estos originales podrán verse durante los seis meses de la exposición, junto a instrumentos y procedimientos utilizados para conseguir una representación cada vez más precisa de la naturaleza.Pero el diálogo también funcionó en sentido contrario.

El conocimiento producido en el Museo alimentó la obra de artistas como Eugène Delacroix o Gustave Moreau, mientras que otros, como Alberto Giacometti, Salvador Dalí, Robert Doisneau, Sarah Moon o Bernard Buffet, encontraron inspiración en sus jardines, galerías, animales y colecciones.

El recorrido culmina con una sucesión de esculturas de animales de François Pompon y con obras de creadores contemporáneos preocupados por la biodiversidad, en un momento marcado por la desaparición acelerada de especies.La exposición, que podrá visitarse hasta el 7 de marzo de 2027, se organiza con motivo del 400 aniversario del Museo de Historia Natural.