Isaac Torres Ortiz asume Dirección del Salón de la Plástica Mexicana para Renovación Histórica

No hay Salón de la Plástica Mexicana sin sus creadores; iniciamos etapa de certeza jurídica, diálogo horizontal y proyección hacia nuevas generaciones del arte, señalan —

Salón de la Plástica Mexicana Isaac Torres Durante la conferencia de prensa realizada en el auditorio del Museo Nacional de San Carlos, Isaac Torres Ortiz presentó su plan estratégico fundamentado en tres ejes rectores. (Gerardo González Acosta)

En el marco de un proceso integral de reestructuración y fortalecimiento institucional, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentó al artista, gestor cultural y urbanista Isaac Torres Ortiz como el nuevo coordinador del Salón de la Plástica Mexicana (SPM).

Gerardo Cedillo, coordinador general de Artes Visuales del INBAL, dijo que la incorporación de Torres Ortiz “dotará al espacio de una visión artística capaz de dialogar directamente con sus pares y comprender las transformaciones de las prácticas contemporáneas”.

Resaltó que “el SPM ocupa un lugar singular en la historia de las artes visuales en México, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL, emprende una renovación orientada a fortalecer su presencia en el panorama artístico nacional”.

Informó que el SPM tendrá nueva sede en el Antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, donde ampliará de 100 a 200 metros lineales sus áreas de exhibición.

Reinvención Estratégica

El nuevo coordinador del SPM dijo que asume la encomienda “con enorme compromiso frente a uno de los recintos con mayor tradición en la historia de las artes visuales de nuestro país”.

En conferencia de prensa en el auditorio del Museo de San Carlos, presentó su proyecto estratégico de trabajo, articulado en tres grandes líneas de acción.

Explicó que el primero rescatará la memoria histórica con la creación de un Centro de Documentaciónespecializado y un programa curatorial de exposiciones historiográficas que revisen las más de siete décadas del recinto.

Dijo que fue puesto en marcha un programa intensivo de visitas de estudio y entrevistas a los miembros actuales para conformar un repositorio testimonial audiovisual digital.

La segunda línea de acción de Torres Ortiz es la reinserción en el ecosistema artístico contemporáneo.

“Tras casi dos décadas de inactividad de este mecanismo, será reactivada la convocatoria nacional de Puertas Abiertas para el nuevo Salón Bienal de la Plástica Mexicana; ingresarán nuevas generaciones de creadores de diversos estados de la República mediante jurados colegiados y transparentes”, dijo.

Añadió que será lanzado también un programa de residencias curatoriales para investigadores independientes.

En tercer lugar mencionó el fomento a la creación, profesionalización de los miembros y la vinculación territorial con la implementación de programas de actualización digital, talleres de profesionalización, carpetas curatoriales y un esquema de exposiciones extramuros.

Dijo que esto permitrá conectar al SPM con el entorno urbano del Centro Histórico y la red de museos del INBAL.

“Como parte central de las actividades conmemorativas, del 17 al 19 de noviembre se llevará a cabo en el Museo de Arte Moderno el foro 77 años del Salón de la Plástica Mexicana: Hacia una redefinición de la plástica contemporánea, donde serán lanzadas oficialmente las convocatorias públicas”, detalló.

Nueva Sede y Fortalecimiento Presupuestal

El fortalecimiento del SPM incluye su traslado al histórico complejo del Antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Actualmente, el recinto se encuentra en fase de transición tras la mudanza del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM) a la Bodega Nacional de Arte, en Chapultepec.

Gerardo Cedillo informó que durante este año el INBAL destina una inversión cercana a los 5 millones de pesos, divididos entre adecuaciones de infraestructura como transformación de talleres en salas de exhibición, oficinas, espacios comunitarios, y la conformación del nuevo equipo operativo.

Detalló que más de 3.5 millones de pesos aproximadamente fueron invertidos en la primera etapa de obras y adecuación; además de 1.5 millones de pesos asignados a la contratación del nuevo equipo operativo.

Adicionalmente mencionó que para 2027 es diseñando un nuevo presupuesto operativo adecuado a las necesidades de la nueva sede y sus programas expositivos y académicos.

Añadió que “será incorporado un curador especializado y personal de archivo así como la programación inaugural”; explicó que está previsto que las obras de adecuación en la nueva sede concluyan en diciembre.

Diálogo Colectivo y Actualización de Estatutos

Uno de los pasos prioritarios emprendidos por la nueva gestión de Isaac Torres Ortiz es el trabajo directo con el Consejo Directivo del colectivo integrado por los artistas Aliria Morales y Celso Zubire Ríos, para la actualización de los estatutos fundacionales.

Ambos artistas explicaron que esta revisión normativa será consensuada en asamblea, y proveerá “certeza jurídica a las figuras del colectivo, la asamblea y el consejo bajo el marco normativo del INBAL”.

Entre las modificaciones principales están el otorgamiento del reconocimiento como “Miembros Honorarios” a los artistas que ingresaron antes de 2008, la instauración de procesos claros de votación y deliberación colectiva.

La pintora Aliria Morales afirmó que “sin artistas no hay Salón de la Plástica Mexicana” y celebró que el diálogo abierto y la disposición del nuevo equipo directivo generen resultados concretos para la comunidad artística.

Luego resaltó el lugar que ocupa en la historia del arte el SPM, fundado por Diego Rivera, Frida Kahlo, Gerardo Murillo Dr. Atl y Raúl Anguiano, entre otros; también reconoció el acompañamiento de las instituciones culturales en esta nueva etapa del organismo

Celso Díaz expresó la importancia de sumar a jóvenes artistas de diversos estados del país que utilicen herramientas contemporáneas y nuevas tecnologías, “manteniendo al mismo tiempo el compromiso con las disciplinas tradicionales, pintura, escultura y grabado, que dieron origen al Salón de la Plástica Mexicana”.

Isaac Torres Ortiz asume Dirección del Salón de la Plástica Mexicana para Renovación Histórica