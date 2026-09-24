Ítaca Films refuerza el puente audiovisual entre México y España con su expansión en Madrid

Itaca. Santiago García Galván (izq), fundador y CEO de Ítaca Films.

Donostia-San Sebastián, septiembre de 2026.— Ítaca Films presentó en el marco de la Creative Investors’ Conference del Festival Internacional de Cine de San Sebastián su estrategia de expansión en España y la visión con la que busca construir un nuevo puente industrial, financiero y creativo entre México, España, Europa y América Latina.

La participación de Ítaca ocurre después de que la compañía avanzara en una operación de coinversión vinculada a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, SETT, dentro de la apuesta de España por fortalecer y profesionalizar su industria audiovisual.

La SETT participa en proyectos considerados estratégicos para la transformación económica del país y, en el sector audiovisual, impulsa estructuras de inversión destinadas a fortalecer empresas, atraer capital privado y generar compañías con mayor escala y permanencia.Para Ítaca, acceder a este tipo de instrumento representa un paso especialmente significativo: una compañía nacida en México expande ahora su plataforma europea desde Madrid a través de un esquema institucional de coinversión.

“No estamos llegando a España para producir una película y marcharnos. Estamos construyendo una plataforma con vocación de permanencia. Queremos desarrollar propiedad intelectual, financiar proyectos, producir de manera continua y construir una compañía capaz de operar durante las próximas décadas entre Europa y América”, señaló Santiago García Galván, fundador y CEO de Ítaca Films.

Madrid como plataforma internacionalLa elección de Madrid responde a una combinación de talento, infraestructura, incentivos, acceso a capital y posicionamiento internacional.

España se ha consolidado como uno de los ecosistemas audiovisuales más dinámicos de Europa y, para Ítaca, Madrid representa además un punto natural de conexión entre Europa, América Latina y Estados Unidos.“Ítaca siempre ha entendido su papel como un puente. México seguirá estando en el corazón de la compañía, pero Madrid nos permite añadir un segundo gran centro estratégico desde el cual conectar talento, historias, inversión y mercados”, explicó García Galván.

La estrategia no pretende sustituir una geografía por otra, sino integrar capacidades. La visión es desarrollar una compañía en la que México, España y Estados Unidos se complementen creativa, financiera y operativamente, permitiendo que los proyectos circulen entre distintos territorios y mercados.

De las grandes producciones al cine independienteFundada en México en 2010, Ítaca Films ha construido una trayectoria internacional caracterizada por su capacidad para trabajar en producciones de escalas muy distintas.La compañía ha participado tanto en grandes producciones internacionales y franquicias como Fast & Furious, como en cine independiente y proyectos de fuerte identidad autoral.Para Ítaca, esa diversidad forma parte de una misma estrategia.

“Las grandes producciones te enseñan disciplina; el cine independiente te enseña ingenio”, afirmó García Galván. “Una producción de enorme escala exige logística, procesos, coordinación internacional y control de riesgos.

Una película independiente te obliga a estar muy cerca de la historia, del director, de los actores y de cada decisión creativa.”La ambición es combinar ambos mundos: la infraestructura y capacidad de ejecución de una gran compañía sin perder la flexibilidad, la cercanía con los cineastas y la curiosidad creativa del productor independiente.

México y España: una oportunidad compartidaLa expansión de Ítaca tiene también una dimensión estratégica para las industrias audiovisuales de México y España.México aporta una sólida tradición cinematográfica, talento técnico y creativo, experiencia internacional y una profunda relación con el mercado estadounidense.

España ofrece acceso a Europa, mecanismos financieros, incentivos y un ecosistema audiovisual cada vez más internacionalizado.Para Ítaca, el valor está en conectar ambos mundos.“El futuro de nuestra industria es cada vez menos territorial.

Las historias pueden originarse en México, desarrollarse en Madrid, financiarse con socios de distintos países y llegar a una audiencia global. Lo importante es construir las estructuras capaces de hacerlo posible”, señaló García Galván.

La presencia de Ítaca en la Creative Investors’ Conference marca así una nueva etapa para la compañía: pasar de participar en proyectos internacionales a consolidar una plataforma internacional permanente.“No vemos esto como una mudanza de México a España.

Lo vemos como la construcción de algo mayor entre los dos países. México nos dio nuestra identidad y nuestra experiencia; España nos permite ampliar la plataforma”, concluyó García Galván.La expansión de Ítaca Films Madrid representa, en ese sentido, una apuesta por una nueva generación de compañías audiovisuales: internacionales desde su concepción, capaces de combinar capital, propiedad intelectual, producción de gran escala, cine independiente y una visión empresarial de largo plazo.