El cine comunitario en la UNAM: Luna Marán presenta “Chicharras”

"Chicharras" La trama de la cinta se desarrolla en San Pedro Begu’, un pueblo ficticio que refleja la realidad de diversas comunidades indígenas del país.

En un país donde la discusión sobre megaproyectos, consultas indígenas y autonomía territorial sigue siendo materia pendiente, la llegada de Chicharras a la pantalla grande en la UNAM adquiere una dimensión que trasciende lo cinematográfico. El próximo jueves 24 de septiembre, a las 18:00 horas, la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario abrirá sus puertas para la proyección del más reciente filme de la cineasta, productora cultural, escritora y lideresa comunitaria zapoteca Luna Marán.

La función es gratuita y forma parte de las actividades previas al taller “Creación comunitaria. Reciprocidad y horizontes colectivos en las artes”, con el que abordará uno de los temas más característicos de su práctica cinematográfica, el cual impartirá Marán en el marco de las actividades otoñales de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes.

La ficción como espejo

Chicharras, título que evoca tanto al insecto como al sonido de la vida en el campo, rinde homenaje a la vida comunitaria y demuestra que existen otros caminos para hacer cine, habitar el mundo y compartirlo. Su trama se desarrolla en San Pedro Begu’, un pueblo ficticio que refleja la realidad de diversas comunidades indígenas del país, donde el gobierno ha anunciado, sin consulta previa, la construcción de una carretera que atravesará el territorio montañoso de la comunidad. La gente cierra el paso a la empresa constructora e inicia un proceso interno para decidir si acepta o rechaza un proyecto que supuestamente promete empleos y mejor calidad de vida. La noticia circula por distintos espacios antes de llegar a la asamblea, donde la memoria colectiva convive con un presente marcado por la migración, las juventudes, las sequías y los vínculos con el bosque.

En ese sentido, la película se posiciona como un ejercicio de memoria colectiva que muestra que la organización comunitaria es la puesta en práctica del derecho a la autodeterminación y la autonomía, temas de plena vigencia en el debate nacional sobre el modelo de desarrollo y los derechos de los pueblos.

Charla con la directora

Al término de la proyección, la directora conversará con el público asistente junto a Náme Villa del Ángel y Marina Azahua, se trata de un espacio de reflexión sobre las posibilidades del arte como herramienta de organización social y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

La proyección es posible gracias a una colaboración de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y la Filmoteca de la UNAM, sin duda, representa una oportunidad para que el público capitalino acceda a narrativas que cuestionan la hegemonía de los relatos gubernamentales y profundiza en la defensa del territorio. La cita es el jueves 24 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Entrada libre.