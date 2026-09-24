Xcaret impulsa Comercio Justo y Salvaguardia del Arte Popular Mexicano, sin Intermediarios ni regateo

La feria es un espacio de colaboración donde los artesanos se conocen y trabajan juntos; solos llegamos más rápido, juntos llegamos más lejos, dice Miguel Quintana Pali —

Feria Xcaret Arte Popular Mexicano 2026 Los 146 Maestros artesanos participantes, organizadores e invitados especiales reunidos en la foto oficial de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano 2026.

Para ofrecer un espacio que permita a 146 Maestras y Maestros artesanos conectar directamente con el público, exhibir sus obras y comercializar sus excelsas piezas sin intermediarios, bajo esquemas de venta respetuosos y sin regateo, fue inaugurada la tercera edición de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano 2026.

El evento permite a los visitantes conocer en persona a los creadores, entender los procesos de elaboración, descubrir el trasfondo cultural y valorar todo el conocimiento tradicional que hay detrás de cada artesanía, así como sus historias.

Durante la apertura de la exhibición en la Hacienda Henequenera de Parque Xcaret, las autoridades informaron que esta preserva las técnicas ancestrales y los conocimientos colectivos de comunidades indígenas y afromexicanas.

Ello garantiza su continuidad en las nuevas generaciones y permite que los artesanos vivan con dignidad de su oficio.

Creada por Miguel Quintana Pali, presidente y director general de Grupo Xcaret, la Feria conjunta la cultura con el turismo y aprovecha la afluencia de visitantes al extraordinario parque, para conformar un inigualable escaparate que da visibilidad a la enorme diversidad del arte popular del país, a nivel nacional e internacional.

Juntos, para Llegar Lejos

Feria Arte Popular Mexicano 2026 Maestras y Maestros artesanos procedentes de 20 entidades del país participan en las conferencias y diálogos sobre salvaguardia del patrimonio. (Gerardo González Acosta)

En conversación exclusiva con Crónica mientras iniciaba su recorrido por la muestra, el Arquitecto Quintanacompartió que tras asistiir y admirar prácticamente todas las ferias de arte popular mexicano durante 40 ó 50 años, sintió que “ya le tocaba” y asumió el reto personal de organizarla y mejorar la experiencia anualmente.

Explicó que su meta fundamental es promover a los Maestros artesanos y expresó su entusiasmo al ver cómo la feria “se ha convertido en un espacio de colaboración donde los artesanos se conocen y trabajan juntos, por ejemplo, uno talla la madera y otro la pinta, creando nuevas versiones del arte popular mexicano”.

Sobre la relación entre el gobierno y el sector empresarial para impulsar la cultura, coincidió en que el ambos “siempre se necesitan mutuamente para salir adelante”, y reflexionó que “solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos”.

Enseguida, Quintana Pali continuó su recorrido; se detuvo en cada stand y recibió muestra de genuina gratitud y afecto de los creadores, algunos le abrazaron, le obsequiaron un sombrero de pelo de castor, y una guayabera; y él se detuvo, miro a los ojos, escuchó con interés y entusiasmo, los planteamientos de los Maestros artesanos quienes con sus obras reflejan su identidad, creatividad y tradición.

Valorar Artesanías y evitar regateo

Feria Xcaret Arte Popular Mexicano 2026 La monumental pieza dedicada a "Nuestra Señora de las Manos Artesanas" exhibe la maestría colectiva y la diversidad técnica de los creadores mexicanos. (Gerardo González Acosta)

Durante la inauguración de la feria, Elizabeth Lugo Monjarras, Directora Ejecutiva de Parques Tours y Naviera de Grupo Xcaret, resaltó la importancia del evento para el parque y compartió cifras y novedades clave de la muestra.

Con entusiasmo en su voz, dijo que en Parque Xcaret, “México está presente en sus paisajes, gastronomía e historias, pero sobre todo en quienes mantienen vivas sus tradiciones; la feria fue creada para colocar a los artesanos al centro”.

Enseguida reveló el impacto del evento a través de cifras y hechos; detalló que este año reunió a 146 participantes provenientes de 20 estados de la República Mexicana, con la integración de 80 nuevos artesanos y 31 grandes Maestros.

La escuchaban Quintana Pali, Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo del gobierno de Quintana Roo; la senadora Susana Harp Iturribaría, y Anacleta Juárez, Maestra artesana y ganadora del concurso textil del 2025, entre otras autoridades.

Añadió que el 33 por ciento de los Maestros participantes transmite sus saberes a sus aprendices, y aseguran así que las técnicas y saberes trasciendan en el tiempo; además, el 38 por ciento de los participantes trabaja bajo modelos colectivos o de cooperativas, que impulsan el desarrollo comunitario.

Sobre las novedades y reconocimientos de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano, dijo que fueron incorporadas nuevas técnicas como huaraches y cestería, demostraciones diarias de seis técnicas artesanales diferentes, conversatorios sobre salvaguardia e innovación, y el rol de las mujeres como guardianas de la tradición.

Lugo Monjarras reveló con agrado una bolsa de “más de 1 millón de pesos en premios para el Concurso de Arte Popular Mexicano en categorías como cerámica, madera y textiles”.

Dijo que la feria tiene el propósito que el público vea la artesanía y conozca a quien la creó, “así de primera mano en persona y entender su proceso, descubrir la historia, evitar el regateo, y sobre todo valorar todo el trabajo y el conocimiento que hay detrás de ella”.

Explicó que cada participante cuenta con un espacio para exhibir y comercializar sus creaciones sin costo de participación, para favorecer que el valor de las piezas lleguen directamente a quienes las realizan.

Finalmente agradeciendo a las Maestras y Maestros “por hacer viva la feria y abrir una ventana a México a través de su trabajo”.

De la Horfandad a Mostrar su Arte al Mundo

Feria Xcaret Arte Popular Mexicano 2026 La Maestra artesana oaxaqueña, Anacleta Juárez, comparte su emotivo testimonio de vida y preservación textil ante el presídium en la Hacienda Henequenera. (Gerardo González Acosta)

En su oportunidad, la Maestra artesana Anacleta Juárez, ganadora del Concurso de Arte Textil 2025, compartió un emotivo testimonio sobre sus raíces, su historia personal y su gratitud hacia el evento.

Para honrar el legado cultural de sus antepasados, inició su mensaje con unas palabras en su lengua materna, lo que mostró su orgullo por representar a la comunidad de San Bartolomé Quialana, Oaxaca.

La Maestra captó rápido la atención integral de todos los presentes en la capilla de la Hacienda Henequenera; narró la horfandad materna que sufrió al año y medio de nacida, debido a que su Madre falleció durante el parto de su siguiente hermano. Con una transparencia y sencillez sobresalientes, dijo que fue acogida y criada por su abuela y su tatarabuela, quienes le enseñaron el oficio textil tradicional y el amor por su cultura.

Enseguida expresó que su mayor anhelo es “tener fuerza y salud para seguir enseñando estas técnicas tradicionales a las y los jóvenes de mi comunidad que quieran aprender”.

Ella misma es una muestra viva del desarrollo que detona la feria en los artesanos, pues su expresión, actitud y planteamientos mostraron conocimiento, seguridad y al mismo tiempo dignidad, virtudes que le dotan de una grandeza radiante.

Manifestó estar muy contenta, agradeció a Grupo Xcaret y a los organizadores por hacer posible esta “fiesta grande; organizar un evento de esta escala requiere de un gran esfuerzo y recursos económicos, permite a las y los artesanos salir de sus comunidades, contar con insumos y mostrar su arte al mundo”.

Su relato conmovió a los asistentes, las autoridades y el representante de la UNESCO, Carlos Tejada, retomaron sus palabras durante el evento como un ejemplo del conocimiento, la memoria viva y la historiaque existe detrás de cada pieza hecha a mano.

Reconocimiento al Derecho Colectivo

Feria Xcaret Arte Popular 2026 Maestras y Maestros artesanos procedentes de 20 entidades del país participan en las conferencias y diálogos sobre salvaguardia del patrimonio. (Gerardo González Acosta)

Por su parte la senadora Susana Harp Iturribaría, integrante de las Comisiones de Cultura, y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, centró su mensaje en la protección legal de los artesanos y en la importancia de garantizarles condiciones dignas.

Resaltó los “avances legislativos para proteger el derecho colectivo de los pueblos indígenas y afromexicanos; antes existía un gran vacío legal, pues las leyes de derecho de autor solo protegían a creadores individuales, dejando desprotegidos los saberes ancestrales compartidos por comunidades enteras”.

La legisladora reveló que cuando visita las comunidades para explicarles sus nuevos derechos, los propios artesanos le señalan que lo que más requieren son espacios de venta respetuosos, donde se valore su trabajo de corazón y se practique el no regateo.

Harp Iturribaría afirmó que “los gobiernos no siempre pueden abarcar todo”, por lo que reconoció a la iniciativa privada y a la familia Quintana “por sumar esfuerzos con generosidad para crear encuentros que devuelven valor y dignidad a los maestros artesanos”.

Feria Xcaret de Arte, Referente Obligado

Carlos Tejada, Oficial Nacional de Cultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, señaló la riqueza del patrimonio inmaterial, la importancia del turismo comunitario y el valor económico y cultural de la artesanía.

Agradeció a Grupo Xcaret y al Arq. Quintana “por organizar un evento que se consolida como un referente obligado; México es un país sabio porque está lleno de fiestas que funcionan como espacios donde se transmiten la memoria y los conocimientos ancestrales de generación en generación”.

Celebró que la feria hace coincidir la cultura con el turismo, para aprovechar los más de 42 millones de visitantes anuales al país, y abrirles oportunidades de comercialización justa.

La Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano 2026 ofrecerá los siguientes tres días demostraciones de técnicas artesanales más contemporáneas, ponencias y conversatorios, un concurso de arte popular y pasarelas de indumentaria y accesorios tradicionales, que permiten conocer los procesos, historias y expresiones que conforman el arte popular mexicano.

La exposición reúne creaciones de distintas regiones y favorece espacios de intercambio para que los Maestros artesanos compartan sus conocimientos y acerquen estos saberes a nuevos públicos y generaciones.

Xcaret impulsa Comercio Justo y Salvaguardia del Arte Popular Mexicano, sin Intermediarios ni regateo