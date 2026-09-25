“Los ideales el Arte”, una mirada al universo creativo de Ángel Zárraga

Muestra. Algunas de las obras de Ángel Zárraga que se exhiben en el Munal. (INBAL)

El Museo Nacional de Arte exhibe una relectura de la obra del pintor duranguense Ángel Zárraga, a 140 años del nacimiento y 80 años del fallecimiento del artista.

“Era muy importante darle ese marco y esa relevancia, fue un pintor reconocido en su tiempo, contemporáneo de la generación que llevó la época nacionalista a los Muros, pero con sus particularidades”, invita la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

“Ángel Zárraga. Los ideales del arte” aborda desde los inicios artísticos del pintor en Europa y pasa por sus exploraciones del cuerpo, lo espiritual y proyecto mural, que en muchos momentos quedó fuera del canon del arte moderno mexicano. “Es un trabajo importante de investigación que sigue un hilo conductor a lo largo de la obra, a través del cuerpo”, detalla la Secretaria de Cultura.

Puesto que esta muestra también se enmarca en los 200 años de relación binacional entre Francia y México, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura, Alejandra de la Paz Nájera considera que “pocos artistas nacionales encarnan mejor el diálogo transatlántico entre la cultura europea y lo mexicano, como Ángel Zárraga, quien vivió en Francia buena parte de su vida y que a finales de la década de 1920 participó directamente en la construcción del puente cultural entre México y Francia con el encargo expreso de Alberto J. Pany para realizar los murales increíbles que decoraron el salón de honor de la embajada de México”.

Como parte de su aportación al arte nacional, Zárraga consolidó proyectos de gran importancia como los frescos de la Catedral de Monterrey y el mural de la Biblioteca de México titulado “La voluntad de construir”, el cual quedó inconcluso debido a su fallecimiento.

Muestra. Otras de las obras.

UN RECORRIDO POR LOS IDEALES

El principal objetivo de esta muestra es reflexionar sobre las preocupaciones estéticas que pueden articularse en tres momentos de la trayectoria de Ángel Zárraga.De acuerdo con el curador, el primero de esos aspectos eje sería la asimilación de occidente y canon europeo. La segunda, la reflexión sobre el cuerpo como un vehículo de expresión donde también se aglutina y una posibilidad de tensión del cuerpo espiritual religioso y el cuerpo de la modernidad.

Tercero, cómo el artista se mantuvo “al margen de los derroteros nacionalistas, sobre todo de la estética hegemónica del siglo XX”, gracias a lo que construyó una visión particular.Para ello, las 80 piezas provenientes de colecciones institucionales y particulares, así como del propio Munal, se organizan en 5 núcleos temáticos que permiten desglosar estas ideas: “Entre la tradición y la vanguardia”, “La radicalidad cubista”, “El retorno al orden”, “El esplendor del cuerpo” y “Otro lenguaje mural”.

Con un montaje de galería de academia, distinto a la disposición usual, la curaduría realizada por David Caliz Manjarrez remite a una célebre frase de Gustav Mahler: “tradición no es adorar las cenizas, sino mantener el fuego encendido”.“Zárraga mantiene el fuego encendido de manera constante, en una recuperación sobre la tradición pictórica, bajo una mirada de lo que implica la asimilación de Occidente, específicamente Europa, y me interesa que el público pueda experimentar las diferentes facetas de un artista tan completo”, define el curador.

Además de subrayar temas como la recuperación del cuerpo como vehículo de expresión que se puede vincular con lo profano, lo sagrado, lo moderno, lo religioso o espiritual, David Caliz Manjarrez reitera que la importancia este artista también está en haberse mantenido al margen de los discursos nacionalistas y crear una estética diferente.

“Si bien dentro de la historiografía sabemos que es un personaje fundamental de la plástica mexicana, que estuvo en Europa trabajando y produciendo de una manera constante, nos interesa que las nuevas generaciones conozcan a estas personalidades que plantearon también nuevas formas de entender el arte y, sobre todo, que se vincule con la importancia del acervo del Munal en relación con los acervos del INBAL, contamos con obras importantes del Museo Carrillo Gil, del Museo de Arte Moderno y colecciones particulares”, añade.

Por su parte, la directora del Museo Nacional de Arte (MUNAL), Mireida Velázquez Torres la califica como una invitación a “volver a mirar con mucho detalle la obra de uno de los pintores mexicanos más completos y al mismo tiempo tal vez menos comprendidos de la primera mitad del siglo XX”.

Muestra La muestra “Ángel Zárraga. Los ideales del arte” se puede visitar de martes a domingo de 10am a 6pm en el MUNAL (Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México).

“Llegó a Europa en 1904 y esa estancia le transformó de manera decisiva. No nada más su manera de entender y representar el mundo, sino también a él mismo, pero si algo permaneció constante a lo largo de toda su trayectoria, fue una convicción, la búsqueda de un ideal”, relata.

Destaca que para el artista, el arte no era copia de la realidad, sino su depuración y que el cuerpo humano fue el instrumento privilegiado de esa búsqueda.

“En sus lienzos, el cuerpo nunca es simple anatomía, es el lugar donde la carne aspira a lo espiritual, donde lo físico se vuelve símbolo. En esta tensión se manifiesta con particular fuerza la posibilidad de comprender esta exposición a través de dos figuras fundamentales para el pintor: el deportista y la figura religiosa”, ahonda.

Mireida Velázquez Torres señala que entre 1920 y 1930, Ángel Zárraga pintó atletas de rugby y de fútbol con musculaturas idealizadas posmodernas, que, sin embargo, remiten a una iconografía cristiana.“En esa escena, el estadio se convirtió casi en un templo secular y el deporte en una nueva forma de trascendencia”, describe y agrega que, al mismo tiempo, “su formación religiosa lo llevó también a llenar los muros de diferentes espacios, sobre todo en Europa, en Marruecos, en Francia y luego aquí, en México.

El atleta y el santo, el músculo y el espíritu conviven entonces en una misma búsqueda de perfección”.Asimismo, la directora del MUNAL subraya que en esta muestra revalora la obra de Zárraga dentro de la Colección institucional y, al dialogar con la Saturnino Herrán, Diego Rivera y Julio Ruelas, entre otras figuras, “nos permite entender el ideal del cuerpo clásico”.¿Quién fue el artista?Ángel Zárraga (1886–1946) se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, junto a artistas como Diego Rivera y Saturnino Herrán.

Estuvo vinculado al Ateneo de la Juventud y viajó a Europa para realizar estancias académicas en países como Bélgica, España y Francia, donde entró en contacto con la tradición clásica y las vanguardias.

Su obra transitó del simbolismo y el clasicismo de temática religiosa y alegórica, hasta una breve experimentación cubista entre 1914 y 1917, para luego consolidar un lenguaje mural de carácter clásico, religioso y art déco, presente en proyectos realizados en Francia, Marruecos y México.

La muestra “Ángel Zárraga. Los ideales del arte” se puede visitar de martes a domingo de 10am a 6pm en el MUNAL (Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México).

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