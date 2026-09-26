“El evento de un hilo”, una mirada al complejo entramado que tiene el arte textil

Textil. La exposición se enmarca en la celebración por el 60 aniversario de la presencia del Goethe-Institut en México y el 45 aniversario del Museo Tamayo.

El Museo Tamayo inauguró la muestra “El evento de un hilo. Narrativas globales en los textiles”, la cual explora la riqueza del trabajo textil, a través del trabajo de diversos artistas contemporáneos y piezas de la colección del propio recinto.

Se trata de una exposición que itinera por diversos países desde 2017 y reúne tejidos de gran formato como tapetes y colchas, tapices, instalaciones y objetos mediante los cuales se aprecia el valor del arte textil y pone en conversación temas como los medios de producción, la economía, las tradiciones, la política y los nuevos lenguajes artísticos.

“En esta exposición la materialidad del textil, sus entramados y superposiciones son formas que requieren de lentitud y de un ejercicio mental pausado y laborioso. Es una forma de articular un pensamiento y de narrar un acontecimiento”, aseguró la directora del Museo Tamayo, Andrea Torreblanca.

Indicó que la exposición se enmarca en la celebración por el 60 aniversario de la presencia del Goethe-Institut en México y el 45 aniversario del Museo Tamayo, un vínculo que favorece el intercambio artístico, el pensamiento crítico y la colaboración internacional con la cultura alemana.

Durante la inauguración, Torreblanca señaló que el título de la exposición proviene de un planteamiento de Anni Albers, artista y maestra de la escuela Bauhaus, quien describió “el evento de un hilo” como la posibilidad de reexaminar y reestructurar relaciones e interconexiones.

Bajo tal prensa, la exposición se aproxima al arte textil como un acontecimiento multilineal, sin principio ni final, y como una construcción compleja que entrelaza de manera constante lo material, lo espiritual, lo visual y el intercambio económico.

Curada por Susanne Weiß, Inka Gressel, a través del IFA, y la curadora en jefe del Tamayo, Abril Zales, la muestra reúne la obra de 25 artistas: Ulla von Brandenburg, Noa Eshkol, Andreas Exner, Uli Fischer, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Christa Jeitner, Elisa van Joolen, Vincent Vulsma, Eva Meyer, Eran Schaerf, Karen Michelsen Castañón, Judith Raum y Franz Erhard Walther.

También Arna Óttarsdóttir, Ben Nicholson, Conrad Marca-Relli, Robert Motherwell, Rufino Tarmayo, Theodoros Stamos, Wojciech Sadley, Ximena Garrido-Lecca y Yann Gerstberger, que forman parte de la colección del Museo Tamayo.

Al conjunto se suma el Espacio Bauhaus, un archivo visual sobre la historia del taller textil de la Bauhaus en las ciudades de Dessau y Weimar, basado en la investigación de Judith Raum.

UN LENGUAJE QUE TEJE HISTORIAS

En palabras de la directora Goethe-Institut Mexiko, Pia Entenmann, la presencia en México de “El evento de un hilo” adquiere un significado muy especial: “la exposición nos invita a ver el textil no solamente como una técnica o una forma de artesanía, sino como un lenguaje que conecta historias, culturas y personas”.

De acuerdo con las curadoras, los textiles son un medio para conocer formas locales de expresión, experiencias y prácticas sociales; constituyen un espacio estético capaz de incorporar patrones e influencias de un amplio número de fuentes y de desbordar constantemente sus propios límites.

“Los textiles nos hablan del mundo estético, de lo político, de las condiciones de trabajo, de los códigos sociales. Son muy inclusivos porque integran formas de diversos contextos y culturas. Les damos un valor muy cotidiano, pero muy espiritual también”, asegura Inka Gressel.

Zales agrega: “El rango del textil es así de amplio: textiles que se pigmentan, patrones que se recuperan, tejidos que generan otros trazos y conversaciones. Es una exposición que tiene muchas capas de información, desde lo político, los intercambios, retomar las tradiciones ancestrales de tejido y ponerlas en otros lenguajes”.

“El evento de un hilo. Narrativas globales en los textiles” está abierta al público hasta el 3 de enero de 2027 en la Sala 6 del Museo Tamayo, de martes a domingo, de 10 a 18 h. La entrada es libre los domingos para todo público.