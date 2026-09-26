Oferta cultural de la UNAM del 28 de septiembre al 4 de octubre

UNAM Geroge Colemena se presenta el lunes 28 a las 8 pm, en la Sala Nezahualcóyotl.

Artes visuales

GERMINO-GEMIMOS-GERMINAREMOS

Soñar es invocar el deseo, soñar es invocar la vida: Llamando al Tunal

De Gabriela Novoa

La artista salvadoreña Gabriela Novoa replantea el concepto nahua de Tunal, el cual está asociado a la energía del acto del sueño y el vínculo que cada persona establece consigo misma y con quienes la rodean. En su propuesta, la pérdida de esa energía está relacionada con estados de depresión y desconexión. A partir de esta idea, Novoa construye un territorio íntimo y político mediante pinturas y bordados inspirados en la flor del susto, la cual utiliza como una metáfora de la ancestralidad, la memoria y los vínculos afectivos. Esta expo concibe el acto de soñar no como evasión, sino como una forma de imaginar y convocar otras posibilidades de vida.

Hasta el 4 de octubreSala Resquicio, Casa del LagoBosque de Chapultepec, Primera SecciónEntrada libre, cupo limitado

Música

Música | Estados Unidos

George Coleman: Música Contra el Olvido

Marc Urselli, productor musical

La UNAM recibe a George Coleman, figura fundamental del saxofón tenor y protagonista de algunas de las transformaciones más trascendentales del jazz moderno. Con más de siete décadas de trayectoria, el músico ha compartido escenarios con B.B. King, Max Roach, Charles Mingus y Miles Davis, además de formar parte aquel célebre grupo que reunió a Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams. Su presentación en la Sala Nezahualcóyotl constituye una oportunidad excepcional para escuchar en México a un intérprete cuya trayectoria está estrechamente ligada a la evolución del jazz contemporáneo. Lo acompañarán varios músicos invitados en este concierto que produce por Marc Urselli, ganador de tres premios Grammy.

Lunes 28 | 8 p.m.

CCU, Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Música | México

El universo de Hans Zimmer en concierto

Orquesta Sinfónica de Minería

Raúl Aquiles Delgado, director

Juan Arturo Brennan, narrador

La Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección de Raúl Aquiles Delgado, propone un recorrido por el universo musical de Hans Zimmer, uno de los compositores más reconocibles e influyentes del cine contemporáneo. A lo largo de más de 150 producciones cinematográficas y televisivas, Zimmer ha construido un lenguaje sonoro propio a partir de la combinación de la orquestación tradicional con elementos de música electrónica. Su música ha dado identidad a películas como El rey león, Gladiador, Los piratas del Caribe, Blade Runner e Interstellar, entre muchas otras. Este concierto ofrece la oportunidad de aproximarse a la obra de un creador que transformó como nadie la manera de entender la música cinematográfica.

Martes 29 | 8 pm

CCU, Sala NezahualcóyotlCentro Cultural Universitario

Música | AlemaniaTeodoro González de León 100 años

Ensemble Modern

Xizi Wang, directora

Ensemble Modern regresa a México con un programa que propone mostrar la diversidad en los lenguajes de la música contemporánea, a través de piezas de Georg Friedrich Haas, Clara Iannotta, Vito Žuraj, Jennifer Walshe, Ted Hearne, Diana Syrse y Chaya Czernowin. El repertorio explora la microtonalidad, las texturas frágiles, la escritura virtuosística y distintas formas de relación entre música y performance, además de incorporar técnicas instrumentales extendidas, electrónica y referencias a la cultura popular y a la experiencia física del sonido. Como parte del homenaje por el centenario de Teodoro González de León, el grupo interpretará Rebonds para percusión (1987/88), de Iannis Xenakis, figura esencial de la música contemporánea y cuya concepción del espacio y el sonido estableció un diálogo significativo con el legado del arquitecto mexicano.

Miercoles 30 | 8 pm

CCU, Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Teatro

Teatro | Polonia

Hamlet – La vigiliaSong of the Goat Theatre, compañía

Grzegorz Bral, director

De la mano de la compañía polaca Song of the Goat Theatre. Hamlet - La Vigilia aspira a ser una reflexión y una extensión de aquello en lo que Shakespeare no abundó en la pieza original. Una vigilia musical y polifónica que haciendo las veces de precuela replantea a uno de los clásicos de la dramaturgia universal.

Sábado 3 de octubtre | 6 pm

CCU, Teatro Juan Ruiz de AlarcónEntrada libre | Cupo limitado

Cine

Cocodrilos / Crocodiles

Dir. J. Xavier Velasco / México - Estados Unidos / 2024 / 104 min

La cinta Cocodrilos, de J. Xavier Velasco, está ambientada en Veracruz y sigue los pasos de un joven fotógrafo que retoma la investigación de una periodista amiga que ha sido asesinada, a partir de lo cual deberá enfrentarse a una situación de límite que, sin embargo y tristemente, en México es una situación cotidiana.

Lunes 28 de septiembre | 4:30 pm

Museo Universitario del Chopo, Cinematógrafo del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Col. Sta María la Ribera