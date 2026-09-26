Oferta cultural de la UNAM del 28 de septiembre al 4 de octubre

Artes visuales
GERMINO-GEMIMOS-GERMINAREMOS
Soñar es invocar el deseo, soñar es invocar la vida: Llamando al Tunal
De Gabriela Novoa
La artista salvadoreña Gabriela Novoa replantea el concepto nahua de Tunal, el cual está asociado a la energía del acto del sueño y el vínculo que cada persona establece consigo misma y con quienes la rodean. En su propuesta, la pérdida de esa energía está relacionada con estados de depresión y desconexión. A partir de esta idea, Novoa construye un territorio íntimo y político mediante pinturas y bordados inspirados en la flor del susto, la cual utiliza como una metáfora de la ancestralidad, la memoria y los vínculos afectivos. Esta expo concibe el acto de soñar no como evasión, sino como una forma de imaginar y convocar otras posibilidades de vida.
Hasta el 4 de octubreSala Resquicio, Casa del LagoBosque de Chapultepec, Primera SecciónEntrada libre, cupo limitado
Música
Música | Estados Unidos
George Coleman: Música Contra el Olvido
Marc Urselli, productor musical
La UNAM recibe a George Coleman, figura fundamental del saxofón tenor y protagonista de algunas de las transformaciones más trascendentales del jazz moderno. Con más de siete décadas de trayectoria, el músico ha compartido escenarios con B.B. King, Max Roach, Charles Mingus y Miles Davis, además de formar parte aquel célebre grupo que reunió a Herbie Hancock, Ron Carter y Tony Williams. Su presentación en la Sala Nezahualcóyotl constituye una oportunidad excepcional para escuchar en México a un intérprete cuya trayectoria está estrechamente ligada a la evolución del jazz contemporáneo. Lo acompañarán varios músicos invitados en este concierto que produce por Marc Urselli, ganador de tres premios Grammy.
Lunes 28 | 8 p.m.
CCU, Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario
Música | México
El universo de Hans Zimmer en concierto
Orquesta Sinfónica de Minería
Raúl Aquiles Delgado, director
Juan Arturo Brennan, narrador
La Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección de Raúl Aquiles Delgado, propone un recorrido por el universo musical de Hans Zimmer, uno de los compositores más reconocibles e influyentes del cine contemporáneo. A lo largo de más de 150 producciones cinematográficas y televisivas, Zimmer ha construido un lenguaje sonoro propio a partir de la combinación de la orquestación tradicional con elementos de música electrónica. Su música ha dado identidad a películas como El rey león, Gladiador, Los piratas del Caribe, Blade Runner e Interstellar, entre muchas otras. Este concierto ofrece la oportunidad de aproximarse a la obra de un creador que transformó como nadie la manera de entender la música cinematográfica.
Martes 29 | 8 pm
CCU, Sala NezahualcóyotlCentro Cultural Universitario
Música | AlemaniaTeodoro González de León 100 años
Ensemble Modern
Xizi Wang, directora
Ensemble Modern regresa a México con un programa que propone mostrar la diversidad en los lenguajes de la música contemporánea, a través de piezas de Georg Friedrich Haas, Clara Iannotta, Vito Žuraj, Jennifer Walshe, Ted Hearne, Diana Syrse y Chaya Czernowin. El repertorio explora la microtonalidad, las texturas frágiles, la escritura virtuosística y distintas formas de relación entre música y performance, además de incorporar técnicas instrumentales extendidas, electrónica y referencias a la cultura popular y a la experiencia física del sonido. Como parte del homenaje por el centenario de Teodoro González de León, el grupo interpretará Rebonds para percusión (1987/88), de Iannis Xenakis, figura esencial de la música contemporánea y cuya concepción del espacio y el sonido estableció un diálogo significativo con el legado del arquitecto mexicano.
Miercoles 30 | 8 pm
CCU, Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario
Teatro
Teatro | Polonia
Hamlet – La vigiliaSong of the Goat Theatre, compañía
Grzegorz Bral, director
De la mano de la compañía polaca Song of the Goat Theatre. Hamlet - La Vigilia aspira a ser una reflexión y una extensión de aquello en lo que Shakespeare no abundó en la pieza original. Una vigilia musical y polifónica que haciendo las veces de precuela replantea a uno de los clásicos de la dramaturgia universal.
Sábado 3 de octubtre | 6 pm
CCU, Teatro Juan Ruiz de AlarcónEntrada libre | Cupo limitado
Cine
Cocodrilos / Crocodiles
Dir. J. Xavier Velasco / México - Estados Unidos / 2024 / 104 min
La cinta Cocodrilos, de J. Xavier Velasco, está ambientada en Veracruz y sigue los pasos de un joven fotógrafo que retoma la investigación de una periodista amiga que ha sido asesinada, a partir de lo cual deberá enfrentarse a una situación de límite que, sin embargo y tristemente, en México es una situación cotidiana.
Lunes 28 de septiembre | 4:30 pm
Museo Universitario del Chopo, Cinematógrafo del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, Col. Sta María la Ribera