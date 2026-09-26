Rescatar a Reynaldo

Argenetic Vista y arte en esta expo y más acervo de Velázquez en el local de Archivos y Memorias Diversas. (Fotos Eduardo Egea y Alonso Hernández)

Reynaldo Velázquez Zebadúa (Chiapas, 1946), es un virtuoso escultor quien no puede hablar, caminar, escribir o crear a raíz de un grave accidente el 8 de mayo de 2022, y quien es conocido por sus figuras en madera de sútil o explícito homoerotismo; su obra es parte del acervo del Museo de Arte Moderno, MAM, de la Ciudad de México y ha participado desde su fundación en la antigua Semana Cultural Lésbica Gay. El 5 de septiembre se inauguró en el C.C. Xavier Villaurrutia esta selección de dibujos y grabados; de acuerdo al historiador Miguel Alonso Hernández Victoria —en circunstancias que no quedan claras— algunas piezas se maltrataron e incluso “acabaron en la basura”. Sobrinos y nietos de Leticia Velázquez, hermana de Reynaldo, fueron desalojados por autoridades después de que allanaron el hogar en CDMX que compartieron Reynaldo y su ex pareja, José Trinidad; según Leticia, “este domicilio es propiedad de Reynaldo”.

Este acervo fue cedido por Trinidad a Archivos y Memorias Diversas, Asociación Civil fundada en 2008 y formalizada en 2017 por Hernández Victoria y Fernando Sansores, organización que se dedica “...a rescatar, conservar, difundir y gestionar el patrimonio histórico tangible e intangible de las poblaciones LGBTTTIQ+ en México” constituida por “35 colecciones de documentos de archivo, fotografías, publicaciones, obra plástica y objetos de personas y organizaciones clave de la historia LGBTTTI mexicana”. AyMD participó en Archivos Desclosetados, 2015, importante curaduría con diversos archivos en el Museo Universitario del Chopo; ésta A.C. conserva además una escultura de uno de los primeros escultores homoeróticos de los 70’s-80’s de México, Enrique Villena (?-2009) pieza que perteneció a Luis González de Alba (1944-2016); AyMD también tiene obras de Juan Soriano, Armando Cristeto, Antonio Salazar Bañuelos (1956-2016), fundador del Taller de Documentación Visual (1984-99), entre otros artistas.

Archivos y Memorias Diversas hace lo correcto al preservar y difundir el acervo de Reynaldo Velázquez con esta exposición, y con otra anterior El Cuerpo del Deleite, inaugurada (Oct14-Nov14,2023) en Somos Voces, Niza 23A Zona Rosa, acciones que cooperan a que el Índice de Libertad de Expresión no descienda en el arte contemporáneo de México.

IG: @egea.eduardo