De la Ópera al Mictlán, el Arte Lírico que dialoga con el Día de Muertos

La ópera debe ser puente emocional donde la tradición europea y el Mictlán prehispánico se encuentren para dialogar sobre la memoria, la ausencia y la vida: Katzarava —

De la Ópera al Mictlán 2026 La soprano María Katzarava y la directora Mireille Bartilotti lideran esta iniciativa que busca formar e impulsar a las nuevas voces de la ópera en México. (Katzarava)

Para insertar profesionalmente a una nueva generación de jóvenes cantantes mexicanos que rompan con el elitismo que históricamente ha rodeado al bel canto, la ópera abandona los circuitos tradicionales para salir al encuentro de nuevas audiencias en la CDMX, informó el Ensamble Vocal Studio Katzarava.

Más que incorporar la tradición mexicana como un elemento ornamental, “De la Ópera al Mictlán” propone un encuentro entre dos universos escénicos; por un lado, la tradición lírica europea y, por otro, la dimensión ritual, simbólica y cultural vinculada al Día de Muertos en México.

La organización explicó que el proyecto surge de las residencias artísticas impulsadas en alianza con Küken Produktionen, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México y el Teatro Varsovia.

Tránsito Simbólico y Niveles del Inframundo

Bajo la dirección vocal de María Katzarava y la dirección artística de Mireille Bartilotti, el Teatro Varsovia y el Teatro del Pueblo presentarán “De la Ópera al Mictlán”.

Gestada por la soprano Lili Cortés, la puesta en escena traza un periplo musical inspirado en los nueve niveles del Mictlán prehispánico.

“Arias, duetos y pasajes corales sirven de hilo conductor para explorar dimensiones universales como la pérdida, la despedida, el duelo, la memoria y el anhelado reencuentro con los seres queridos en el plano terrenal”, explicó.

Dijo que la convergencia permite que el repertorio vocal adquiera nuevas resonancias en un contexto escénico contemporáneo, acerca la ópera a públicos diversos y propiciando nuevas formas de experimentar música vocal en vivo.

Cartelera y Recintos para Nuevos Públicos

La itinerancia por recintos con vocaciones distintas responde al compromiso ético de democratizar el acceso a la cultura, señaló.

La primera función se llevará a cabo el sábado 24 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro Varsovia, en la colonia Juárez, con localidades de 250 pesos. Posteriormente, el jueves 29 de octubre a las 17:00 horas, el espectáculo llegará al histórico Teatro del Pueblo, en el Centro Histórico, con acceso libre y gratuito para las Familias.

Con este modelo de formación, producción y circulación, el Studio Katzarava dijo que ratifica su labor pedagógica en el ecosistema cultural mexicano.

“De la Ópera al Mictlán” ofrece una plataforma de crecimiento escénico directo frente al público para las jóvenes promesas del país, y reafirma la vigencia del patrimonio operístico cuando se entrelaza con la raíz y la identidad comunitaria, afirmó.

De la Ópera al Mictlán, el Arte Lírico que dialoga con el Día de Muertos