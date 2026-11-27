Arte Textil en México —

Historias Entretejidas México-Francia An Elena Mallet, curadora de la obra, explica la riqueza del Tapiz de Luis XIV y el resto de las obras de arte textiles. (Gerardo González Acosta)

Uno llega a la que fue morada del único emperador que tuvo México, Agustín de Iturbide, y es recibido por un magistral tapiz de Luis XIV y su corte, manufactura francesa, que desafía la gravedad y parece suspendido en el aire como majestuoso guardián de la exposición “Historias Entretejidas”, que celebra 200 años de amistosa relación diplomática México-Francia.

El anfitrión Fomento Cultural Banamex presentó en exclusiva a medios especializados, la inédita exposición que muestra tapices del Mobilier National de Francia, junto con obras emblemáticas de los talleres mexicanos que, tras adoptar las técnicas francesas de tejido de Gobelins, Beauvais y Aubusson, detonaron su rica tradición y la valoración creciente a los artesanos nacionales.

La obra, de entrada libre, está vigente desde este viernes 27 de noviembre de 2026 hasta el 28 de marzo de 2027.

El despliegue textil, que llevó dos años y medio de trabajo curatorial de la talentosa Ana Elena Mallet, rescata las historias de artistas, tejedores, artesanos y promotores culturales que hicieron posible el desarrollo del tapiz moderno en México, un legado vivo en la creación textil contemporánea.

La semilla del proyecto surgió a principios de 2023, cuando el Instituto Francés y la Embajada de Francia invitaron a Mallet a conocer las manufacturas en el país galo.

Con visible emoción en su voz, Mallet explicó que este innovador proyecto desafía la gravedad arquitectónica mediante una escenografía inmersiva que permite apreciar tanto el anverso como el reverso de las piezas textiles monumentales.

La muestra, conformada por cerca 90 piezas como tapices, bocetos, documentos y materiales históricos provenientes de colecciones nacionales e internacionales, ofrece una mirada inédita a la influencia que tuvieron las técnicas galas que enriquecieron la gran tradición textil y de tapicería mexicana, explicó.

La presentación destaca el riguroso proceso artesanal y colaborativo entre pintores, diseñadores y tejedores, a manera de un diálogo estético y conceptual con el movimiento del muralismo mexicano.

Historias Entretejidas México-Francia Autoridades del Gobierno francés, de Fomento Cultural Banamex y medios de comunicación en el patio central durante la inauguració, ante piezas textiles de gran formato suspendidas en estructuras metálicas. (Gerardo González Acosta)

Acompañaron a Mallet en la exhibición a medios, Loïc Turpin, director de Desarrollo de las Manufacturas Nacionales de Francia; Hervé Lemoine, director de las Manufactures Nationales; Natalia Pollak, directora de Fomento Cultural Banamex; y Amaya de Cruz, agregada Cultural de la Embajada de Francia en México.

Mención especial mereció Landó, responsable de prensa de Air France, a quien Mallet reconoció su presencia y el apoyo brindado por la aerolínea gala para hacer posible el traslado y la llegada de las obras textiles en tiempo y forma.

Tapiz y Pintura Mural

Mallet explicó que en el México de mediados del siglo XX, el tapiz se medía con el muralismo; el artista francés Pedro Preux lo definía como una manifestación pictórico-mural hecha con fibras, destinada a cubrir un muro e integrarse a la arquitectura.

Él repetía la máxima de Lurçat, “si el tapiz no significa pintura mural, más vale no hablar del asunto”.

De esta forma el tapiz y el mural comparten la escala monumental y la vocación pública, pero difieren en el soporte y la autoría; mientras que el fresco queda fijo en el edificio, el textil puede descolgarse, enrollarse y viajar.

Por ello Le Corbusier lo llamó “mural nómada”; el muralista pinta con su propia mano, en el tapiz trabajan el artista que dibuja el cartón, y el tejedor que lo traduce en lana; ambos creadores excelsos y, en muchos casos, desconocidos.

De acuerdo con el libro La magia del tapiz, de Alicia Azuela, mientras el muralismo conservó su fuerza, el tapiz no pudo disputarle los muros, lo que retrasó su llegada a México.

Decoración y Propaganda Real

Sobre el tapiz y la figura de Luis XIV, Ana Elena Mallet explicó que este es considerado el fundador de las manufacturas y por ello era indispensable darle un lugar destacado y abrir la exposición con él, por ser el impulsor de las manufacturas reales francesas.

Recordó que fue el monarca que comprendió las artes aplicadas en Francia como elementos que debían acompañar la vida cotidiana y volverse algo profundamente significativo.

Luis XIV transformó la tapicería francesa al centralizar su producción bajo control estatal, reducir la dependencia de importaciones extranjeras y convertir los tapices en herramientas de propaganda real para glorificar su absolutismo y decorar palacios como Versalles.

Los tapices mostraban escenas cortesanas, alegorías, elementos y estaciones, así como episodios del reinado y la figura del monarca para proyectar autoridad política.

Durante la presentación Mallet mencionó que el tapiz de Luis XIV exhibido en la sala principal de la muestra forma parte de una serie histórica de 16 paños y retrata su boda con la infanta María Teresa de España.

El Tapiz como “Mural Nómada”

Historias Entretejidas México-Francia Obras textiles contemporáneas y geométricas se despliegan en salas de muros blancos con iluminación dirigida. (Gerardo González Acosta)

Mallet explicó que la conexión histórica entre los tapices europeos y el muralismo mexicano está fundamentada en la monumentalidad, el lenguaje arquitectónico y la búsqueda de renovar el formato mural a través del arte textil.

Recordó que el célebre arquitecto Le Corbusier definió la tapicería como un “mural nómada”, para resaltar su capacidad para vestir grandes espacios arquitectónicos con narrativas visuales monumentales.

“En la tradición europea, series históricas de gran formato, como las telas del siglo XVII que relatan la historia del rey Luis XIV, funcionaban esencialmente como murales textiles”, dijo.

Añadió que en la década de 1960, Jean Lurçat, reconocido renovador de la tapicería moderna en Francia, viajó a México y sostuvo discusiones profundas con el artista Pedro Preux, fundador del Taller Nacional de Tapiz, sobre cómo la tapicería en el país podía convertirse en una continuación del muralismo mexicano.

Reveló que durante el movimiento de La Ruptura, cuando el muralismo tradicional comenzaba a ser cuestionado por su carga o uso ideológico, el tapiz surgió como una alternativa para replantear la práctica mural.

“Muralistas como Carlos Mérida celebraron la fuerza del tapiz como un mural textil, destacaron la visión de Pedro Preux para trasladar la presencia estética del mural a la flexibilidad del tejido”, manifestó.

Enseguida comentó que la llegada de las técnicas francesas de alto lizo (vertical) y bajo lizo (horizontal) desde manufacturas como Gobelinos y Beauvais impulsó la creación de talleres locales como el Taller Mexicano de Gobelinos en Guadalajara; el Taller Nacional de Tapiz del INBAL; y el Taller Otomí de Xonacatlán.

“Estos espacios permitieron a maestros modernos traducir grandes composiciones pictóricas a obras tejidas”, señaló.

Genealogía del Textil en México

Historias Entretejidas México-Francia Una vitrina exhibe bastidores, hilos, bocetos y herramientas para explicar los procesos del tejido y el alto lizo. (Gerardo González Acosta)

En su gran trabajo curatorial, Ana Elena Mallet se dio tiempo para diseñar, crear y plasmar sencillamente algo inédito como valioso: la Genealogía del Textil en México, como la historia profunda y potente que existía mucho antes del contacto moderno con Francia.

En esos casi tres años que le llevó curar la exposición, también estructuró esta alcurnia para plasmar momentos clave de la evolución del tapiz en nuestro país, desde antes de 1521 y hasta 1984.

“El lenguaje textil mexicano se remonta a la época prehispánica con el telar de cintura; posteriormente, durante la época virreinal, se introdujo el telar de pedal, el cual los indígenas tlaxcaltecas se encargaron de difundir por todo el territorio nacional, desde Tlaxcala hasta Saltillo y el norte del país”, manifestó

Comentó que a mediados del siglo XX llegaron a México las técnicas de alto lizo, telar vertical de Gobelinos, y bajo lizo, telar horizontal de Beauvais.

Mallet subrayó que la llegada de estas tecnologías no vino a imponerse, sino a sumarse y nutrir “la potentísima genealogía textil preexistente en México, entrelazando el saber de los liceros, tejedores, europeos con la tradición local”.

Tres caminos de la Artesanía Textil

La curadora expresó que identificó tres vertientes o enfoques fundamentales con los que el pensamiento mexicano abordó el tapiz contemporáneo; como arte mural, como educación, y como desarrollo económico.

En lo referente al impulso educativo dijo que este periodo es representado por el Taller Nacional de Tapiz(INBAL, 1973), donde Pedro Preux promovió la profesionalización creando licenciaturas en tapicería y arte textil, siguiendo el modelo de las manufacturas francesas.

Antes del Telar, Formar la Mirada

Historias Entretejidas México-Francia Un tapiz de inspiración taurina en tonos rojos, negros y ocres se exhibe entre columnas de piedra del recinto (Gerardo González Acosta)

Mallet comentó que antes de que llegaran los telares de alto y bajo lizo, el tapiz fue conocido en México por la mirada.

Dijo que en el siglo XVII la Corona española regaló a la Catedral de Puebla cerca de una decena de paños flamencos con la historia de José, que aún se conservan. Luego, en 1952, Clara Porset dio al tapiz un lugar central en El arte en la vida diaria;

su exposición de Objetos de buen diseño hechos en México, en el Palacio de Bellas Artes, incluyó piezas de Saul Borisov y Sonia Lernau.

En ese mismo recinto, Pedro Preux honró a Jean Lurçat en 1966 y, al año siguiente, fue exhibida tapicería francesa de los siglos XVI y XVII.

Recordó que en 1968, durante la Olimpiada Cultural, el Museo de Arte Moderno presentó una exposición sobre el tapiz polaco contemporáneo.

Junto con los tapices franceses y mexicanos “Historias entretejidas” reconstruye las trayectorias de los diseñadores, fundadores de talleres, instructoras y tejedores que los hicieron posibles, cuyos nombres rara vez quedaron al pie de las obras.

Historias Entretejidas une en CDMX dos siglos de arte textil entre Francia y México