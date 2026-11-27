Italia, pais invitado en la FIL La amiga estupenda, de Elena Ferrante, fue elegida en 2024 por The New York Times como el mejor libro del siglo XXI (Cuartoscuro)

Hay una voz literaria italiana capaz de vender millones de libros en todo el mundo, conquistar a la crítica internacional, inspirar una de las series de televisión más aclamadas de los últimos años y convertirse en un fenómeno cultural sin conceder entrevistas presenciales, acudir a festivales ni dejarse fotografiar. Firma como Elena Ferrante, aunque nadie sabe con certeza quién se esconde detrás de ese nombre, ni siquiera si se trata de una mujer o de un hombre. Y ahora que Italia llega como invitada de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), esa ausencia la convierte en la gran convidada de piedra de la fiesta literaria en la capital tapatía, que sí estará representada por una nutrida delegación de escritores italianos de primer nivel.

La FIL celebrará su edición número 40 desde este sábado 28 de noviembre hasta el domingo 6 de diciembre, con Italia como protagonista y una delegación de 61 escritores, entre veteranos consagrados, como Alessandro Baricco (Seda) o Dacia Maraini (La larga vida de Marianna Ucrìa), y voces clave de la narrativa contemporánea, como Paolo Giordano (La soledad de los números primos) o Helena Janeczek (La chica de la Leica).

El desembarco de la nueva literatura italiana en Guadalajara es potente, aunque no están todos los que son.

Saviano, el otro gran ausente

Al igual que la misteriosa Ferrante, el otro gran cronista del universo napolitano tampoco estará en la FIL: Roberto Saviano, forzado a vivir semioculto y con escolta desde que hace dos décadas, luego de ser amenazado de muerte por la Camorra napolitana, tras denunciar en su obra Gomorra los lazos de la mafia con el poder local.

Pero, si Saviano es el rostro más conocido de la literatura italiana contemporánea en el extranjero, Ferrante es el fenómeno sin rostro más apasionante, sobre el que se han escrito ríos de tinta, no solo por su “ausencia, más que anonimato”, como confesó por escrito sobre ella misma en una entrevista a The New York Times, sino, sobre todo, porque es uno de los grandes fenómenos editoriales internacionales del siglo XXI.

Aunque no hay constancia de que ambos hayan recibido una invitación formal por parte de la FIL y la hayan rechazado, sus nombres representan un vacío simbólico difícil de ignorar, especialmente el de Elena Ferrante, cuya saga Dos amigas ha vendido más de 14 millones de ejemplares y ha sido traducida a decenas de idiomas.

El mejor libro del siglo XXI: NYT

La tetralogía que catapultó a Ferrante a la fama tiene un punto de partida muy concreto: dos niñas de un barrio pobre de Nápoles que se conocen en la década de 1950 y cuya amistad se prolonga durante más de seis décadas. Lila y Lenù son las protagonistas de la llamada saga napolitana, formada por cuatro novelas: La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida. A través de sus vidas, se construye un retrato monumental de la Italia de posguerra, de sus transformaciones sociales y de las barreras que han condicionado históricamente la vida de las mujeres.

Pero esta tetralogía no trata únicamente sobre una amistad. Aborda la desigualdad, la educación como instrumento de emancipación, la violencia machista, la maternidad, el deseo, la frustración y el precio que pagan las mujeres cuando intentan escapar del destino que la sociedad les ha reservado. El barrio napolitano funciona como un microcosmos de un país en transformación, donde el ascenso social no siempre significa libertad.

La amiga estupenda llegó a ser elegida por The New York Times como el mejor libro del siglo XXI, en su clasificación publicada en 2024. En 2018, la cadena HBO estrenó la adaptación televisiva de esta obra, que trasladó a la pantalla la intensidad de sus personajes y la atmósfera de aquella Nápoles de posguerra.

La calidad de la literatura de Elena Ferrante, desde su ópera prima, El amor molesto (1992), que trata sobre la conflictiva relación entre una hija y su madre, hace todavía más interesante su condición de anonimato absoluto, algo tan raro en la literatura moderna y contemporánea que apenas hay antecedentes.

¿Quién escribió El tesoro de la Sierra Madre?

El precedente más conocido a la decisión de retirarse de la vida pública para que, como escribió Ferrante, “los libros, una vez escritos, no necesiten de sus autores”, fue el estadounidense J.D. Salinger, quien tras escribir El guardián entre el centeno, obra fundamental del siglo XX, se retiró para siempre de la vida pública y se nego a ser fotografiado o dar entrevistas (aunque nunca firmó bajo seudónimo).

En realidad, el caso más parecido al anonimato absoluto de Ferrante fue el de B. Traven, el escritor que hizo de México su patria y cuyo nombre quedó asociado a una de las mayores incógnitas de la literatura del siglo XX, tras ocultar su identidad hasta el punto de construir sucesivas vidas bajo distintos nombres.

Pese a su surrealista lucha por ocultar quién era realmente, el consenso entre los biógrafos es que se trata de Otto Feige, un antiguo mecánico alemán quien se convirtió en el periodista revolucionario Ret Marut, huyó de Europa tras la derrota de la revolución bávara de 1919 y acabó refugiándose en México. Aquí floreció como escritor que denunció la explotación de los trabajadores y los abusos del poder, mientras mantenía su vida personal fuera del alcance del público. Su obra maestra, El tesoro de la Sierra Madre (1927), fue llevada al cine por John Huston en 1948.

Separados por casi un siglo, Traven y Ferrante comparten pues una misma anomalía en la historia de la literatura: conquistaron lectores en todo el mundo sin permitir que su identidad civil eclipsara sus libros. Pero, mientras el alemán convirtió su propia biografía en un laberinto de nombres y falsas pistas, la escritora italiana ha defendido el anonimato como una forma de preservar su libertad y su intimidad.

En esta era de la hiperpresencia, en las redes o de forma presencial, el silencio de la voz de Ferrante retumbará en la nueva edición de la FIL Guadalajara, y lo hará posiblemente de forma tan atronadora como la frase sobre el que gira su obra La niña perdida y toda su obra monumental: “Las palabras lo son todo”; el resto, qué mas da.