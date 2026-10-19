Francia cierra su participación como el último país invitado del Festival Internacional Cervantino

Cervantino. Este concierto formó parte de la Gran Fiesta Franco-Mexicana, organizada por la Embajada de Francia en México y el Institut français d’Amérique latine (IFAL)

Francia se despidió de Guanajuato con una fiesta. La noche del domingo 18 de octubre, el músico francés Dabeull Live Band convirtió la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas en pista de baile, poniendo fin a la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC), en la que Francia fue el país invitado, el último que tendrá esta distinción.

Durante 90 minutos, el recinto se llenó de luces, ritmos de música disco y el pulso constante del Groove, con una celebración de clausura, luego de 16 días de duración del encuentro, el cual contó con la presencia de más de 200 artistas y creadores del país europeo, además de reunir a 386,000 asistentes, según cifras proporcionadas por el FIC.

Con la estética de una estrella de cine de los años setenta, Dabeull profesa una devoción casi obsesiva por lo analógico, el funk y el disco, que fiel a su fama de perfeccionista, consigue con sintetizadores grabados en directo. “Viva México, adiós México”, afirmó el artista, luego de que su corista interpretó el éxito ochentero Maniac, de Michael Sembello.

Este concierto formó parte de la Gran Fiesta Franco-Mexicana, organizada por la Embajada de Francia en México y el Institut français d’Amérique latine (IFAL), junto con instituciones nacionales como la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la UNAM, para conmemorar el Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La Embajadora de Francia en México, Delphine Borione, destacó el diálogo socio-cultural construido durante el festival, en donde “hemos brindado espectáculos con calidad técnica y artística, pero también un mensaje o valores muy importantes que corresponden a nuestro tiempo, como inclusión, intercambio y comprensión de ambas culturas y de respeto”.

Tras haber sido país invitado en 2017, en esta ocasión la programación francesa presentó 18 proyectos de artes escénicas, visuales y de la calle, música, cine, teatro, danza, cabaret y multidisciplina.

En algunas de sus propuestas diversos artistas y compañías franceses abordan diversas problemáticas del mundo actual en torno a la vejez, la violencia, la justicia, la censura, la segregación racial, así como la diversidad, la poesía, la comunión con la naturaleza o la fe ante la adversidad. “El arte también es una manera de reflexionar y expresarse, pero también de cuestionar la realidad en un mundo tan complejo como el que vivimos”, agregó la embajadora.

Colaboraciones entre artistas de ambos países

La finalidad de este festejo cultural va más allá de una celebración efímera: busca crear relaciones binacionales duraderas, mediante el intercambio y la colaboración artística e institucional.

Este objetivo se ha cumplido con la integración de artistas mexicanos en algunas versiones de obras francesas presentadas dentro del festival y su circuito, el cual llegó, además de la capital guanajuatense, a las ciudades de León e Irapuato, Chihuahua, Cuernavaca, Los Mochis, Mazatlán, Tlaxcala, Tijuana, Zacatecas y Ciudad de México.

Esta presencia de México se reflejó en los espectáculos ofrecidos por las compañías MazelFreten, que integró a 12 bailarines de electrodanza en sus dos montajes, mientras el colectivo (LA)HORDE incluyó a 16 bailarines.

Asimismo, en su pieza de teatro documental La vie secrète des vieux (La vida secreta de los viejos), Mohamed El Khatib puso en escena a ocho adultos mayores del país, en tanto que el estreno en México de La Bella y la Bestia, ópera-film de Philip Glass sobre la obra cinematográfica dirigida por Jean Cocteau, contó con un elenco mexicano y la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

“Estos trabajos se hicieron en coproducción con buenos resultados. A partir de aquí habrá mucho más trabajo en conjunto, hay nuevos proyectos porque la intención es construir relaciones a futuro, como reuniones profesionales durante todo 2026 en campos como el circo, la danza o el patrimonio”, indicó Jean-François Guéganno, consejero cultural de la Embajada de Francia en México y director del Instituto Francés de América Latina en México (IFAL).

Maison de France, sede oficial en Guanajuato

Desde el inicio del festival, la Maison de France (Casa de Francia), ubicada en el centro de la ciudad de Guanajuato, abrió sus puertas al público para ofrecer un programa de actividades para vivir un poco de la experiencia francesa en México.

Una de ellas fue la exposición del fotógrafo Willy Ronis (1910-2009), otra un bazar de productos gastronómicos franceses, así como un menú original de fusión franco-mexicana, talleres gastronómicos,

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La casa, que tuvo un promedio de 1200 visitantes al día, estuvo decorada con los diseños del ilustrador afincado en México, Bruno Valasse.

La Gran Fiesta Franco-Mexicana continuará hasta finales de noviembre. Más información en: https://mexicofrancia2026.mx/