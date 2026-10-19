México reaviva su diplomacia antifacista con visita de Dinastía Imperial de Etiopía

Llegada de la Familia imperial etíope a México celebra la memoria diplomática, el arte sacro, y la histórica solidaridad entre las dos naciones, señala la UCSJ —

Etiopía Arte del Príncipe 2026 El Auditorio Divino Narciso del Claustro de Sor Juana albergará la conferencia sobre las iglesias rupestres de Etiopía y su patrimonio espiritual. (UCSJ)

A 72 años de la histórica visita de estado del emperador Haile Selassie a la capital del país, la dinastía imperial de Etiopía vuelve a pisar suelo nacional.

El príncipe etíope y artista visual Yisehak Fikre Selassie, bisnieto del legendario monarca, encabezará este martes 20 de octubre a las 18:00 horas una conferencia magistral y la inauguración de su muestra pictórica en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

El regreso de la familia imperial a la CDMX reactiva la memoria de una diplomacia mexicana antifascista y anticolonialista, resignifica una relevante estación del Metro capitalino y tiende puentes culturales con la milenaria tradición de Etiopía.

El príncipe Yisehak Fikre Selassie es acompañado por su esposa, la activista Asqual Teferi, y sus hijas, las princesas Gigi y Lissie, para presentar la ponencia Conversación sobre el arte y las iglesias de Etiopía talladas en roca.

Las autoridades de la UCSJ informnaron que el Museo de la Indumentaria Mexicana del recinto universitario alojará la exposición El arte del príncipe de Etiopía, Yisehak Fikre Selassie, inspirado en las Sagradas Escrituras, integrada con 12 piezas pictóricas que fusionan el misticismo del cristianismoortodoxo africano con el arte moderno.

Trayectoria Plástica, Itinerario del Exilio

Luego de verse forzado a salir de su país de origen debido a la revolución de 1974, Yisehak Fikre Selassie consolidó una formación académica desde el exilio.

Logró graduarse con honores por la Rhode Island School of Design en 1988 y con estudios en la Tyler School of Art and Architecture de Roma, el artista las puertas de galerías de París y Nueva York, han sido abiertas para sus exposiciones.

La crítica internacional reconoce su capacidad para entrelazar la iconografía bíblica con la vanguardia figurativa.

La UCSJ informó que la exhibición abarca distintas etapas de su producción, con obras como Holy Communion (1988) hasta piezas recientes como Jebena.

La iniciativa, impulsada por la Comunidad Rusa A. C. dirigida por Nektariy Karol Hadzhipetropulos, es respaldada por el Gobierno de la Ciudad de México e integrantes del sector privado, para fortalecer la postura diplomacia internacional y cultural de México, señaló la casa de estudios.

Memoria Urbana, Gloriosa Plaza y Estación Etiopía

La presencia de la casa imperial etíope evoca el gesto diplomático de 1954, cuando el emperador Haile Selassie viajó a México para agradecer formalmente la defensa de la soberanía etíope realizada por ladiplomacia mexicana ante la Sociedad de Naciones, tras la invasión de la Italia fascista de Benito Mussolini en 1935.

Durante aquella gira, el monarca inauguró la Glorieta de Etiopía, sitio que hoy ocupa la relevante estación de la Línea 3 del Metro y del Metrobús, que llevan el nombre de ese gran país.

La cabeza de León que es el emblema de la estación del transporte colectivo, alude directamente al “León de Judá”, que en la Biblia se refiere a Cristo; además es el título señorial atribuido a la monarquía etíope, cuya genealogía se vincula tradicionalmente con el rey Salomón y la reina de Saba.

La historia del hijo del rey David, y la reina de Saba es relatada principalmente en la Biblia en el libro 1 Reyes, capítulo 10; y en el de 2ª de Crónicas, capítulo 9.

Con este encuentro académico y pictórico, el Claustro de Sor Juana dijo que también reaviva la memoria urbana de la capital y rinde homenaje a una de las tradiciones espirituales y artísticas más antiguas de la humanidad.

¿Por qué es importante la visita del Príncipe?

Etiopía Metro Familia Real El regreso de la familia imperial etíope a la Ciudad de México reactiva la memoria de una diplomacia mexicana antifascista y anticolonialista, y resignifica una estación del Metro capitalino. (Infobae)

La presencia real etíope adquiere relevancia desde tres planos singulares y trascendentes.

El primero de ellos reivindica la postura de México en 1936, cuando el diplomático Isidro Fabela, acató instrucciones del presidente Lázaro Cárdenas y rechazó ante la Sociedad de Naciones el dominio fascistaitaliano sobre Etiopía, un episodio emblemático de una diplomacia nacional de respeto a las soberanías.

En segudo lugar la visita aviva contexto histórico a un símbolo cotidiano para millones de capitalinos, la estación del Metro y Metrobús “Etiopía / Plaza de la Transparencia”, y su León de Judá, que los ciudadanos miran diariamente posiblemente sin conocer su origen.

Y el tercer plano abre un diálogo cultural y académico en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que recibe una muestra y una conferencia que acercan la tradición hispánica de la Musa Jerónima con el cristianismo ortodoxo y el patrimonio de Lalibela.

Una historia que parece sacada de un cuento, alcanzable para todos este martes 20 de octubre a las 18:00 horas, en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

México reaviva su diplomacia antifacista con visita de Dinastía Imperial de Etiopía