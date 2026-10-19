Oferta cultural de la UNAM del 19 al 25 de octubre de 2026

UNAM La obra “La vida secreta de los viejos”, de Mohamed El Khatib.

Artes visuales

Manifesto

El artista y cineasta alemán Julian Rosefeldt se vale del cine, la instalación y la performance en esta videoinstalación de 13 canales protagonizada por Cate Blanchett. La actriz australiana encarna a una serie de personajes de contextos diversos —una maestra, una presentadora de noticias, una obrera, una titiritera y una persona sin hogar, entre otros— para interpretar fragmentos de manifiestos artísticos de los siglos XX y XXI. Futurismo, dadaísmo, surrealismo, suprematismo, Fluxus y situacionismo, entre otras corrientes, cobran vida en una obra que recupera el espíritu original y provocador de aquellos textos, y plantea una pregunta que no ha envejecido y sigue sin respuesta: ¿puede el arte todavía transformar nuestra manera de mirar el mundo?

Hasta el 6 de diciembre

Martes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm;

jueves | 10 am-8 pm; sábados | 11 am-8 pm;

domingos | 11 am-6 pm

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

muac.unam.mx

$60 (consulte descuentos)

ENTRADA LIBRE a cualquier estudiante

Música

Música de cámara

Quinteto Prisma

Quintetos de Schumann y Brahms

El Quinteto Prisma presenta un recital inspirado en dos figuras fundamentales del romanticismo alemán: Robert Schumann y Johannes Brahms. A través de sus quintetos para piano y cuarteto de cuerdas, el programa explora la riqueza expresiva de un repertorio que combina intensidad, lirismo y diálogo entre los instrumentos. Una oportunidad de apreciar dos aproximaciones distintas a una de las formaciones más representativas de la música de cámara del siglo XIX.

Jueves 22 | 8 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Programa Universitario de Música Actual (PUMA)

Anacrúsax

Los planetas de Trouvère

El cuarteto de saxofones Anacrúsax interpreta Los planetas de Trouvère, del compositor japonés Jun Nagao, obra que toma como punto de partida la célebre suite Los planetas, de Gustav Holst, compuesta entre 1914 y 1917. Concebida originalmente como una adaptación para el Trouvère Quartet, la pieza amplía el metafórico recorrido musical por el universo con tres fragmentos adicionales: “Cometas”, “Plutón” y “La Tierra”. Esta propuesta combina la exploración tímbrica del saxofón con una reinterpretación contemporánea del imaginario cósmico de Holst. Anacrúsax es el único ensamble fuera de Japón que ha interpretado esta composición.

Sábado 24 | 12 pm

Auditorio

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

OFUNAM 90 años

Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM)

Jorge Federico Osorio, piano

Enrique Diemecke, director huésped

La OFUNAM propone un recorrido musical que vincula la escuela clásica de Wolfgang Amadeus Mozart con la música contemporánea mexicana. El programa abre con la obertura de La flauta mágica y continúa con el Concierto para piano núm. 21 en do mayor, en el que participará como solista el reconocido pianista Jorge Federico Osorio. Para la segunda parte, la orquesta interpretará Ínguesu, de Enrico Chapela, obra inspirada en la victoria de México en la Copa FIFA Confederaciones de 1999, y Die Sir E, de Enrique Diemecke. Esta última pieza recupera materiales del Dies irae y los entrelaza con ritmos brasileños y referencias a la tradición musical francesa.

Sábado 24 | 8 pm y domingo 25 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$240*, $160* y $100*

Danza

Each Man Kills the Things He Loves...

(Oscar Wilde In Memoriam)Oscar Ruvalcaba, compañía y dirección

La vida y el ocaso de Oscar Wilde, uno de los máximos escritores de la literatura irlandesa, son la base de esta propuesta coreográfica. Condenado en 1895 a dos años de prisión y trabajos forzados por su homosexualidad, entonces perseguida bajo el cargo de “indecencia grave”, Wilde padeció el derrumbe de su carrera y su reputación. Murió en 1900, tres años después de recuperar la libertad, enfrentando el exilio y muchas dificultades económicas. A partir de su historia, Oscar Ruvalcaba reflexiona sobre la intolerancia, la libertad y el derecho al amor.

Viernes 23 | 7 pm, sábado 24 y domingo 25 | 12:30 am

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Teatro

La vida secreta de los viejos

Mohamed El Khatib, creación y dirección

¿El paso del tiempo significa el final del amor y el deseo? El dramaturgo y director francés Mohamed El Khatib aborda esta pregunta a través de diversos testimonios de personas mayores de distintos orígenes. Con humor, ternura y una mirada alejada de los prejuicios, la obra cuestiona los estereotipos asociados a la vejez y reivindica la vigencia del deseo a lo largo de la vida. A medio camino entre el teatro y el documental, el montaje convierte las vivencias personales en una reflexión colectiva sobre el amor, la soledad y la necesidad de establecer vínculos. Esta producción de Teatro UNAM se llevó a cabo en colaboración con la compañía francesa Zirlib, la coproducción del Instituto Francés de América Latina, el Festival Internacional Cervantino y el Festival CulturaUNAM.

Hasta el 22 de noviembre(Suspende el 1 de noviembre)

Jueves, viernes y sábados | 7 pm; domingos | 6 pm

Teatro Juan Ruiz de Alarcón

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30

Aplican Puntos CulturaUNAM