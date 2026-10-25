El Formalismo Radical

Argenetic Vista expos Wertheim Casa Limantour y Querétaro; abajo, Günther Förg, Untitled, 1994 y Wertheim, Untitled (C1), 2025 y vista “April 2024” en Saenger. (Fotos Eduardo Egea, Saenger y Sotheby’s)

Wertheim / México. Hasta enero 16, Centro de Artes Limantour, Caaal. www.instagram.com/caaal_mx/

Alexander Wertheim (Alemania 1995), en su tercera exposición individual en México, establece un contrapunto entre su exposición, April 2024, en la Galería Saenger, (ver columna Artgenetic, Autoría y Límites del Arte, Jun28, 2024), October 2025 en el Museo de la Ciudad de Querétaro y esta expo donde explora a fondo la retícula.

Artistas históricos que han usado la retícula son, Josef Albers (1888-1976), Agnes Martin (1912-2004), Sol LeWitt (1928-2007), Eva Hesse (1936-70), etc. pero es en Brice Marden (1938-2023), Giorgio Cavallon (1904-89), Bradley Walker Tomlin (1899-1953) o Louise Fishman (1939-2001), y especialmente en otro artista alemán, Günther Förg (1952-2013) —a quien Wertheim supera en simplicidad y pureza gestual— quienes han ampliado la interacción entre gesto y retícula, entre pincelada y composición, entre lo aleatorio e indeterminado y lo metódico; o como señala Eduardo Luque, entre, “estructura y espontaneidad, racionalidad y subjetividad, control y accidente”; siendo el aspecto definitorio radical en Wertheim la reducción al mínimo de sus recursos —lo cual evoca al Radical Painting Group, 70’s-80’s— entre los que Alex explora, el contraste entre diferentes colores que van de múltiples matices a colores primarios y secundarios, así como la incorporación de cualidades matéricas como transparencia y expresividad de escurridas y salpicaduras surgidas de la rápida aplicación de pinceladas y brochazos.

La articulación de la gran simplicidad de los procesos de Wertheim con artistas del pasado y actuales, conlleva una obligada verificación historiográfica en los alcances de sus hallazgos, largo proceso que eventualmente involucrará a tantos críticos y especialistas; ¿Cuál es la pertinencia artística y cultural de un pintor joven como Alexander Wertheim?: La discreta pero clara emergencia de artistas como él implica un relativo regreso a la experimentación formalista pictórica, y que desde el medio mexicano involucra a Wertheim, César Rangel, Robert Janitz, Santiago Merino, Dennis Miranda, Mark Hagen, Willy Kautz, Antonio de la Rosa, Berta Kolteniuk, etc. Ante la decadencia de mucha pintura del siglo XXI, ¿No queda más que experimentar rigurosamente buscando hallar las escasas innovaciones estéticas y formales que no fueron descubiertas por la pintura del siglo XX?.

IG: @egea.eduardo