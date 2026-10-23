Especialistas de Iberoamérica se reúnen en Guadalajara para avanzar hacia una nueva definición de patrimonio cultural

Patrimonio. Entre los objetivos de la jornada destacan la identificación de principios comunes para una visión renovada del patrimonio cultural.

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), en colaboración con la Secretaría deCultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología eHistoria (INAH) y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacionalpara el Desarrollo (AECID), celebraran estos 22 y 23 de octubre de 2026 la II Jornada de Especialistas para Avanzar hacia una Nueva Definición dePatrimonio Cultural desde Iberoamérica, que tendrá lugar en la Casa ITESO Clavijero del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, en Jalisco.

La jornada reune presencial y virtualmente a especialistas, responsablesinstitucionales, académicas y académicos de diversos países iberoamericanos (Chile,Cuba, El Salvador, España, México, Paraguay y Portugal), con el propósito decontinuar el proceso de reflexión y construcción colectiva orientado a renovar lacomprensión del patrimonio cultural desde una perspectiva contemporánea, inclusivay acorde con los desafíos que enfrentan nuestras sociedades.

Este encuentro da continuidad a la I Jornada de Especialistas, celebrada en LaAntigua, Guatemala, en diciembre de 2025, donde se inició un amplio diálogoregional sobre la necesidad de actualizar los marcos conceptuales del patrimoniocultural, incorporando nuevas dimensiones vinculadas con la memoria colectiva, lossaberes tradicionales, las culturas vivas, la diversidad cultural, la transformacióndigital, la sostenibilidad y la participación de las comunidades en los procesos depreservación y valorización del patrimonio.

Asimismo, la reunión de Guadalajara permitirá analizar los resultados de las consultasdesarrolladas durante los últimos meses con especialistas, instituciones culturales,organizaciones de la sociedad civil y gestores patrimoniales de toda la región.

Entre los objetivos de la jornada destacan la identificación de principios comunes para una visión renovada del patrimonio cultural, el fortalecimiento de la Red Iberoamericanade especialistas creada en este proceso y la definición de orientaciones para futuraslíneas de cooperación regional.

La realización de estas jornadas responde al mandato adoptado por la XXIIConferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura, queencomendó avanzar en una propuesta regional de actualización conceptual delpatrimonio cultural desde una perspectiva iberoamericana.Los trabajos desarrollados en Guadalajara contribuirán al fortalecimiento de lacooperación cultural iberoamericana, reafirmando el compromiso de la región con lacultura como motor de desarrollo sostenible, cohesión social e integración.

La SEGIB y el INAH agradecen el apoyo del ITESO, Universidad Jesuita deGuadalajara y de las instituciones colaboradoras, así como la participación de las y losespecialistas que aportan su experiencia a este esfuerzo colectivo para pensar el futurodel patrimonio cultural en Iberoamérica