“El eterno retorno”, de Manuel Rocha, es un acercamiento al tiempo, el azar y lo sonoro

Muestra. Algunas de las piezas de la muestra del artista y compositor Manuel Rocha Iturbide.

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) presenta la exposición El eterno retorno del artista y compositor Manuel Rocha Iturbide, que podrá visitarse a partir del próximo 24 de octubre en el Piso 2 del recinto.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Rocha Iturbide ha desarrollado investigaciones y procesos creativos en los que convergen distintos lenguajes artísticos. Su producción comprende escultura, objeto, instalación, fotografía, composición y tecnología, a través de los cuales explora las posibilidades del sonido, la materia y la percepción.

Manuel Rocha Iturbide ha contribuido a ampliar las posibilidades de la creación artística en México, al explorar el sonido, los objetos y la tecnología desde nuevas perspectivas. Con esta exposición, el Museo de Arte Carrillo Gil reconoce una trayectoria pionera y da visibilidad a formas de experimentación que han enriquecido nuestro arte contemporáneo. Desde el INBAL impulsamos que estos lenguajes y sus creadores tengan presencia en los espacios públicos dedicados al arte.

Para el Museo de Arte Carrillo Gil, esta exposición permite revisar el pensamiento y la obra de Rocha Iturbide en un espacio marcado por su interés en la exploración y la experimentación artística, donde el campo sonoro ha desempeñado un papel clave en la configuración del arte contemporáneo.

Muestra. El artista y compositor Manuel Rocha Iturbide con una de sus obras.

Bajo la colaboración curatorial de Guillermo Santamarina, El eterno retorno reúne trabajos emblemáticos realizados entre 1987 y 2023, que permiten a las y los visitantes aproximarse a los procesos creativos que han acompañado la producción de Rocha Iturbide a lo largo del tiempo. Entre estos se encuentran la dislocación de los objetos, la resignificación de los materiales, la tensión entre orden y azar, así como la repetición entendida como principio de variación.

La exposición aborda también el concepto del tiempo, un tema persistente en el trabajo del artista, a través de piezas que buscan prolongar la vida y ampliar las posibilidades de objetos e instrumentos musicales. En sus obras, estos objetos transformados, adquieren nuevas funciones y propiedades, modificando la relación entre la obra y el espacio que la contiene.

Ejemplo de ello es la pieza Techno in vitro (1998) en la que un reproductor portátil de cassettes y sus audífonos (artefactos ya en desuso), permanecen dentro de un frasco de vidrio cerrado, desde donde se alcanza a escuchar una mezcla de música techno que evoca al ruido del transporte urbano.

De esta manera, las piezas invitan a acercarse a ellas desde distintas formas de percepción. La escucha y la dimensión material adquieren un papel relevante junto con la mirada, y permiten plantear otras maneras de recorrer y experimentar la exposición.

La muestra El eterno retorno. Manuel Rocha Iturbide permanecerá abierta al público hasta el 28 de marzo de 2027, en el Piso 2 del recinto ubicado en Avenida Revolución núm. 1608, colonia San Ángel, Ciudad de México. El horario de visita es de martes a domingo, de 10 a 18 horas.