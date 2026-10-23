“El eterno retorno”, de Manuel Rocha, es un acercamiento al tiempo, el azar y lo sonoro

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) presenta la exposición El eterno retorno del artista y compositor Manuel Rocha Iturbide, que podrá visitarse a partir del próximo 24 de octubre en el Piso 2 del recinto.
Con una trayectoria de más de tres décadas, Rocha Iturbide ha desarrollado investigaciones y procesos creativos en los que convergen distintos lenguajes artísticos. Su producción comprende escultura, objeto, instalación, fotografía, composición y tecnología, a través de los cuales explora las posibilidades del sonido, la materia y la percepción.
Manuel Rocha Iturbide ha contribuido a ampliar las posibilidades de la creación artística en México, al explorar el sonido, los objetos y la tecnología desde nuevas perspectivas. Con esta exposición, el Museo de Arte Carrillo Gil reconoce una trayectoria pionera y da visibilidad a formas de experimentación que han enriquecido nuestro arte contemporáneo. Desde el INBAL impulsamos que estos lenguajes y sus creadores tengan presencia en los espacios públicos dedicados al arte.
Para el Museo de Arte Carrillo Gil, esta exposición permite revisar el pensamiento y la obra de Rocha Iturbide en un espacio marcado por su interés en la exploración y la experimentación artística, donde el campo sonoro ha desempeñado un papel clave en la configuración del arte contemporáneo.
Bajo la colaboración curatorial de Guillermo Santamarina, El eterno retorno reúne trabajos emblemáticos realizados entre 1987 y 2023, que permiten a las y los visitantes aproximarse a los procesos creativos que han acompañado la producción de Rocha Iturbide a lo largo del tiempo. Entre estos se encuentran la dislocación de los objetos, la resignificación de los materiales, la tensión entre orden y azar, así como la repetición entendida como principio de variación.
La exposición aborda también el concepto del tiempo, un tema persistente en el trabajo del artista, a través de piezas que buscan prolongar la vida y ampliar las posibilidades de objetos e instrumentos musicales. En sus obras, estos objetos transformados, adquieren nuevas funciones y propiedades, modificando la relación entre la obra y el espacio que la contiene.
Ejemplo de ello es la pieza Techno in vitro (1998) en la que un reproductor portátil de cassettes y sus audífonos (artefactos ya en desuso), permanecen dentro de un frasco de vidrio cerrado, desde donde se alcanza a escuchar una mezcla de música techno que evoca al ruido del transporte urbano.
De esta manera, las piezas invitan a acercarse a ellas desde distintas formas de percepción. La escucha y la dimensión material adquieren un papel relevante junto con la mirada, y permiten plantear otras maneras de recorrer y experimentar la exposición.
La muestra El eterno retorno. Manuel Rocha Iturbide permanecerá abierta al público hasta el 28 de marzo de 2027, en el Piso 2 del recinto ubicado en Avenida Revolución núm. 1608, colonia San Ángel, Ciudad de México. El horario de visita es de martes a domingo, de 10 a 18 horas.