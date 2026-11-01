México Deslumbra al mundo con su Arte, Calidez y Servicio en el Gran Premio F1 de la CDMX

La Fórmula 1 es una competencia deportiva y la plataforma perfecta para demostrar la excelsitud del servicio, el arte vivo de nuestras tradiciones y la máxima de dar siempre “un esfuerzo más” —

Gran Premio F1 CDMX 2026 La alianza entre la F1 y Disney sorprendió a los asistentes con la exhibición de un vehículo aerodinámico tapizado en su totalidad con flores tradicionales de cempasúchil. (Paola García Rey)

El Gran Premio Fórmula 1 Ciudad de México trasciende la máxima exigencia deportiva para erigirse como una singular plataforma global de difusión turística, donde la riqueza del arte, la cultura y la identidad mexicana brillan con fuerza ante los ojos del mundo entero.

Desde el primer día de prácticas hasta este domingo de carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, quedó de manifiesto que este evento moviliza a los monoplazas más veloces del planeta, y proyecta con orgullo la creatividad, calidad, calidez del servicio y talento de los artesanos, emprendedores y trabajadores mexicanos.

En este escenario de distinción, empresas como Santander México sobresalieron por la excelsitud, el cuidado de los detalles y la calidez inigualable entregada a sus invitados en su exclusiva zona de Hospitality, para reafirmar la confianza en México y el compromiso del sector privado con el prestigio nacional.

Velocidad y Vanguardia Plástica

El arte está presente en el Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México 2026, que desde el pasado 30 de octubre y hasta este 1° de noviembre vibra a través de distintas intervenciones y exposiciones que fusionan la velocidad con el arte y la cultura.

La Majestuosa “F1 Column”

Gran Premio F1 CDMX Arte 2026 La "F1 Column", del artista mexicano Aldo Chaparro. (Paola García Reyna)

Obra de Aldo Chaparro en exhibición desde el 30 de octubre hasta este 1° de noviembre de 2026, durante el Gran Premio F1 de la Ciudad de México, en colaboración con Colectivo ADN y El Arte del Gran Premio.

Realizada en acero inoxidable con pintura electrostática roja, la obra establece un diálogo entre la investigación del artista sobre forma y materia, y el universo del automovilismo.

Con dos metros de altura, “F1 Column” articula una estructura vertical de planos geométricos cuyo acabado rojo reflectante incorpora la luz y las imágenes del entorno.

La percepción de la pieza cambia conforme el espectador se desplaza; sus superficies producen reflejos que modifican la lectura del volumen y su relación con el espacio.

Cascos Artísticos de Pilotos

Como es tradición en el Gran Premio de la CDMX, varios pilotos lucen diseños de cascos especiales creados en colaboración con artistas y artesanos mexicanos, incorporando elementos de la cultura local, el Día de Muertos y el folclore.

Tres de ellos sobresalieron por el diseño, significado y honra a la festividad mexicana; Sergio Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez diseñó el casco más significativo de su trayectoria para celebrar el hito histórico de alcanzar 300 carreras disputadas en la Fórmula 1.

Gran Premio F1 CDMX 2026 El casco conmemorativo de Sergio “Checo” Pérez por sus 300 carreras en F1 lució detalles Teotihuacanos, simbología azteca y la efigie de Quetzalcóatl en honor al arte mexicano. (Gerardo González Acosta)

Fue producido en colaboración creativa con General Motors y Cadillac, con un lienzo para el orgullo nacional; está inspirado en la mítica de Teotihuacán y la icónica obra pictórica de Diego Rivera, teniendo como protagonista la figura de Quetzalcóatl que envuelve la estructura cefálica junto a estilizadas grecas aztecas y detalles del calendario azteca.

Además emplea una elegante base blanca con acabados en negro y gris que hacen resaltar el verde, blanco y rojo de la bandera nacional en la parte superior; como detalle simbólico lleva grabado de manera prominente el número 300 en los costados, conmemorando su histórica cifra dentro de la máxima categoría.

El piloto asturiano Fernando Alonso optó por el misticismo de la Calavera.

El bicampeón mundial es uno de los deportistas más queridos por la afición mexicana, y este año decidió reciprocar con un casco completamente dedicado a las festividades nacionales de nuestra tradición.

Gran Premio F1 CDMX 2026 El casco del bicampeonato Fernando Alonso, y su aprecio por las festividades mexicanas. (Sports Ilustrated)

Su diseño integra en la zona posterior del casco una sobresaliente calavera decorada con motivos geométricos, al estilo tradicional del Día de Muertos.

Por otra parte, el piloto madrileño Carlos Sainz implementó un diseño abundante en color con un caso donde prima la combinación tricolor, con adaptación de la identidad visual de su indumentaria de fin de semana, para conectar con la atmósfera festiva y la pasión de las tribunas del circuito de la capital del país.

Tradición y Posadas en el Paddock

Una de las postales más icónicas de este fin de semana es el pasillo de bienvenida en el majestuoso Paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Paddock es una zona exclusiva dentro del circuito de la Fórmula 1.

Es el lugar de reunión de pilotos, equipos, prensa e invitados con acceso VIP; aunque es una zona de trabajo donde el personal técnico y los mecánicos se preparan para la carrera, también es un espacio de glamour y networking, dada la oportunidad para convivir con celebridades y personalidades empresariales y deportivas.

Gran Premio F1 CDMX 2026 En el Paddock de la Fórmula 1 son construidas grandes historias de oportunidades y convivencia desde la cultura, el deporte y los negocios. (Gerardo González Acosta)

Las Catrinas, de José Guadalupe Posadas, y los altares del Autódromo transformaron la zona de Hospitalidad en una auténtica fiesta cultural mexicana, donde los pilotos y miembros de las escuadras quedan gratamente sorprendidos al descubrir la tradición nacional.

En tanto los deportistas avanzaron hacia sus escuadras y autos, las magníficas Catrinas les obsequiaron radiantes flores individuales de cempasúchil.

Losn pilotos Fernando Alonso, George Russell y Charles Leclerc fueron captados recibiendo el detalle con asombro y sonrisas, haciendo suyo el folclore local.

El Gran Premio de la CDMX integró con un fuerte sello de Michoacán; escuderías como Ferrari y Mercedes-Benz mostraron en sus redes sociales Catrinas inspiradas en la artesanía de Santa Clara del Cobre y la cultura purépecha.

El lujoso Paddock de la F1 exhibió una instalación en ocasión del Día de Muertos, con altares que honraron la memoria de pilotos y figuras que dejaron una huella en el automovilismo.

El homenaje incluye a los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, dos de los nombres que dan identidad al Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de la Ciudad de México.

El altar incluye referencias a Enzo Ferrari, fundador de la escudería italiana que lleva su apellido y una de las figuras asociadas con la historia de la Fórmula 1.

El Monoplaza de Disney en F1

Gran Premio F1 CDMX 2026 El Monoplaza de Disney da la bienvenida a la entrada del Autódromo Hermanos Rodriguez. (Paola garcía Reyna)

Como parte de una colaboración especial, la F1 y Disney presentaron una experiencia interactiva pop-up que incluye un espectacular monoplaza adornado con miles de flores de cempasúchil.

La estructura del auto de carreras fue tapizada con el vibrante color naranja de la flor tradicional mexicana, entrelazando la aerodinámica de la máxima categoría con el simbolismo prehispánico que “guía las almas en estas fechas”.

Intervenciones urbanas y colaboraciones

Artistas visuales como Yim Miyaki y diversas galerías locales participan con proyectos temáticos que conectan el automovilismo con la identidad mexicana y el arte contemporáneo en distintos puntos de la CDMX.

Nuevamente, lo mejor de México para el Mundo

El Gran Premio Fórmula 1 de la CDMX no es solo una carrera de carros, sino una oportunidad para mostrar al mundo lo mejor de México.

En el primer y segundo día de prácticas de los autos y pilotos más veloces del planeta, el país, su gente, tradiciones, y servicios así lo demostraron.

Mientras los deportistas del volante dominaban las prácticas libres y lepearon su lugar de salida en el Gran Premio de la CDMX, en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, afuera empresas, emprendedores, prestadores de servicios, y trabajadores ganaban la presea de calidad y calidez en lo que ofrecen y hacen, al magnífico estilo de la F1.

Gran Premio F1 CDMX 2026 El Monoplaza instalado en la estación "Ciudad Deportiva", de la Línea 9 del Metro capitalino, enciende la emoción a los asistentes que se trasladaron al Autodimo en este Sistema de Transporte. (Gerardo González Acosta)

Incluso desde la estación “Ciudad Deportiva” de la Línea 9 del Metro capitalino, los empleados del sistema de transporte muestran su mejor versión con la réplica de un monoplaza instalado por la empresa ISA, y una ambientación que enciende los motores de la emoción a los usuarios, quienes vieron al mismo Adrián Ruvalcaba Suárez, titular del organismo, tomarse fotos con su “escuadra” la noche del viernes.

Llegar al GPF1 por la Línea 9 del Metro CDMX es una decisión eficiente por la rapidez, comodidad, economía y seguridad del servicio, frente a los tiempos de traslado vial y costos de estacionamiento afuera del Autódromo.

Es un estilo de hacer las cosas, de conscientizarte que la Fórmula 1 significa excelencia en lo que haces, dar el extra para quien viene a trabajar disfrutar o a disfrutar; es mostrar que México es de lo mejor, señaló José Reyes, emprendedor.

Santander Destaca en su Hospitalidad

De las marcas que sobresalen en el escenario excelso de la F1, sin duda relumbra Santander México, que montó una sección de Hospitalidad para sus clientes, amigos y aliados, a quienes hace sentir que son lo más importante.

La zona comunica la excelencia en el servicio del banco, de sus ejecutivos y servicios; ya se había hecho sentir en el FanFest que montó para el Mundial de Futbol en el Campo Marte de la CDMX, y ahora repitió la dosis de calidez.

Cuando los asistentes no están en su grada, acceden a esta exclusiva hospitalidad diseñada para aumentar la emoción y adrenalina de la carrera, con el sello de un ambiente excelso, único, donde cada detalle estimula la experiencia al máximo mientras es disfrutado un servicio, alimentos y bebidas premium, al estilo de la Fórmula 1.

El Fruto del Visionario Sandalio Sainz de la Maza

En el contexto histórico, es importante recordar que México pasó 16 años sin Fórmula 1.

El Gran Premio de 1970 terminó en caos: miles de aficionados se agolparon a la orilla de la pista y pusieron en riesgo a pilotos y espectadores.

La categoría se fue y no volvió hasta 1986; recuperarla exigía remodelar el autódromo y reconstruir la confianza internacional.

Sandalio Sainz de la Maza El Profesor Sandalio Sainz de la Maza fue un incansable promotor del Deporte en México, visionario y coautor de la Ley federal en la materia. A él se debe el retorno de la F1 a la CDMX. (Fundación Sandalio Sainz de la Maza)

Sandalio Sainz de la Maza contó a este reportero en 2019 mientras lo entrevistaba en su oficina del Gimnasio para los Trabajadores del Metro, que cuando fungió como director general de Promoción Deportiva del entonces Departamento del Distrito Federal, el presidente Miguel de la Madrid lo envió al Gran Premio de Mónaco con el encargo de negociar el regreso de la excelsa carrera; para ello viajó con los empresarios Julián y José Abed.

El profesor Sainz de la Maza narró que las autoridades del Distrito Federal aportaron las instalaciones del autódromo mientras que los empresarios la inversión para el negocio y promoción turística de la CDMX.

El resultado de ese trabajo es historia; el 12 de octubre de 1986, Ayrton Senna logró la pole position, pero el ganador fue Gerhard Berger con Benetton-BMW: su primera victoria en la F1 y la primera de su equipo; Alain Prost y Senna completaron el podio.

México siguió en el calendario hasta 1992 y volvió en 2015.

Sandalio Sainz de la Maza fue un hombre visionario, talentoso, muy trabajador, apasionado del deporte y la Educación Física, sensible, directo y orientado al desarrollo de las personas.

En 1985 recibió el Premio Nacional del Deporte; como Diputado federal, de los que sí trabajan, impulsó la Ley en la materia y sensibles mejoras públicas para el deporte amateur y profesional.

Era común escucharle decir una de sus frases favoritas, “un esfuerzo más”; otra fue “las matemáticas poco importan si no se practica el deporte”.

El Profesor Sandalio partió de este plano el 22 de marzo de 2021, a consecuencia de una bacteria que destruyó su vida pero no su gran legado, que merece ser recordado y honrado, en la F1 de la CDMX, por cada servicio que sea prestado para este importante evento.

México Deslumbra al mundo con su Arte, Calidez y Servicio en el Gran Premio F1 de la CDMX