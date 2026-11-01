A México le hace falta más poesía, es baluarte frente a Inteligencia Artificial: Wolfson

La poesía representa un lugar único donde esa lengua común se renueva y se afina, Seminario de Cultura Mexicana y UDLAP anuncian Festival de Poesía 2026 —

UDLAP Wolfson El Mtro. Gabriel Wolfson Reyes subrayó que la lectura de poesía en las aulas fortalece el desarrollo humano e intelectual de los jóvenes frente a los entornos automatizados. (Seminario de Cultura Mexi)

A México y a sus habitantes definitivamente les hace falta más poesía, afirmó Gabriel Wolfson Reyes, profesor de la Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP).

“Frente al avance de tecnologías automatizadas, la poesía se mantiene como uno de los discursos más reacios e inimitables por la Inteligencia Artificial”, expresó el distinguido participante del próximo Festival de Poesía 2026.

Dijo que el evento organizado por el Seminario de Cultura Mexicana (SCM) y la UDLAP, del 4 al 6 de noviembre en la ciudad de Puebla.

Wolfson Reyes reflexionó en exclusiva con Crónica sobre el papel del género lírico en el país y el valor que tiene para las infancias y juventudes.

“Dado que el lenguaje nos atraviesa diariamente en todos los aspectos de la vida, la poesía representa un lugar único donde esa lengua común se renueva, se afina, se aloca y delira”, comentó.

Añadió que los padres y maestros deberían estimular la lírica contemporánea en los estudiantes de Educación Básica y Media Superior, incluso si no muestran inclinación o vocación literaria, por su valor formativo integral y carácter profundamente humano, una razón de peso para promover una mayor presencia de la poesía en la sociedad.

Poesía, Experiencia Deliciosa

Explicó que “encontrar la poesía adecuada para cada persona es una experiencia deliciosa, placentera y estimulante; privarse de leerla es equivalente a perderse de disfrutar cosas deliciosas en la vida”.

También se refirió al resguardo de la memoria de la lengua que atesora la poesía desde el recuerdo de nuestro idioma y nuestras lenguas, de una manera viva, rica, juguetona y musical.

Wolfson Reyes se refirió enseguida a la importancia de la lectura porque “si bien se requiere que se escriba poesía, es igualmente necesario que existan lectores que alimenten y mantengan viva esa relación con la lengua”.

Para ello, explicó que el Festival de Poesía 2026 conmemorará las obras fundamentales de Jaime Reyes Ricardo Castillo, y rendirá homenaje a José Carlos Becerra.

Informó que el programa incluirá mesas redondas, maratones de lectura, talleres infantiles y la presentación de libros inéditos para reunir a múltiples generaciones de escritores y especialistas para analizar la vigencia de la poesía mexicana contemporánea.

Poesía de los Setenta

Adelantó que el programa del Festival de Poesía 2026 contempla diversas actividades a lo largo de los tres días del 4 al 6 de noviembre, distribuidas entre el Auditorio Julio Penagos de la UDLAP, en San Andrés Cholula, y la Capilla del Arte, en el Centro Histórico poblano.

El Maestro Gabriel Wolfson Reyes explicó al reportero que el eje central de esta edición del festival gira en torno a la poesía mexicana de los años setenta.

Específicamente el evento conmemora los 50 años de la publicación de dos libros clave, de 1976; El pobrecito señor X, de Ricardo Castillo, e Isla de raíz amarga, insomne raíz, de Jaime Reyes.

Resaltó que aunque en su momento eran obras de autores muy jóvenes, “a lo largo de estas cinco décadas han cobrado aún mayor vigencia y relevancia entre las nuevas generaciones”.

Añadió que “se rinde homenaje así a este destacado poeta de los años 70 cuya vida concluyó trágicamente a temprana edad, mediante una mesa de diálogo y la presentación de dos libros inéditos de su autoría”.

Dijo que el Festival de Poesía 2026 reunirá las figuras consagradas de la época junto a poetas nacidos décadas después, para explorar cómo la diversidad de voces actuales reacciona y dialoga con la tradición poética de los 70.

Descentralización Cultural

Wolfson Reyes profundizó con Crónica en aspectos clave sobre la organización, los autores invitados y el estado actual de la poesía en México.

Sobre la descentralización de la vida cultural, explicó que esta segunda edición del festival es trasladada a Puebla para responder a la intención del Seminario de Cultura Mexicana para “sacar las actividades de la Ciudad de México y descentralizar la oferta cultural del país”.

Enseguida mencionó al equipo detrás de la concepción del evento y detalló que el programa fue diseñado en conjunto por una fuerza humana de trabajo integrada por Hernán Bravo Varela, director del Periódico de Poesía de la UNAM; Fernando Hernández, del SCM, y él mismo.

El pobrecito señor X, Historia y Vigencia

Posteriormente reveló que la primera edición de este poemario de Ricardo Castillo en 1976 “fue un folleto muy modesto publicado en Guadalajara, Jalisco, con escasa circulación, pero ganó gran proyección cuando David Huerta lo descubrió y promovió su pronta reedicón”.

Afirmó que, a diferencia de otros libros famosos de esa época que han perdido vigencia, las obras de Castillo y Jaime Reyes siguen siendo plenamente legibles y relevantes para las generaciones nacidas en los años 2000.

El Maestro Wolfson Reyes explicó que buscaron reunir a autores nacidos en distintas épocas, con la presencia de poetas muy jóvenes como Lucía Ortuño “de veintitantos años, o Nick Toxqui , de 31 años”.

También señaló la diversidad estética del programa, citó el contraste entre la propuesta reciente de Juan Carlos Bautista, con Loca de antes, y la poesía de corte experimental y político de Hugo García Manríquez.

Comentó que “la poesía no depende de las grandes editoriales comerciales, sino de circuitos artesanales, independientes y de la tradición universitaria”.

Valoró que entre los poetas existe una dinámica más horizontal, ligera y generosa, donde prima el deseo de compartir la obra sin tanto celo por la propiedad intelectual o el beneficio económico.

UDLAP Festival de Poesía 2026 El encuentro literario conmemorará los 50 años de obras emblemáticas de la década de los setenta y rendirá homenaje al poeta José Carlos Becerra mediante la presentación de textos inéditos. (UDLAP)

El programa comenzará el miércoles 4 de noviembre con la inauguración oficial y un maratón de lectura en el que participarán los invitados al festival, quienes compartirán un poema cada uno.

El jueves 5 de noviembre será implementada una mesa redonda sobre Isla de raíz amarga, insomne raíz, con la participación de Roberto Cruz Arzábal y Nora Cruz Flores, bajo la moderación de Hernán Bravo Varela.

Ese mismo día, Ignacio Ruiz Pérez, Virginia Aguirre y Francisco Magaña participarán en una mesa dedicada a José Carlos Becerra, que incluirá la presentación de dos libros del autor, detalló el maestro.

Dijo que la jornada también contará con lecturas poéticas y un taller de poesía para infancias dirigido a estudiantes, impartido por Luis Eduardo García.

El viernes 6 de noviembre, el programa continuará con la mesa redonda “La poesía mexicana de los años setenta. Tres miradas personales”, con la participación de Julio Eutiquio Sarabia, Hugo García Manríquez y Tedi López Mills, con el propio Gabriel Wolfson Reyes como moderador.

A esto serán sumadas nuevas lecturas de poesía con la participación de López Mills, Rodrigo Flores Sánchez, Ricardo Cázares, Inti García Santamaría y Lucía Ortuño, entre otros autores invitados.

El festival concluirá con la mesa de aniversario dedicada a El pobrecito señor X, en la Capilla del Arte, expresó.

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