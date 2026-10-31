Del terror a las leyendas: cuatro rutas literarias para explorar el misterio y la memoria

La literatura ofrece un espacio único para reflexionar sobre la muerte, el recuerdo y lo sobrenatural. Los libros permiten conectar con las emociones y la imaginación, desde relatos que erizan la piel hasta las narraciones que rescatan el folklore hasta los procesos del duelo.

Terror y horror sobrenatural:

Las casas embrujadas, los fantasmas, las maldiciones y las criaturas sobrenaturales siguen siendo elementos centrales de la literatura de terror. Obras como It (Eso), de Stephen King; Drácula, de Bram Stoker, y La llamada de Cthulhu, de H. P. Lovecraft, permiten explorar distintas formas de entender el miedo y lo desconocido.

Leyendas mexicanas y folklore:

Las historias de La Llorona, las brujas, los aparecidos y los pueblos encantados ofrecen una conexión directa con el imaginario popular mexicano. Los relatos tradicionales y las narraciones inspiradas en la mitología prehispánica, incluido el Mictlán, permiten acercarse a las representaciones culturales del inframundo y a las distintas maneras en que las sociedades han explicado la muerte.

Fantasía oscura y mundos sobrenaturales:

Para quienes prefieren combinar magia, criaturas fantásticas y misterio, la fantasía oscura ofrece universos donde lo sobrenatural se mezcla con conflictos humanos. Las sagas, los libros ilustrados y las ediciones especiales también pueden resultar atractivos para quienes buscan nuevas lecturas o regalos durante esta temporada. Entre las opciones se encuentra Kingdom of the Wicked, de Kerri Maniscalco.

Duelo, memoria y vínculos familiares:

El Día de Muertos también abre espacio para historias más reflexivas sobre la pérdida, el recuerdo y la permanencia de los afectos. Libros como El pequeño libro del duelo ofrecen una aproximación distinta a la muerte, desde la comprensión emocional y el acompañamiento, más allá del terror y lo sobrenatural.

“En el Día de Muertos, la literatura nos permite explorar la muerte y la memoria desde distintas perspectivas: desde el misterio y las leyendas que forman parte del imaginario mexicano hasta las historias que nos ayudan a reflexionar sobre la pérdida y los vínculos familiares. En Buscalibre queremos invitar a los lectores a descubrir nuevas historias y autores, y a encontrar en los libros una forma de conectar con las tradiciones, la imaginación y las emociones que hacen de esta fecha una celebración tan especial para México”, afirma Andrés Baldrich Country Manager de Buscalibre México.