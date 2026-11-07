Cenart estrenará la obra”Duelo”, de Cecialia Appleton

Danza. La coreografía, con un elenco de tres intérpretes, aborda y revela diferentes momentos del tránsito emocional que vive una mujer que mantiene un diálogo consigo misma ante la pérdida del ser amado. (manu)

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) será sede del estreno de la obra Duelo que, a cargo de la compañía Contradanza y bajo la dirección de Cecilia Appleton, es una propuesta de danza contemporánea que nos invita a presenciar el proceso de la pérdida de un ser amado.

La coreografía, con un elenco de tres intérpretes, aborda y revela diferentes momentos del tránsito emocional que vive una mujer que mantiene un diálogo consigo misma ante la pérdida del ser amado que ya no está presente, lo cual la lleva a cuestionarse su propia existencia transitando por senderos de duda y dolor.

Así, hasta que la protagonista decide emprender un viaje al subconsciente para conectar con esas partes de ella que la vinculan con su otredad y con un ente que la ayuda a atreverse a vivir la negación de lo que evita y la invita a atravesar sus dudas ante el duelo.

Esta pieza se plantea desde la sinergia de un proceso creativo que dialoga con la composición dancística, la propuesta sonora y la identidad visual a partir del abordaje creativo basado en los principios de la Dramaturgia de Acción que es el método de montaje que utiliza la dirección para definir el rumbo coreográfico, en unión con las bases que expone la psicología del pensamiento mágico a través de su creencia y estado imaginativo que lleva a la persona a conectar con hechos no reales.

El enlace con la constante escucha y el reconocimiento propio que cada bailarina aporta al proceso creativo, logra compartir una propuesta coreográfica que se nutre de la interdisciplina para generar un ambiente que permita a las personas asistentes habitar íntimamente un territorio de reconocimiento propio.

Duelo es una pieza realizada gracias al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales 2026 y su elenco está conformado por la propia Cecilia Appleton, además de Melissa Castro y Aislinn Jiménez o Rosa Villanueva.

Cabe destacar que Cecilia Appleton, como coreógrafa y directora artística de Contradanza, ha creado más de 100 coreografías y desarrollado una estética poética del cuerpo que de distingue por el manejo del objeto, las metáforas corporales y el trabajo colaborativo con artistas de otras disciplinas. Ha sido galardonada con diferentes distinciones como la Medalla Bellas Artes 2015 y el XXVIII Premio José Limón por su destacada labor como creadora escénica.

Duelo tendrá su temporada de estreno del 19 al 29 de noviembre en el Teatro Raúl Flores Canelo, con funciones jueves y viernes, a las 20:00 h; sábados, a las 19:00 h; y domingos, a las 18:00 h. La entrada tiene un costo de 180 pesos, con promoción 2x1 los miércoles en compra en línea a través de cenart.comprarboletos.com y los viernes en taquillas. Más información en la página cenart.gob.mx.