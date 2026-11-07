La SAPS inaugura ciclo Cuerpo Climático; ofrece sus tres primeras exposiciones

Muestras. Una de las piezas en exhibición en la SAPS. (INBAL)

La Galería de Arte Público Siqueiros (SAPS) presenta un nuevo ciclo de exposiciones bajo la línea de investigación curatorial Cuerpo Climático, un marco de investigación que orienta su programa 2026–2027 y funciona como punto de partida para abrir nuevas preguntas y ampliar perspectivas a lo largo del ciclo.

“En la Sala de Arte Público Siqueiros, tres exposiciones distintas se encuentran para poner en diálogo el legado de Siqueiros con las preguntas del arte contemporáneo sobre el cuerpo, la identidad y el tiempo. Esa convivencia de miradas convierte al espacio público en un lugar de intercambio y nuevas lecturas, donde públicos diversos pueden acercarse al arte desde distintas perspectivas”, señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

A partir de esta perspectiva, el nuevo ciclo reúne proyectos que abordan distintas formas de relación entre cuerpo, identidad, materia y territorio. Las exposiciones establecen diálogos con la obra de David Alfaro Siqueiros y las prácticas de artistas contemporáneos, para explorar cómo estas relaciones se construyen y transforman en distintos contextos históricos, sociales y ambientales.

En el Vestíbulo se presenta la exposición Siqueiros Situado, curada por Rodrigo Torres, que constituye la segunda entrega de una serie de exposiciones de pequeño formato concebidas como gabinetes documentales y vinculadas con el proyecto de organización, clasificación y registro del Fondo David Alfaro Siqueiros.

La exposición parte de una relectura del texto Diego Rivera, pintor “Mexican Curious”, escrito por Siqueiros durante su autoexilio en Taxco, en 1931, para revisar las relaciones entre imperialismo, turismo y consumo de lo mexicano. Reúne El Danzante, realizado por Siqueiros durante su último periodo de reclusión en Lecumberri; un archivo fotográfico sobre danzantes en espacios públicos durante la década de 1960, y obras contemporáneas de Edgar Orlaineta y Marco Rountree. En conjunto, estos materiales permiten examinar la construcción y circulación de imágenes de lo mexicano, así como los procesos mediante los cuales los objetos y las representaciones adquieren valores simbólicos y económicos dentro de redes culturales y comerciales.

En el Cubo se presenta Paladio | Palladium - Azteca de plata | Aztec of silver, de Cristóbal Gracia, proyecto concebido específicamente para este espacio y curado por Paola Santos Coy. La propuesta articula video, intervenciones murales, objetos escultóricos y material de archivo a partir de la figura del Azteca de Plata, personaje que a principios de este siglo protagonizaba un espectáculo nocturno en la discoteca Palladium de Acapulco.

Caracterizado como un guerrero prehispánico de piel plateada, el personaje conjugaba referencias a un pasado idealizado con imaginarios provenientes de la ciencia ficción, los videojuegos y el cómic. Al trasladar esta figura del espectáculo al espacio expositivo, Gracia examina los mecanismos mediante los cuales se construyen, reproducen y transforman los relatos de identidad. El proyecto incorpora, además, una investigación realizada en el Centro de Investigación y Documentación Siqueiros (CIDS), donde el artista consultó materiales del archivo fotográfico, hemerográfico y documental de Siqueiros.

En la Galería se presenta la exposición Tiempo Geológico, que propone un diálogo intergeneracional entre tres obras de David Alfaro Siqueiros —Formas turgentes (1946), Pedregal (1946) y Barrancas. Paisaje veracruzano (1947)—, documentos del CIDS y obras de artistas contemporáneos: Adeline de Monseignat, Blanca González, Elena Damiani, Graciela Iturbide, Irene Kopelman, Marina Núñez del Prado, María Naidich, Paula Cortazar, Perla Krauze y Renata Del Riego.

Curada por Paola Santos Coy, Rodrigo Torres y Violeta Celis, la exposición aborda lo pétreo, el territorio y las distintas escalas de temporalidad inscritas en la materia. A través de la fotografía, el dibujo, la escultura y la instalación, las obras reunidas exploran la montaña, el subsuelo, el fondo marino y otros espacios geológicos como territorios en transformación, y ponen en relación la experiencia humana con procesos terrestres que anteceden y exceden nuestra propia temporalidad.

La muestra forma parte del desarrollo de Cuerpo Climático y plantea una reflexión sobre las relaciones que hemos establecido con la materia del planeta y las formas en que estas relaciones han transformado los territorios.