Hoja elegante, mafafa

Inecol. Figura 1. Las flores de Xanthosoma robustum son minúsculas y de forma de hexágonos o semejante a él panal de las abejas. Foto de J. Pale. (Artist-freed)

Xanthosoma robustum es una planta terrestre con savia lechosa, produce varias hojas y flores al año, a partir de un tubérculo subterráneo. Alcanza de uno a 3 m de altura, frondosa y vistosa por sus hojas grandes de forma más o menos acorazonada sostenidas por pecíolos largos y carnosos, que salen del suelo. Cuando las hojas son jóvenes están enrolladas, son verdes en el anverso y pálidas por el reverso. Las flores están colocadas en un cilindro, al centro de donde salen las hojas y protegidas por una especie de hoja vistosa, verdosa o blanquecina por fuera, y blanca o rosada por dentro (Figura 1).

La mafafa llamada así localmente, es originaria de América tropical, se distribuye desde México hasta Costa Rica. En México, crece en lugares muy húmedos con sombra, a orillas de caminos y arroyos (Figura 2). En clima cálido y semicálido entre los 160 y los 540 msnm. Asociada a bosques tropicales caducifolio y perennifolio, bosque espinoso y matorral xerófilo. Estados donde se distribuye Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal (Ciudad de México), Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas.

El principal uso que se le da es como ornamental por el gran tamaño de sus hojas, ocupándose en jardines exteriores y en algunas ocasiones como planta de interior (Figura 3). Sin embargo, en algunos sitios también se le ha identificado como medicinal, ya que se le atribuyen propiedades curativas. Las hojas han sido utilizadas desde tiempos remotos en la medicina tradicional con múltiples propósitos como torceduras, heridas, piquetes de animales y principalmente para afecciones como el dolor de cabeza, para aliviarlo se coloca en ella un emplasto de las hojas y se venda con un lienzo tibio dejándolo por un largo rato; también se prescribe para tratar la mordedura de víbora mediante el lavado de la zona de la picadura con la decocción del camote previamente pelado, repitiendo el lavado varias veces.

Las especies vegetales con propiedades medicinales son un recurso inherente a la humanidad. Se estima que entre el 70 y el 95% de la población mundial, recurren a las plantas curativas para atender sus necesidades de salud, sobre todo en países en vías de desarrollo. Esto se debe al incremento de los problemas de salud y el difícil acceso a los medicamentos sintéticos, lo cual han llevado de nuevo a la humanidad a una creciente búsqueda en la medicina tradicional herbolaria (Ramírez, et al., 2018). Sin embargo, para el caso particular de la utilidad medicinal de X. robustum estas propiedades curativas carecen de un sustento científico que valide las propiedades que se le atribuyen, aunado al desconocimiento de las cantidades utilizadas en la medicina tradicional, por lo que su uso más allá del ornamental resultaría altamente riesgoso para la salud.

Así como la mafafa es de utilidad para el ser humano, también es útil para la fauna silvestre creando microhábitat para insectos debido a la forma de sus raíces, hojas y flores (Figura 1). Los principales polinizadores naturales son coleópteros de las familias Curculionidae, Phalacridae, Chrysomelidae, Bruchidae, Anthicidae, chinches del orden Hemiptera que se alimentan de la savia y los jugos de hojas, tallos y frutos.

Bibliografía

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Red de Biodiversidad y Sistemática*, Herbario XAL**, INECOL