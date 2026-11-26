Punk. Dos "punkis" sentados en el puente del barrio de Camden. Hoy hace cincuenta años que salió a la venta un sencillo que se considera disco fundacional del movimiento punk: 'Anarchy in the UK' ('Anarquía en el Reino Unido'), la canción con la que se dieron a conocer los británicos Sex Pistols, uno de los grupos más emblemáticos de un movimiento que tuvo un impacto mundial. (Raúl Bobé/EFE)

Hoy hace cincuenta años que salió a la venta un sencillo que se considera disco fundacional del movimiento punk: ‘Anarchy in the UK’ (‘Anarquía en el Reino Unido’), la canción con la que se dieron a conocer los británicos Sex Pistols, uno de los grupos más emblemáticos de un movimiento que tuvo un impacto mundial.

“No sé lo que quiero, pero sé cómo conseguirlo. Quiero destrozar transeúntes”, decía aquella canción de letra incoherente y espíritu nihilista. Los Sex Pistols, nacidos unos meses antes como proyecto del visionario Malcolm MacLaren, habían conseguido dar con la tecla de una juventud que no se identificaba con los estilos en auge como eran la música disco o el ‘rock progresivo’ y complicado.

Los Pistols ofrecían canciones cortas, de unos pocos acordes, con letras simples e interpretadas a ritmo acelerado y volumen brutal. Un estilo que hizo fortuna a este lado del Atlántico (The Clash, The Damned) y también al otro, con los Ramones, Dead Kennedys o New York Dolls entre sus nombres más reconocidos. Pronto surgieron grupos punk en el mundo entero. Su estimulante ya no era el LSD de los hippies, sino el “speed”, una anfetamina que los ponía a cien por hora.

El punk era rompedor, destructor, la vía de expresión de la rabia de una juventud británica víctima de la recesión, el desempleo y las tensiones raciales. Creó además una estética propia, identificable con el cuero, las tachuelas, los pantalones ceñidos y rotos y las botas de corte militar.

Pero pronto quedó muy claro que había dos almas dentro del punk: la del ‘No hay mañana’, que tan claramente expresaban los Pistols en su “No sé lo que quiero”, y la que pretendía hacer nacer algo desde esa rabia, convertirla en instrumento de transformación social: ese fue el caso de The Clash y todos sus seguidores, que además abrieron el punk a otras influencias como el ska, el reggae o el rockabilly.

El Londres de 2026 frente al de 1976

En los estertores de los años setenta y los primeros ochenta, los jóvenes punkies (como se llamaban sus seguidores) ya se habían dado cuenta de que su imagen rompedora ‘vendía’ muy bien: cuando los turistas se acercaban a fotografiarlos con sus crestas de colores, sus orejas perforadas o sus chupas de cuero, pedían dinero por cada instantánea.

Camden Town, quizá el barrio londinense más emblemático del punk, es hoy poco más que un parque temático del movimiento punk y todo lo alternativo que surgió en torno a él. Aún quedan ‘punkies de postal’ pidiendo dinero, o locales como The Hawley Arms que programan música (de todo tipo) en directo.

Es llamativo que las tiendas de recuerdos de objetos turísticos en Londres, la estética punk ha sido ya plenamente absorbida como parte de la imagen londinense para todos los públicos. Al lado del Big Ben, la princesa Diana de Gales, las cabinas telefónicas o los autobuses de dos pisos, el turista puede comprarse camisetas con la imagen de varios discos míticos del movimiento: ‘God Save The Queen’ o ‘London Calling’.

¿Y qué fue de los Sex Pistols?

La carrera de los Pistols fue corta pero intensa. Tanto como la música, impactaban sus escándalos, como aquel concierto que dieron a bordo de un barco en el Támesis para contraprogramar los festejos del jubileo de la reina Isabel II, o sus esperpénticas apariciones en televisión donde no guardaban el mínimo decoro.

Un solo disco de estudio produjeron los Pistols en su breve carrera: ‘Never Mind the Bollocks’. Poco después, sus miembros se separaron en 1978.

El bajista Sid Vicious falleció por sobredosis un año más tarde, con sospechas de haber asesinado a su pareja Nancy. Malcolm McLaren, el manager y verdadera ‘alma mater’ del proyecto, labró una provechosa carrera como productor, apadrinando grupos de punk y de estilos muy alejados como el hip-hop, el world music o el funk. Murió en una clínica suiza en 2010 a los 64 años.

Johnny Rotten (John Lydon en su nombre de pila), que se disputaba el liderazgo con Sid Vicious, demostró ser un poco más tenaz que éste y tras los Pistols montó otro grupo, Public Image Limited, con el que se ganó el respeto de la crítica y un público más diversificado.

Se mudó a California a principios de los 80 y en 2023 se hizo ciudadano americano. En 2025 declaró que votaba por Donald Trump porque lo consideraba “un soplo de aire fresco” por su carácter disruptivo. Entre bromas y veras, dijo que Trump era “el sex pistol de la política”.

Los miembros menos conocidos de la banda, Steve Jones y Paul Cook, contrataron a un cantante llamado Frank Carter, mantuvieron el nombre de Sex Pistols y siguen haciendo giras cantando los éxitos de la banda. John Lydon les ha disputado el derecho a apropiarse del nombre, el legado y los derechos de autor de los Pistols, tras sentenciar que la música que hacen es mero “karaoke”.

Incluso los llevó a juicio, y perdió. Un epílogo judicial muy poco punk.