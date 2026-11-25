Balzac. Laure Ménétrier, directora del Museo del Vino de Champagne, ante las obras que forma parte de la exposición, 'De la vigne au verre. Le vin chez Balzac' (De la viña al vaso. El vino y Balzac), abierta al público hasta el 6 de abril del 2027, que acoge la antigua casa del novelista en París. (EFE)

El vino, uno de los productos bandera de Francia, junto con la obra del escritor y dramaturgo francés, Honoré de Balzac, crean un fuerte vínculo que se prolonga hasta la actualidad en la nueva exposición que acoge la antigua casa del novelista en París.’De la vigne au verre. Le vin chez Balzac’ (De la viña al vaso. El vino y Balzac), abierta al público hasta el 6 de abril del 2027, se trata de una exposición conjunta entre la Maison Balzac y el Museo del vino de la región de Champán destaca la presencia de las dos bebidas como una simbología recurrente en la obra del escritor.

“Dime qué bebes y te diré quién eres”, señala a EFE el director de la Maison Balzac, Yves Gagneux, quien utiliza estas palabras para explicar el mensaje principal de la muestra en términos ligados al estudio de la sociología.

Esta cuestión que presenta el director del museo se vincula a la obra de Balzac, inscrita en su ambicioso proyecto de ‘La comedia humana’, “que no dejó de examinar la sociedad y de comprender las relaciones entre las personas”.Ese proyecto consta de 91 obras completadas, de las cuales 85 son novelas, y el resto relatos y ensayos analíticos, y de 46 obras inacabadas, de las que algunas solo se tiene el título.

El recorrido de la exposición se divide en tres salas principales en las que se abordan temáticas diferentes. Por un lado, un espacio dedicado exclusivamente al champán debido a su importancia en ‘La comedia humana’, y otros dos que recogen la comercialización del vino y la relación de esta bebida con las personas durante el siglo XIX.

A través de objetos, imágenes, cuadros y grabados que acompañan a fragmentos de los textos de ‘La comedia humana’ del propio escritor, la exposición “analiza las cuestiones que ya se planteaban en su época sobre el papel del vino en la sociedad, la economía o las relaciones humanas para demostrar hasta qué punto este análisis sigue estando totalmente vigente hoy en día”, explica Gagneux.

Por su parte, la directora del Museo del Vino de Champán, Laure Ménétrier, destaca el concepto de innovación que se desarrolla en la obra de Balzac como sinónimo de progreso y comparándolo con el desarrollo de la industria del vino que tuvo lugar en Francia durante el siglo XIX.

La exposición se presenta en un momento en el que el sector del vino está en plena evolución y según el director del museo, “Francia se está planteando de forma más concreta la cuestión del consumo”.Por lo tanto, añade la exposición tiene como objetivo permitir la reflexión sobre cuestiones de actualidad y “no evocar solo cosas del pasado”.