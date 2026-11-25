Teatro. La tesis del festival es que cualquier proceso de inclusión comienza con la inclusión de mí mismo/a, explica Damián Lerma.

Nuestra cultura es eminentemente visual, ya que gran parte de la información que recibimos y de la realidad que construimos pasa por las imágenes. En este contexto, la propuesta del 5to Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión (FETSI) es “regresar a lo esencial, tangible, concreto”, considera Demian Lerma, director artístico del encuentro.

Para definir el concepto clave “sensorial”, señala que gracias al contacto y la exploración de otros sentidos se generan procesos distintos de conexión con el entorno y se recupera conciencia sobre las relaciones que unen todo.“Me parece importante restablecer toda esta relación espiritual, la conciencia de que todo está conectado, de que tengo que ver con los árboles, con las montañas, con las nubes, aunque no aparezcan en el Instagram”, ahonda.

En conversación por la quinta edición del FETSI, que continúa hasta el 11 de diciembre, Lerma explica que la propuesta del encuentro también parte de una reflexión sobre la inclusión y la manera en que cada persona se relaciona consigo misma.

“La tesis del festival es que cualquier proceso de inclusión comienza con la inclusión de mí mismo/a, en este proceso de saber quién habita dentro de mi piel”, apunta, pues le parece que explorar y reconocerse permite establecer una relación distinta con los demás.“Cuando uno está de acuerdo con uno mismo, es mucho más fácil estar de acuerdo con el otro”, asegura.

5° FETSI

Aldaba Compañía, Teatro Ciego, Sensorama, Bioescénica, Circo Inclusivo México, Seña y Verbo y la Nueva Red de Bailadores son algunas de las agrupaciones que participan.Toda la programación de teatro, circo, música inmersiva, danza y experiencias que exploran otras formas de percibir el arte son de entrada libre, gracias a que el evento está organizado por la asociación civil Por Un Planeta Sensible, con el apoyo del Programa de Fomento a Festivales Culturales y Artísticos (Profest) de la Secretaría de Cultura.

El director artístico detalla que la curaduría se articula en dos líneas. La primera está dedicada al teatro sensorial inmersivo, una corriente en la que Sensorama, organización con la que se impulsa el festival, cuenta con 30 años de trabajo y “curiosamente” tiene una historia de origen latinoamericano.“México, Colombia, el maestro Enrique Vargas emigra a Europa y en Europa se disemina el teatro sensorial. Hay una corriente muy fuerte de teatro sensorial en Europa, pero la génesis es latinoamericana”, relata.

En sus primeras ediciones, el FETSI presentó una amplia oferta de compañías latinoamericanas dedicadas al teatro sensorial y al teatro ciego.Con el paso de los años, la atención del encuentro se ha enfocado en artistas y expresiones inmersivas que están surgiendo -”creemos que cada vez hay más”- con la intención de visibilizarles y abrirles espacios para explorar otras maneras de mirar y experimentar las artes escénicas.

Dentro de esta línea también se encuentra la programación sonora. Habrá una intervención con la Nueva Red de Bailadores, que busca ir más allá de un concierto convencional para convertirse en una experiencia de inmersión sensorial.

Para ello se utilizarán gogles especiales que “sólo permiten ver luz”.“En esta tendencia de que todo lo vemos en la pantalla del celular, cuando te damos dos gogles, de alguna manera te estamos empujando a que mires hacia dentro”, señala Demian Lerma sobre el dispositivo.

Aunque el resultado es sencillo, subraya que la experiencia se transforma con la estimulación sensorial de la música interpretada en vivo.La segunda línea curatorial destaca la inclusión como derecho de todas las personas a ejercer su acceso a la cultura y el arte.

Por ello se reúnen expresiones escénicas que trabajan desde y para la inclusión, así como artistas que desarrollan sus propuestas a partir de distintas experiencias de discapacidad.Para Lerma, también es importante fortalecer las redes entre festivales y agrupaciones que trabajan en este ámbito. El objetivo es construir una estructura de colaboración que permita dar mayor respaldo a estas expresiones artísticas.

Bajo la premisa “Todos los sentidos, todas las personas”, el FETSI invita a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, e incorpora propuestas para personas sordas, ciegas, con discapacidad auditiva, visual, motriz, intelectual o psicosocial, así como a personas neurodivergentes.Las actividades del 5.º FETSI se realizan en distintas sedes: Biblioteca México, Sensorama, Faro Cosmos, Faro Azcapotzalco, Faro Aragón, Faro Oriente, Centro de Cultura Digital, Centro Cultural de España en México, Jardín Escénico, Museo de las Constituciones y Centro Cultural El Rule, además de experiencias en línea.

El programa dio inicio el 16 de noviembre y continúa hasta el 11 de diciembre de 2026. Todas las actividades son gratuitas y cuentan con cupo limitado; algunas requieren registro previo. También hay obras y mesas de diálogo en formatos más tradicionales que incorporan interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM).Al cierre de la conversación, Lerma invita al público a acercarse a las actividades que forman parte de la “vasta” programación.Para más información sobre fechas, horarios y registro a las actividades del Festival Internacional de Teatro Sensorial por la Inclusión 2026 ingresa en la página oficial: https://5fetsi.site/fetsi