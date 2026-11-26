Egea Cuatro Vistas de Pisarnos los Talones y la obra Cuete Boost de Miguel Bravo, abajo Thomas Hirschhorn y sus autos customizados en la Bodega de la Galería Kurimanzutto en la exposición, Poor Tuning, (14Mar-27Abr,2008), y de Adela Goldbard, un momento de A World of Laughter, A World of Fears, escenificación presentada en Prometheus 2017: Four Artists from Mexico Revisit Orozco en el Pomona College Museum. Carolina Berrocal y un volcán pintado que aparece en su vídeo Futuro Impuntual, 2026, y otro volcán también pintado de Israel Urmeer, El Monstruo que Gritaba Amor Desde el Centro de la Tierra, 2023. Vista de El Otro Diccionario de Prácticas y Julia Levstein, Una Cosa a Lado de Otra, 2026, ensamble de libros y fotocopia. (Eduardo Egea, Urmeer y Goldbard)

SOMA presenta la exposición final del Programa Educativo SOMA, PES, Generación 2024-26 en la Casa de Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM.

A través de EFIARTES o Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, LISR, las denominadas Empresas Aportantes, pueden destinar 10% de sus impuestos —Máximo $2,000,000 de pesos por proyecto— para financiar “arte de calidad” propuesto por la ERPI o Empresa Responsable del Proyecto de Inversión e incluido en un catálogo certificado por el INBAL, y del cual es común que se apoyen espectáculos inocuos como El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, teatro comercial o musicales; esto deriva en corrección política y control, ambiente que se respira en Pisarnos los Talones, y donde la plataforma SOMA, cofundada por Yoshua Okon, funge como introductora de artistas emergentes al mundo del arte contemporáneo de élite en México; como Salvador Xharicata, artista Purépecha, quien extiende aquí su reciente exposición en la Galería Campeche, Mi Bosque es el Tianguis, Estos Injertos son mi Lengua (22Ago-14Nov,2026), además de participar en la Bienal de Yucatán (26Nov,2026-28Feb,2027), coorganizada y dirigida artísticamente por Abraham Cruzvillegas, artista de Kurimanzutto.

Julia Levstein presenta fotografía, un ensamble y performance donde la lógica combinatoria de sus piezas funden su mundo personal y la Biblioteca de SOMA a partir de libros sobre Liliana Porter, Jonas Mekas, Sophie Calle y autores como Hito Steyerl o el también artista, Marc Fischer, etc.; aludiendo así a la cultura y élite del arte contemporáneo. Carolina Berrocal en un vídeo y pintura —con todo y volcanes evocadores del Dr. Atl— cuasi fusila a Israel Urmeer, artista de la generación SOMA 2018-20; y Miguel Bravo en su motocicleta adaptada, conjuga ecos de la pirotecnia conmemorativa de Adela Goldbard mientras plagia el Poor Tuning con cartonería sobre autos de Thomas Hirschhorn.

Berrocal y Bravo revelan desgaste y repetición en el arte contemporáneo y Levstein anhelo de pertenencia, quienes junto a los otros nueve artistas conforman lo que Vania Macías define como “cardumen de peces” (en evocación al Programa PES), unidos todos por ideas e inquietudes comunes en su publicación Otro Diccionario de Prácticas, y con la cual se comunican hacia el mundo externo desde SOMA, útero y cuna de la élite del arte en México. La simbiosis entre SOMA y EFIARTES en el marco de legitimación institucional de la UAM ¿Materializa el control ideal del dócil artista emergente, justo cuando éste mengua su creatividad pos-alternativa y aspira entrar al arte contemporáneo de élite?; ¿Entre más y mejor se encuentra establecido el mundo del arte más se condiciona y controla al artista joven o simplemente el ecosistema artístico llega a su mayor desarrollo justo cuando las nuevas generaciones de artistas ya no tienen nada que decir y aportar por qué el arte de su época ya se agotó y terminó?; ¿Sólo desde la marginalidad puede surgir una nueva revolución artística que salve al arte?; ó ¿El grado cero del arte llega cuando desaparece la oposición alternativa entre marginalidad y establishment, entre control y rebeldía?.

IG: @egea.eduardo